4 月 25 日，双芯旗舰 vivo X80 系列正式发布，与上一代最大的不同是此次 X80 系列全系升杯，vivo X80 不仅搭载了旗舰芯片天玑 9000，还升级了 80W 闪充。为了打造更立体、更身临其境的影音体验，vivo 这次还与瑞声科技合作，带来了超线性扬声器和大体积 X 轴线性马达，声场开阔洪亮，振动响应安静迅速，震撼游戏玩家的双手，堪称 “行业最强中杯”。vivo 产品副总裁黄韬表示：“交付怎样的产品、带来怎样的体验，这是一个态度问题。无论什么杯，体验都是超大杯！这就是 vivo 的态度。”

瑞声科技声学电磁营销部总经理丁祥说道：“当下旗舰产品的市场竞争日趋激烈，我们发现用户已经不只满足于性能的提升，更在意全方位细节的体验。我们很高兴与 vivo 合作，打造出全系体验超大杯的 X80 系列，无论是听觉还是触觉，X80 系列都将带给消费者行业顶尖的沉浸式体验。”

为了打造体验的超大杯，vivo X80 系列搭载瑞声科技的大体积 X 轴线性马达，相比上一代，X80 系列的 X 轴马达结构升级，驱动力提升，体积增加 93%，振动量提升 70%，振动噪音降低 30%。振感更加强劲而且安静。这也是 vivo 首次内置瑞声科技自研 RichTap®算法，响应时间在 RichTap®调教之下缩短至行业领先的 5ms，振动响应更迅速。

硬件性能的升杯是 X80 系列 “超大杯体验” 的基础，软件生态的升杯直接拉高了 “超大杯体验” 的上限。vivo X80 系列内置的 RichTap®触感方案支持行业最广触感生态适配，随心体验各大国民级软件的几百种振感效果。vivo X80 用户可以体验到 64 个王者荣耀英雄振感适配，70+枪械振感适配，12 款机械键盘振感适配，甚至是微信对话框的 “炸弹” 效果、语音来电随振，X80 系列都能带来细腻入微的个性化振动效果，完美匹配每一个应用场景。

超大杯的 X 轴线性马达震撼了用户的触觉神经，超大杯的立体声双扬声器震撼的是 X80 用户的听感。vivo X80 搭载了瑞声科技的超线性扬声器 BOX，下扬声器具备超大后腔和纳米超构材料，使 X80 系列的外放低音效果更好，对称感平衡感更好。最终，X80 系列在三大场景获得了领先行业的优势：横屏打游戏时，不用担心扬声器发音孔被遮住。吃鸡时能放大脚步声，可以听声辨位；横屏看电影追剧时，声场更立体更宏亮，更有沉浸感；竖屏刷短视频、视频通话，在嘈杂环境下，也能听得清晰。