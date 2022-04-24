Strategy Analytics 最新发布了针对元宇宙的白皮书《剥离炒作，认清现实 – 元宇宙的市场格局》。受重大资本加持，元宇宙概念被大量炒作。Strategy Analytics 针对 AR/VR/元宇宙行业的追踪显示，2022 年 Q1 跟元宇宙相关的企业并购数超过了 2020 年全年。许多公司已经宣布了重大投资计划，比如 Meta 对其 Reality Labs 部门的 100 亿美元注资，以及高通 1 亿美元的 Snapdragon Metaverse 基金。元宇宙资金充足，进展顺利。

Strategy Analytics 将元宇宙定义为一个持久的、同步的、去中心化的多用户环境，用户可以通过该环境进行交互、创建内容和访问第三方服务。这种身临其境的跨平台环境可以是完全数字化的（VR），也可以是数字和现实世界的混合（AR）。元宇宙是网络的下一步进化，甚至是现有网络的替代。

我们现今拥有的不是单一的元宇宙，而是众多的元宇宙。元宇宙的孤立性质必须演进，才可能发挥其替代网络的潜力。提供这一过渡的技术包括第三方开发者工具、跨平台虚拟人物化身、NFTs、数字孪生和全息影像。

目前元宇宙市场格局既复杂又拥挤，初创企业众多。Strategy Analytics 确定的每个关键参与者（苹果、谷歌、Meta、微软和 Snap）都在多个领域布局了资产。

虽然我们当下把 Meta 列为顶级玩家，但主要玩家之间追的很紧，Meta 的一些竞争对手在 AR 或绘图等领域领先。一个成功的产品发布几乎可以在一夜之间改变一个公司的市场定位。完整的元宇宙领域的公司排名可在 Strategy Analytics 发布的白皮书《剥离炒作，认清现实 – 元宇宙的市场格局》中获取。

元宇宙概念并不是简单的炒作。随着投资的涌入，元宇宙资金充足，且进展顺利。如同互联网一样，任何类型的公司都不能忽视它。现在的问题不在于元宇宙是否会到来，而是它将在何时出现，规模将有多大，以及谁将成为市场赢家。