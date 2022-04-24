根据 Canalys 发布的最新数据，由于头部厂商饱受间歇性供应短缺影响，2022 年第一季度，印度智能手机出货 3800 万台，同比仅增加 2%。虽然小米遭遇环比下滑，但仍以 800 万台的出货量稳居第一。三星以 690 万台的出货量排名第二，而真我（realme）在五大厂商中增长最为强劲，出货量同比增长 40%，达到 600 万台。vivo 和 OPPO 分别以 570 万台和 460 万台的出货量跻身前五。

Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“第一季度的成绩，对于印度这样的增长市场来说并不是一个好的开年。印度市场表现在前几波疫情期间成绩坚挺，增长能达两位数。同时在第一季度大多数全球市场努力抗击第三波新冠疫情，印度所受影响相对较弱。这本应有助于它迅速恢复增长势头。但供应问题仍是小米和 vivo 等领先厂商最大的挑战，他们需奋力确保作为销量驱动力的低端机型的零部件货源充足。相比之下，真我（realme）、Tecno 和 Itel 等品牌的表现相当出色，它们供应稳定，可与市场龙头抗衡，满足了第一季度的低端需求。”

“厂商正在积极采取相应措施解决供应瓶颈问题。”Chaurasia 表示，“出货量从 3 月份开始慢慢提升。厂商正为销量强劲的节日季度做准备，分销渠道对第二季度维持稳健出货量保持乐观。品牌厂商正在印度智能手机普及率相对较低的二三线城市和城镇寻找机会，对于厂商来说，把建立线下渠道作为长期战略的必要性大大提高。”

Chaurasia 表示：“厂商在 2022 年面临的最大挑战就是维持手机价格亲民。印度油价正处于历史新高，批发价格指数通胀率仍高居不下，2022 年 3 月达到 14.6%。外汇汇率的波动和由通货膨胀导致的高额运营成本会对厂商维持盈利造成进一步的压力。但是，随着消费者愈发依赖智能手机，多个实行先买后付的公司也在整个生态系统中如雨后春笋般涌现，厂商利用支付计划吸引消费者变得前所未有的容易。大众市场仍会是印度的增长动力，而想要在 2022 年持续获得消费者的关注，在中低端市场拥有健全的产品组合就是关键。在多重不确定因素下，保证供应、价格亲民和保持产品吸引力是智能手机厂商突破困局实现增长的关键。”