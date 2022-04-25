一直以来，马斯克活跃在推特（Twitter）上，甚至有说法称其用推特治理公司。然而，马斯克在特斯拉取得大范围成功后，他对于推特的野心也逐渐浮出水面。

4 月 24 日据《华尔街日报》报道，在马斯克公布 465 亿美元的融资方案后，推特正在重新评估马斯克的收购计划，双方拟在当地时间 4 月 24 日展开会谈。

此前，推特股东对于其收购的态度并不统一，然而才过了 10 天，局势发生转变。在马斯克上周四概述了他的收购融资计划后，许多人联系到推特，敦促不要让交易机会溜走。由此此前抵制收购的股东们态度开始松动。

收购推特，未雨绸缪？

2018 年 8 月，马斯克在推特上发布了一条推文，称自己准备以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化，并表示资金已到位。消息一出，特斯拉股价飞涨，在第二天便引来了美国证券交易委员会（下文均以 SEC 指代）的调查，该机构认为马斯克用于私有化特斯拉的资金来源不明，涉嫌借机哄抬特斯拉股价。

半个多月后，在多重势力阻挠下，马斯克不得已放弃了私有化计划，特斯拉股价应声大跌。相当一部分投资人觉得自己受到了欺骗，联合把马斯克告上了法庭。与此同时，SEC 正式向马斯克和特斯拉提出了民事指控及 2000 万美元罚款。最后，马斯克被迫辞去了特斯拉董事长职位，同意日后再发推特前要经过公司内部的律师预先审核，并支付了相应罚款。此事暂时告一段落。

然而马斯克一直耿耿于怀。此后他不断旧事重提，称自己之前与 SEC 的 “私了” 都是被迫之举，同时其悄悄买入推特股票。3 月 26 日，马斯克连发数条推文，表达对推特的不满。4 月 4 日，SEC 相关文件显示，马斯克持有推特 9.2% 的股份，约为 7348 万股，为推特创始人杰克·多西 2.25% 的 4 倍左右。而关于投资推特的文件其于 3 月 14 日提交，但直到不久前才宣布。根据《美国证券法》要求，收购一家公司 5% 的股份后需要在 10 天内披露。

其在买入推特股票时，并未按照证券法的规定在指定的时间内披露其持股 5%。反而利用时间差来加速购买行为，以降低整体收购成本，直到持股达到了 9.2% 时才向外界披露。Moses & Singer 律师事务所合伙人 Howard Fischer 接受路透社采访时表示，鉴于马斯克之前已经购买了推特的股份，其行为可以被视为一种市场操纵。Fischer 指出，SEC 将认真研究其是否可以提出操纵以及未能及时披露的指控。

不愿停手的马斯克

不久前，在提交给 SEC 的一份文件中，马斯克透露他已经为这笔收购筹集了 465 亿美元，其中摩根士丹利等银行将提供 255 亿美元贷款，剩下的 210 亿美元将由马斯克自己解决。

马斯克的收购行为触发了推特的反恶意收购机制，后者启动了毒丸计划，即一旦有实体、个人或团体在未经董事会批准的交易中获得推特已发行普通股的 15% 以上，“毒丸计划” 将生效，推特将允许其他股东以折扣价额外买进股票，以最大可能的加大收购成本。

老谋深算的马斯克旋即发推文称推特董事会阻止收购的行为完全是 “不顾股东利益”。此外，他在向推特董事会主席布雷特・泰勒发送的短信中，表明自己所给出的每股 54.20 美元的价格已经很高，符合推特股东们的利益；并指出推特现在的不利情况唯有其才能拯救，如果收购失败，他将重新考虑作为大股东的立场。

或许是考虑到马斯克一旦将手中推特股票大肆抛售，推特股价可能迎来雪崩，在社交媒体中的地位也将加速下滑，推特的几位董事会成员不想血本无归，于是推特公司在本月 21 日发布的声明中表示，公司已收到马斯克最新提案，董事会 “致力于仔细、全面且慎重地检阅，以确定最符合公司和推特所有股东利益的行动方针”。

收购后的推特变数

马斯克曾表示，他收购推特的目的是推动言论自由，“如果收购了推特，第一件事先处理机器人水军和诈骗邮件。” 他希望开放推特的算法，并认为推特应该 “非常谨慎地发布永久禁令，并尽量不要删除平台上的内容”。《纽约时报》也提到，马斯克的偏好是以他使用推特的方式运作推特，即没有任何限制。

还有报道则称，马斯克建议添加推文编辑功能，用来修正已发推文中的错误。本月早些时候，他就是否希望添加推文编辑功能对推特用户进行了调查，共有 400 多万个用户参与投票，超过 70% 的受访者表示希望添加该功能。此外，马斯克还建议将推特的算法开放源代码，这意味着推特公司之外的其他人将能够查看源代码，并可以对修复和更改提出建议。

可见一旦收购，马斯克很有可能会放松推特目前所实行的内容管制规定，取消一些 “反对仇恨言论” 的措施。推特一直以来就因诸多仇恨及种族歧视言论饱受用户诟病，一旦在马斯克的领导下再度放开，很有可能会遭到推特管理层和广大用户的抵制。

一些网友认为马斯克是在做一场秀，因其向来把推特作为自己的公关平台。分析服务网站 BotSentinel 的创始人布齐说：“如果像马斯克这样的人接管推特，将会对全世界造成负面影响。” 布奇称，马斯克的理念可能让推特成为 “错误和虚假信息的泥潭”，并产生恶劣的后果。