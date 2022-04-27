特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 一事尘埃落定后，Twitter 联合创始人杰克·多西（Jack Dorsey）连发多条推文表达了他对马斯克的期待。他认为，马斯克是解决 Twitter 当前问题的「唯一解决方案」。

当地时间 4 月 25 日，Twitter 宣布已接受埃隆·马斯克（Elon Musk）以 440 亿美元将其收购并私有化的提议。马斯克以每股 54.20 美元的价格收购了这家公司，这与他此前提出的报价相同。交易预计将于 2022 年完成，交易完成后，Twitter 将成为一家私人控股公司。

消息公布后，多西在 Twitter 上转发了一首名为《Everything Is In Its Right Place》（一切都恰得其所）的歌曲。他转推称，「我爱 Twitter。Twitter 是我们所拥有的最接近全球意识的东西。」

多西接着说：「想法和服务对我来说很重要。 我会不惜一切代价保护两者。 Twitter 作为一家公司一直是我唯一的问题，我最大的遗憾。 它已归华尔街和广告模特所有。从华尔街收回它是正确的第一步。」

「原则上来说，我认为 Twitter 不应该被任何人拥有或经营。 它应该成为协议级别的公共物品，而不是一家公司。 想要解决这个问题，Elon 是我信任的唯一解决方案。 我相信他的扩展意识之光的使命。」多西如是说。

他还表示，马斯克的目标是创建一个最大程度受信任且广泛包容的平台，这是正确的。这也是 Twitter CEO 帕拉格·阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）的目标，也我选择他的原因。

「我很高兴 Twitter 将继续为公众对话服务。」多西写道。