近日，本田中国全新纯电动品牌 “e:N” 系列两款首发车型东风本田 e:NS1 与广汽本田 e:NP1 相继发布，基于全新的电动平台架构与智能生态系统打造，融合 “动、智、美” 三大魅力价值。在多项极致智能的体验中，两款车型均全系列搭载的 DMC 驾驶员状态感知系统成为一大亮点。基于 SenseAuto 商汤绝影智能汽车平台极 “智” 的 AI 感知算法能力，该系统可精准感知驾驶员疲劳驾驶、驾驶分神等行为，并通过有趣、有温度的人车交互，带来人车合一、极 “智” 懂你的安全驾驶体验。通过与本田密切合作，商汤绝影将以领先的全栈解决方案，持续助力本田中国电动化战略，不断拓展智能汽车的应用场景。

让车更懂人，AI 感知保障极致驾乘体验

“您看起来有点累了，是否需要为您导航到最近的休息点呢？” 车辆行进中，当 DMC 驾驶员状态感知系统察觉到驾驶员出现疲劳状况时，便会通过车辆搭载的 “e:N OS” 智控生态系统发出提示，同时给出建议方案，帮助驾驶员及时发现并缓解疲劳状态。而当驾驶员出现分心、开车打手机等危险驾驶行为时，系统同样可以给予温馨提醒。有趣的人车交互，既可以辅助规范驾驶员的安全驾驶行为，还能够营造轻松愉悦的行车氛围。

SenseAuto Cabin 商汤绝影智能车舱产品为本田 DMC 驾驶员状态感知系统提供的行业领先的 AI 感知技术，是整套人车交互全链路的先手环节。基于车舱内置的红外单目摄像头，SenseAuto Cabin-D 商汤绝影驾驶员感知系统可对驾驶员的表情、视线、姿态动作进行实时感知，准确判定疲劳、分心、危险动作等危险驾驶行为，并将结果快速反馈给 DMC 驾驶员状态感知系统，及时预警，有效规避危险情况的发生。除此之外，本田 DMC 驾驶员状态感知系统还应用了商汤绝影 Face ID 技术，可以帮助用户快速登陆个人车机账号，实现各类个性化功能和配置。

AI 感知技术的应用驱动了人车关系从 “人控制车辆” 的被动式交互，向 “车辆主动提醒人” 的主动式交互进化，带来 “车懂人” 的全新体验。商汤绝影将持续推动 AI 技术在智能车舱场景的多功能应用，驱动智能车舱系统不断学习成长，构建更加安全、更有温度的智能移动空间，让汽车不再是冰冷的无声机器，而是相伴而行的亲密伙伴。

荣登座舱 AI 软件供应商市场份额第一，以跨行业优势引领前沿创新

与本田 “e:N” 系列的合作是商汤绝影在智能车舱领域的又一次拓展。得益于长期的原创技术积累，商汤绝影在智能车舱领域不断开拓创新，通过与众多合作伙伴密切携手，将越来越丰富的创新智能车舱应用，融入到人们的出行生活当中。

在过去两年内，商汤绝影先后推出的儿童感知功能和车舱乘员健康检测功能，为车舱赋予了更多的人文关怀。其中，儿童感知功能此前已在奇瑞捷途 X70 PLUS 等多款车型上量产，可有效避免儿童独自滞留车内造成的安全隐患；而去年底全新推出的车舱乘员健康检测功能也已获得国内知名车企项目定点，相关车型预计今年年中就会上市。不仅如此，商汤更以自身丰富的跨行业赋能经验优势，成功在智能车舱场景中实现 AI 数字人应用，为驾驶员带来虚实融合、千人千面的出行伴侣，为人车交互融入更多趣味元素，引领智能车舱的新潮流和新趋势。

凭借行业领先的原创 AI 技术，对车舱场景的深刻理解，对用户需求的深刻洞察，以及跨行业的工程化能力，商汤绝影不断受到来自汽车行业的关注和肯定。在高工智能汽车研究院近期刚刚公布的 “2021 年度中国市场乘用车前装座舱 AI 软件供应商标配搭载量” 排行榜单中，商汤绝影以 9.47 万辆搭载上险量、15.79% 的市场份额高居第一。在舱内视觉 AI 应用前装市场不断增长的趋势下，商汤绝影智能车舱 AI 软件已成为众多汽车厂商的首选。

产业界的广泛认可，更来自商汤绝影对质量管理的高标准和高要求。目前，商汤绝影构建了健全的质量体系，为越发复杂的车载软件系统赋予可靠的稳定性和安全性。早在 2019 年 12 月，SenseAuto 绝影智能车舱驾驶员感知系统便获得了 ISO26262 功能安全 ASIL B 等级产品证书。此外，商汤绝影还先后在 2019 年 12 月和 2020 年 7 月通过 ASPICE（汽车软件过程改进及能力测定）CL1 和 CL2 等级认证，是亚洲最早拿到 ASPICE 认证的 AI 软件公司。

随着 L2+及更高级别的高级驾驶辅助系统加速普及，智能汽车的发展将会有很长一段时期处于 “人机共驾” 的阶段。有效的人车沟通交互，有望充分降低行车过程中的各类安全风险。依托多垂直领域视觉平台的布局，商汤绝影将以持续领先的通用智能优势，为智能座舱提供创新源动力，同时积极构建强大、开放的生态朋友圈，融合更多产业合作伙伴资源，为驾驶员和车辆之间建立覆盖多场景、多维度的有效交互，拓展应用边界，引领更加安全、主动、舒适的未来移动体验。

当前，智能汽车正在从传统的 “制造” 到 “制造+服务” 模式转变，它将连接城市和个人。因此在个人消费、城市管理和企业服务方面，汽车产业都有着非常大的想象空间。今年一季度，商汤完成组织架构升级，新成立智能汽车事业群，更大力度发展智能汽车业务，致力于将绝影打造为汽车行业内最具影响力的 AI 赋能平台，引领汽车行业智能化变革。