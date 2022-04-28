​据外媒援引知情人士消息表示，阿里旗下的东南亚电商巨头 Lazada 正计划向欧洲市场扩张。消息人士称，作为 Lazada 的定位，其主要目标对象将为欧洲本地的供应商，而全球速卖通（AliExpress）则会继续专注于服务中国本土的跨境电商。目前，阿里已通过全球速卖通在欧洲展开了电商业务。

针对本次的欧洲扩张计划，根据该消息人士的说法，Lazada 泰国首席执行官 James Dong 将会对此牵头，而阿里的海外数字商业负责人蒋凡已于本月来到新加坡对此事展开了讨论。

据悉，该计划的细节仍在敲定中，且消息人士也尚未透露 Lazada 的具体意向国家。

截至发稿，Lazada 和阿里尚未回应我方（动点国际）询问。

Lazada 成立于 2012 年，后在 2016 年时被阿里以 10 亿美元的价格收购了其控股权，后者由此成为阿里在东南亚市场的主打电商平台。根据报道，去年 12 月时，阿里曾表示已为其东南亚市场设定了 1000 亿美元 GMV 和 3 亿用户的目标。而截至去年 9 月底，Lazada 的 GMV 为 210 亿美元，用户规模达 1.59 亿。

作为背景，有人士指出，此举也正值阿里寻求从海外市场中寻求增长之际。作为阿里与比利时政府于 2018 年签署的加入全球电子世界贸易平台 (eWTP) 计划的重要组成部分，去年 11 月份，阿里旗下物流业务菜鸟宣布在比利时开设了首个欧洲物流中心。据介绍，该物流枢纽达 3 万平米，规模为欧洲最大。

与此同时，Lazada 在东南亚的竞争对手 Shopee 也于去年就开始了全球化扩张步伐，并在欧洲地区内进入了波兰、西班牙以及法国（全球范围内的市场地区达 9 个）。

不过，在今年 3 月份时，Shopee 关闭了其法国业务。该公司在当时称，本次在法国的只是一个短期的初步尝试。值得一提的是，不久后，Shopee 也表示，由于 “全球市场范围内的不确定性”，将关闭其于去年晚些时候宣布展开的印度业务。而在当时，有消息人士透露，Shopee 本次的关闭举动也包含了平台寻求降低资金资源消耗并希望退出没有充分立足把握的新兴市场的原因。