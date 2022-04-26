以下内容来自 Strategy Analytics：

目前，电动汽车行业的格局碎片化，充电标准、系统架构和电压规格各不相同。但是随着大多数技术的发展，一些共同的标准和规范开始趋于一致。Automotive News 最近的一篇文章称，许多汽车制造商和 Tier 1 供应商认为，汽车行业将在 2025 年左右开始整合 800V 标准。800V 规格并不是什么新产品——首先在保时捷 Taycan 等车型上推出，最近在现代的 E-GMP 车型、现代 Ioniq 5 和起亚 EV6 上推出。

然而，由于成本考虑，许多汽车制造商在早期阶段对采用该标准犹豫不决。现代在 E-GMP 底盘上采用了 800V，这是第一批应用于主流量产车型的车型之一，并有先见之明地押注这一规格最终将成为全球电动汽车的主导标准，从而改变了模式和对话。

根据媒体的信息，在未来十年电动车成为道路上的主要车辆要么即将成为现实，要么是几十年后才成为真正的主流。真相可能介于两者之间。但电动汽车要想与日常购车者产生共鸣，便利性将是关键。毫无疑问，从便利性的角度来看，充电时间越快将会越好。

虽然目前只有少数公共 DCFC 充电桩能够充分利用 800V 架构，但这一数字还在不断增加，在未来 5 年内，达到 150kw 或更高的功率的公共 DCFC 充电桩将会越来越多。

荷兰和挪威等国家在公共充电桩的可用性和可接入性方面处于领先地位，而其他国家，包括美国的许多地区则严重落后。有趣的是，很多消费者购买电动汽车时，并不了解 1 级、2 级、110/120V 或 220/240V 之间的差异，以及充电时间的差异，他们将看到电费的暴增（尽管通常仍比他们之前在内燃机车上花在汽油或柴油上的钱要少得多），甚至还没有考虑到电动车比内燃机在能源效率和利用率方面提高了 3-4 倍。

Strategy Analytics 认为在未来 5-7 年内，电动车将不再是小众，它将成为大多数消费者购车日常的正常选择，甚至是许多情况下的首选。要实现电动汽车倡导者所希望的美好愿景，还有许多其他因素需要综合考虑，而车载充电能力、公共充电基础设施的可用性以及 “插电式充电”（ISO 15118）的广泛采用，将为电动汽车的驾驶提供更方便、直观、愉快的体验。