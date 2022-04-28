根据 IDC 发布的研报，2022 年第 1 季度各大车厂产量数据，国内 L2 级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达 23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了 35.0%，远高于汽油车市场 19.9% 的渗透率。IDC 认为，随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2 级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。

以下是详细内容：

自动驾驶技术的发展已被纳入国家级战略。国内乘用车市场自动驾驶的发展处于 L2 阶段，虽然大量车型在功能的实现上早已超过 L2 级别的基本要求，且部分车型已经装配足以支撑 L3 级自动驾驶的硬件配置，但法规的限制尚未对更高级别的自动驾驶完全放开。乘用车市场自动驾驶领域的竞争在当下仍围绕 L2 级展开。

根据《中国自动驾驶乘用车市场数据追踪报告》2022 年第 1 季度各大车厂产量数据，国内 L2 级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达 23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了 35.0%，远高于汽油车市场 19.9% 的渗透率。IDC 认为，随着新能源车市场规模的迅猛增长，L2 级自动驾驶的渗透率将进一步攀升。

在 L2 级自动驾驶市场中，汽油车占 67.2%，头部品牌包括丰田、本田、日产。新能源车占 32.8%，其中传统车企背景的新能源车型占 10.9%，头部品牌包括比亚迪、广汽埃安、大众；造车新势力旗下的新能源车占 21.9%，头部品牌包括特斯拉、理想、小鹏、蔚来。

传统车企中，丰田品牌对 L2 级自动驾驶的布局最为全面，产品谱系中 10 万元以上的车型除个别入门版本基本全系装配。本田品牌虽然多数车型仅覆盖高配或顶配版本，但产品谱系中下至飞度，均有可供选择 L2 级自动驾驶的版本。丰田 TSS 与本田的 Honda Sensing 对 L2 级自动驾驶相关功能的定位仍然是安全辅助系统，但包括日产、大众、长城在内的更多车企更倾向于突出其科技的一面，以装点自身的品牌形象。新能源车市场更是将其定义为下一代汽车的科技标杆。日前宣布停产燃油车的比亚迪在其王朝系列的高端车型中大量装配 L2 级自动驾驶，尤其是汉、唐两大主力车型上更是实现了全系标配。大众品牌随着 ID 系列销量的上涨，在新能源领域撑起了合资品牌的大旗。

科技元素自从造车新势力诞生之初就与这一概念紧密相关。与这一特质相对应的特斯拉、理想一直保持 L2 级自动驾驶的全系装配。小鹏则是维持着对高配版本的覆盖，而蔚来的策略是高配原装加低配选装。L2 级自动驾驶与造车新势力的高重合度使其渗透率与新势力的产量密切相关。然而，最近一轮疫情的影响直接造成了特斯拉与蔚来的停产，为其第二季度的产量增添了巨大的不确定性。汽车产业虽然在复产复工的白名单中排在较为靠前的位置，但上下游物流、工人离家上岗等相关因素的恢复速度依然会对产量造成限制，预计会对 L2 级自动驾驶短期内的渗透率造成一定影响。

IDC 中国智能汽车领域研究经理王博指出，中国的自动驾驶技术发展良好，科技公司充分发挥自身技术优势，与多家汽车厂商开展积极合作。与此同时，车企从供应链安全的角度考量，也倾向于招募多家技术供应商。未来的市场竞争需要标准化、模块化、开放性的自动驾驶解决方案。车厂亦需利用数字化手段优化产品生命周期管理，以应对未来市场的动态竞争。