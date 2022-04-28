4 月 28 日，华为举办折叠旗舰及全场景新品发布会，华为 Mate Xs 2 折叠屏手机、华为智慧屏 V Pro、华为智慧屏 SE 系列新品、华为 WATCH GT 3 Pro 系列、华为手环 7、华为 MatePad SE 等多款全场景新品集中亮相。

截至目前，搭载 HarmonyOS 的华为设备数超过 2.4 亿台；华为终端全球月活用户数达 7.3 亿；生态设备发货量超过 1.5 亿台；生态合作伙伴超过 2000 家。2021 年，华为研发投入 174.6 亿欧元，全球排名第二；华为专利申请数 6952 件，连续五年蝉联全球第一。

华为常务董事，终端业务 CEO 余承东表示：“坚持创新是华为不变的承诺。面向未来，华为将持续加大研发投入，与全球消费者一起拥抱全场景智慧新生活。”

华为 Mate Xs 2：折叠旗舰，独领一面

华为 Mate Xs 2 致力于解决折叠大屏手机厚重、折痕、怕摔的三大痛点。整机重量仅 255g，是目前业界最轻的折叠大屏手机，做到了接近普通直板手机的重量和厚度；独创双旋鹰翼铰链，屏幕平整度相比 Mate Xs 提升 70%，展开后屏幕平整顺滑。华为 Mate Xs 2 还首创复合强化结构屏幕，抗跌落能力相比前代产品提升 2.5 倍。

华为 Mate Xs 2 配备 7.8 英寸 8:7.1 黄金比例超清大屏，像素密度高达 424ppi，带来沉浸视觉体验；首创立体超纤工艺，美学设计再突破，带来更加精细的纹理效果，手感柔和，不易沾指纹。雅黑、锦白、霜紫三色与三种皮纹相得益彰。

华为 Mate Xs 2 搭载 5000 万像素原色影像系统，华为影像™，自成一派；HarmonyOS 2 智慧交互，大屏体验事半功倍。业界首款支持三频 Wi-Fi、业界首发 3D 精准室内定位、首创折叠屏自适应 UI 引擎等旗舰科技加持，成就折叠旗舰理想之作。

华为智慧屏V Pro：新一代画质技术，让好电视不挑片源

华为智慧屏 V Pro 作为具备旗舰音画和超级娱乐体验的全能智慧屏，搭载新一代画质技术鸿鹄 SuperMiniLED 计算画质、HUAWEI SOUND 计算音频等功能，带来超越内容本身的超感官体验，让好电视不挑片源。

得益于 HarmonyOS 分布式能力，华为智慧屏 V Pro 能够满足家庭 K 歌、健身等各类场景的娱乐需求，打造全家人的超级娱乐终端。此外，华为智慧屏 V Pro 也是全球首款支持 HDR Vivid 和 Audio Vivid 认证的产品，引领中国消费者的影音体验迈入全新时代。华为作为 UWA（世界超高清视频产业联盟）发布成员，将助力中国自主超高清音视频标准走向世界。

华为智慧屏SE 系列：“闭眼入” 的电视新品

作为华为多年研发积累、高端技术下沉而推出的入门级智慧屏 “诚意之作”，华为智慧屏 SE 系列覆盖 43 英寸、55 英寸、65 英寸三种机型。全新升级 1200 万超广角 AI 慧眼，支持 92% DCI-P3 广色域、迅晰流畅（MEMC）鸿鹄画质、HDMI2.1 ALLM 超低时延，采用最高 3GB+16GB 大内存，为用户带来高品质音画及 HarmonyOS 交互场景的越级性能体验，也让极具品价比的华为智慧屏 SE 系列成为了一款值得 “闭眼入” 的电视新品。

华为WATCH GT 3 Pro 系列：智能手表颜值天花板

华为 WATCH GT 3 Pro 系列亮相华为发布会，以高端材质及精湛工艺带来全新观感，华为 WATCH GT 3 Pro 陶瓷款采用陶瓷机身设计搭配贝壳纹表圈，钛金属款配备钛金属表壳、蓝宝石玻璃镜面、陶瓷后壳，保时捷设计将经典仪表盘红黑元素融入旋转表冠与蓝宝石玻璃镜面。

