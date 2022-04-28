4 月 28 日 ，由 TE Connectivity（简称 “TE”）主办的 TE AI Cup 2021-2022 竞赛近日圆满收官。本届赛事共吸引全球逾百名学生参与。他们致力于应用 AI 技术解决现实世界中的真实挑战。

来自三大洲的学子组成了 23 支团队，以 AI 技术为基础，为工厂在实际生产中面临的挑战提供创新的解决方案。TE AI Cup 竞赛的一大特色是坚持以实践与应用为导向。参赛团队在比赛前期就鼓励前往 TE 工厂，了解现行生产的挑战。在比赛进程中，参赛团队可以将他们设计的解决方案通过现场或者远程的方式在 TE 工厂进行验证和调整。

荣获本届赛事金奖的是来自墨西哥索诺拉大学（Universidad de Sonora in Mexico）的 Urameshi 团队。该团队为 TE 汽车事业部位于墨西哥埃莫西约 (Hermosillo) 的工厂开发了结合缺陷品图片合成器的 AI 视觉检测系统。它创新地解决了工业领域产品线常因缺陷样本量不够而无法引入 AI 视觉检测，只能采取人工检测的挑战。这套系统在比赛测试阶段的检测精度几乎达到了 100%。

“TE AI Cup 是 TE 持续推动产学合作，助力培养下一代优秀工程人才的平台之一。今年，看到全球越来越多的学生团队加入到赛事中，我感到非常光荣和高兴。” 赛事发起人、TE 全球运营技术副总裁鲁異博士表示：“作为全球行业技术企业，TE 希望尽己所能，为工程学子提供一个可以将 AI 技术和实际工业应用场景相结合的平台，激发全球工程学子创想火花的同时，推动 AI 技术在工业制造领域的有效落地。”

自 2018 年创立以来，TE AI Cup 已经发展为连动来自亚洲、北美及欧洲工程学子的全球性平台，并鼓励学生解决面向实际的挑战。譬如在 TE AI Cup 2019-2020 赛事中，华南理工大学为 TE 顺德工厂利用 “AI 机器视觉技术” 开发了一套 “无监督学习自动检测系统” ，用于塑胶件的外观检测。赛后，这套 AI 解决方案不仅被部署到了 TE 顺德工厂，并在这一年里完成了 2.0 的迭代，实现了从仅应用于半成品外观检测，到应用于成品生产线功能性检测的升级。相比传统的检测方式， “无监督学习自动检测系统” 具有部署快、效率高、准确度高的优势。以检测一个塑胶件为例，它的运行时间仅为 0.33 秒，且准确度可达 99% 以上。

来自苏州大学的王宜怀教授是本届 TE AI Cup 的指导教授之一，也是亲历了三届赛事的 “元老”。他认为，TE AI Cup 的意义已超越了一个竞赛本身。

“TE AI Cup 让在校学生有机会参与到 ‘智能制造升级转型’ 中，赋予了他们去 ‘创造’ 的机会。同时，我们的产业所面临的挑战是动态变化的，这就要求我们始终追求用更具创新性的解决方案，来应对这些新的挑战。” 王教授表示。

TE AI Cup 2021-2022 竞赛获奖名单如下：

冠军获得者

Urameshi 团队，来自墨西哥索诺拉大学（Universidad de Sonora in Mexico）

亚军获得者

Venados 团队，来自墨西哥埃莫西约技术学院（Instituto Technologic de Hermosillo in Mexico）

厦门大学团队，来自中国厦门大学

季军获得者

SWUFER 团队，来自中国西南财经大学

AI SONORA 团队，来自墨西哥蒙特雷理工大学索诺拉北部分校 (ITESM Campus Sonora Norte in Mexico)

The Firefly 团队，来自中国苏州大学