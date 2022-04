特斯拉 CEO 埃隆·马斯克(Elon Musk)收购 Twitter 一事尘埃落定后,Twitter 联合创始人杰克·多西(Jack Dorsey)连发多条推文表达了他对马斯克的期待。他认为,马斯克是解决 Twitter 当前问题的「唯一解决方案」。

当地时间 4 月 25 日,Twitter 宣布已接受埃隆·马斯克(Elon Musk)以 440 亿美元将其收购并私有化的提议。马斯克以每股 54.20 美元的价格收购了这家公司,这与他此前提出的报价相同。交易预计将于 2022 年完成,交易完成后,Twitter 将成为一家私人控股公司。

消息公布后,多西在 Twitter 上转发了一首名为《Everything Is In Its Right Place》(一切都恰得其所)的歌曲。他转推称,「我爱 Twitter。Twitter 是我们所拥有的最接近全球意识的东西。」

多西接着说:「想法和服务对我来说很重要。 我会不惜一切代价保护两者。 Twitter 作为一家公司一直是我唯一的问题,我最大的遗憾。 它已归华尔街和广告模特所有。从华尔街收回它是正确的第一步。」

「原则上来说,我认为 Twitter 不应该被任何人拥有或经营。 它应该成为协议级别的公共物品,而不是一家公司。 想要解决这个问题,Elon 是我信任的唯一解决方案。 我相信他的扩展意识之光的使命。」多西如是说。

他还表示,马斯克的目标是创建一个最大程度受信任且广泛包容的平台,这是正确的。这也是 Twitter CEO 帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)的目标,也我选择他的原因。

「我很高兴 Twitter 将继续为公众对话服务。」多西写道。