华为 WATCH GT 3 Pro 全系支持 ECG 心电采分析，华为心电分析提示软件，获得药品监督管理局二类医疗器械注册证。华为联合中国医疗保健国际交流促进会发布血管健康研究，可筛查动脉硬化风险，提供专业健康建议。并延续了以往出色的心率、血氧、体温、科学睡眠、压力、女性生理周期等全方位健康管理。同时，新增自由潜水和高尔夫球场两大运动模式，提供智能跑步计划、以跑力指数为核心的科学运动指导、100+种运动模式，帮助用户养成了自律运动和主动健康管理的习惯。此外，两周长续航与无线快充加持、丰富的应用生态以及鸿蒙分布式体验，都将为用户提供高效便捷的智慧生活方式。

华为手环7：全能健康大屏手环

华为手环 7 今日亮相华为发布会，定位大屏健康手环，功能再度升级！9.99mm 的纤薄机身搭配 16g 的超轻表体，戴上轻若无物，是华为迄今为止最薄的智能手环。支持心率、睡眠、血氧等全方位健康数据监测，加入 301 医院发起的心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，并新增健康三叶草打卡计划，让更多用户轻松实现主动健康管理，引领用户建立起主动健康生活新方式。

华为 MatePad SE：智慧畅享家庭娱乐

华为 MatePad SE 搭载 HarmonyOS 2，独特的分布式技术以及华为平板横屏生态应用，将为用户带来智慧多窗、平行视界、超级终端等更高效、便捷、流畅的智慧体验；10.1 英寸全高清显示 1920X1200 的 IPS 屏幕，加上华为 Histen 7.0 音效技术及专业的哈曼卡顿调音，将声音细节处理得更加纯正饱满，让用户沉浸在清晰悦目的画面之余，也能享受更加饱满动人的澎湃音效。同时基于家庭教育需求，华为 MatePad SE 还搭载儿童乐园及教育中心，寓教于乐为一体，为孩子打造了轻松快乐的学习乐园。

此外，屏幕护眼模式与家长管控功能也可协同呵护孩子快乐学习，健康成长。在 HarmonyOS 2 加持下，华为 MatePad SE 将智慧体验融入 7.85mm+450g 的轻薄机身，满足了家庭成员多场景使用需求，为用户尝鲜 HarmonyOS 2 创造了机会。

多款产品即日开启预售，欢迎体验

华为 Mate Xs 2 拥有雅黑、锦白、霜紫三个配色，8GB+256GB 售价 9999 元；8GB+512GB 售价 11499 元；12GB+512GB 典藏版售价 12999 元。2022 年 4 月 28 日 21:00 开启预售，5 月 6 日 10:08 正式开售。

华为智慧屏 V65 Pro 售价 10999 元，4 月 28 日 21:08 正式开售；华为智慧屏 V75 Pro 售价 15999 元，4 月 28 日 21:08 开启预售。华为智慧屏 SE 43 MEMC 版售价 1699 元，华为智慧屏 SE 55 MEMC 版售价 2199 元，华为智慧屏 SE 65 MEMC 版售价 3199 元，华为智慧屏 SE 55 Pro 售价 2599 元，华为智慧屏 SE 65 Pro 售价 3599 元，4 月 28 日 21:08 开启预约，5 月 31 日 20:00 正式开售。

华为 WATCH GT 3 Pro 钛金属表壳，黑色氟橡胶表带款售价 2488 元，灰色真皮表带款售价 2688 元；华为 WATCH GT 3 Pro 陶瓷表壳，白色真皮表带款售价 2988 元，白色陶瓷表带款售价 4688 元，4 月 28 日 21:00 开启预售，5 月 6 日 00:00 正式开售。华为 WATCH GT 3 保时捷设计款售价 4688 元，5 月 20 日 20:00 开启预售，5 月 31 日 20:00 正式开售。华为手环 7 标准版售价 269 元，NFC 版售价 309 元，4 月 28 日 21:00 开启预售，5 月 10 日 0:00 正式开售。

华为 MatePad SE 售价 1499 元起，4 月 28 日 21:00 开启预售，5 月 6 日 10:08 正式开售。

华为方面表示：“由于我们做了更加充分细致的供应准备，消费者能够在华为各个渠道购买到包括华为 P50 系列、华为 nova9 系列在内的热销手机。2022 年 5 月 6 日起，消费者也可以购买到全新发布的华为 Mate Xs 2 折叠屏手机，欢迎大家体验。”