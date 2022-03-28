动点出海获悉，据多家外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 将于当地时间本周二关闭其在印度的业务运营。

此前，我栏目曾在去年 9 月份时指出，Shopee 已在印度推出了其卖家后台网站，并在当地成立了相关服务的运营实体，以期进入印度电商市场（官宣于次月）。

据悉，就在此消息传出的几周前，印度当局决定在该国内下架 Sea 旗下的大逃杀手游《Free Fire》。不过，有消息人士称，本次 Shopee 的关闭决定与《Free Fire》的禁令无关。而该公司也表示，由于 “全球市场范围内的不确定性”，公司正在关闭其南亚市场业务。

此外，另有说法表示，Shopee 本次的关闭举动也正值平台寻求降低资金资源消耗并希望退出没有充分立足把握的新兴市场之际。

根据另一位消息人士介绍，在决定关闭印度业务的运营之前，Shopee 在印度的用户规模一直在高速增长。截至今年 3 月，其活跃用户已从去年 10 月时的 100 万左右增长到了 1200 万。

值得一提的是，近年来，Shopee 一直在加大向东南亚地区之外的国际化扩张步伐，且已经进入了包括巴西、波兰、墨西哥、哥伦比亚、智利等 9 个市场地区。

另一方面，据媒体指出，在 Shopee 于去年进入印度之后，当地的零售商游说团体 CAIT（印度贸易商联合会）曾敦促当局称应该重视这一举动，因为这位海外选手参与了 “不公平的贸易行为”，而这会伤害到当地的电商生态。

与此同时，在 Shopee 本次的决定传出后，CAIT 称对此举表示欢迎，并强调，任何违反规定从印度收集数据的公司都将 “遭遇同样的命运”。