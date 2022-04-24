继斩获德国红点设计奖后，智能机器人技术领军企业傅利叶智能再攀高峰，其三维上肢康复机器人 ArmMotus EMU 再获德国 2022 年 iF 设计大奖，成为首款荣获两大国际设计奖的康复机器人产品，其创新性、设计性、功能性等各方面获得国际认可。

据悉，iF 设计奖创立于 1953 年，由德国历史最悠久的工业设计机构 “汉诺威工业设计论坛”（iF Industrie Forum Design）举办，素有当代工业设计领域 “奥斯卡” 之称，与德国红点奖（Red Dot）和美国 IDEA 奖并称为世界三大设计奖。它以 “独立、严谨、可靠” 的评奖理念闻名于世，被公认为全球优秀设计的标杆，由来自全球 20 多个国家近 80 位知名专家组成的评审团，在严谨的评选标准与程序下选出在设计、体验、创新等方面的杰出产品。

EMU 采用傅利叶智能自主研发、行业领先的力反馈技术平台，通过创新的线驱传动方式搭配轻量化碳纤维材料的串并联杆结构，高度还原治疗师的柔顺力控动作。产品适用于由神经或肌骨损伤导致的上肢功能障碍用户，在三维空间内进行上肢康复训练。丰富的上肢训练动作轨迹有效改善用户的肌力、关节活动度、运动控制能力、日常生活活动能力及认知能力，同时提高治疗师的工作效率。

EMU 三维上肢康复机器人遵循 “形式追随功能” 的设计理念，采用仿生创新结构设计，联杆结构形似鸸鹋颈部，灵活自由。产品内部布局紧凑合理，产品体积更小。曲面造型柔和，半透明钢化玻璃、碳纤维联杆、CNC 双铝轮等不同材质混搭，在色彩、纹理、质感上相呼应，配合环形呼吸灯点亮，营造舒适的训练氛围。凭借创新的设计，EMU 已接连斩获红点产品设计大奖、“白玉兰杯” 上海设计创新产品大赛 “最佳设计产品创新奖” 等奖项。

此次获奖不仅是对傅利叶智能长期以来秉持工匠精神、精益求精的激励，更是国际设计行业对其产品及工业设计实力的再一次认可。作为智能机器人技术领域的领军企业，傅利叶智能在北京、上海、广州、墨尔本、苏黎世、芝加哥等地进行研发及生产布局，已建立全球化的研发、生产和服务网络，搭建为社会、行业增效赋能的智能机器人技术平台，垂直应用于健康、教育等多个生态场景，致力于通过智能技术让人人享有美好生活。