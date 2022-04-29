4 月 29 日，蚂蚁集团发起成立的网商银行对外发布 2021 年年报。报告显示，网商银行数字信贷累计服务的小微企业和个人经营者超过 4500 万户，营业收入 139 亿元，净利润 20.9 亿元，小微贷款不良率与去年基本持平，为 1.53%。

从年报各项数据可以看出，在 2021 年国内局部疫情时有发生、小微经济发展环境复杂严峻的背景下，网商银行全年经营稳健，资产质量保持稳定，经营效益持续提升。

累计用户超 4500万 重点支持西部及县域地区

年报显示，截至 2021 年末，网商银行累计为 4553 万小微经营者提供数字信贷服务，连续 2 年新用户净增长超 1000 万，但由于基数大，新用户增速较去年有所放缓。最近一年的新增客户中，经营性首贷户比例超过 80%，大量此前从未获得过经营性贷款小微经营者开始享受到数字金融带来的便利。

借助数据技术优势和互联网运营手段，网商银行通过 3 分钟申请、1 秒钟放款、全程 0 人工干预的无接触贷款 “310” 模式，有效满足了小微经营者贷款 “短、小、频、急” 的需求，2021 年，约 70% 的小微用户平均贷款时长在三个月以内， 超过 70% 的单笔贷款利息支出不高于 100 元，普惠小微贷款整体利率连续 4 年下降。

作为普惠金融的有益补充者，网商银行的县域及西部地区业务增速显著高于城市和东部地区。截至 2021 年末，网商银行累计服务超 2000 万县域小微经营者和农户，县域客户数增幅较城市客户增幅高出 7.4%，当年贷款金额增幅高 17.4%；西部客户增幅也比东部高 14%，当年贷款金额增幅高出 32%。

科技投入同比增长 59% 着力发展小微金融前沿技术

作为小微金融领域的科技探索者，2021 年，网商银行信息科技投入同比增长 59%。 同时，持续增加对高素质科技人才的吸引，2021 年科技人员占比超 6 成。

多项科技走出实验室，走向应用场景，2021 年，网商银行在农村金融、供应链金融技术上取得新突破。

在农村金融领域，进一步拓展卫星遥感风控系统 “大山雀” 的应用范围和深度，网商银行 “大山雀” 系统商用一年多，目前已覆盖全国 28 个省市自治区，并通过深度学习和图神经网络，将识别范围扩大到 20 多种主粮，并攻克了苹果、猕猴桃等经济作物的识别难题，超 60 万种植大户因此得到了信贷资金。

在产业金融领域，网商银行推出数字供应链金融系统 “大雁系统”，首次基于大规模图计算、多模态识别、区块链、隐私计算等技术，将传统供应链金融的 “1+N” 模式升级为 “1+N²” 模式，无需核心企业担保，将供应链上的每家小微企业视为一个新的中心，发掘并服务这些小微企业背后链接着的更多小微。

推行开放银行战略 连续 3 年发起 “助微计划”

社会各界中，有大量机构都将支持小微经济作为自己的重要工作，2021 年，网商银行基于自己的开放银行战略，开展了大量对外合作，成为许多机构支持小微的一名助手。

从年报披露的进展来看：

政银合作方面，网商银行自 2020 年起，连续 2 年成为全国工商联 “助微计划” 的联合发起银行，在 2022 年，全国工商联还与网商银行签署战略合作协议，双方将在今年继续发起 “助微计划”、“助农计划”，支持小微与三农的发展。同时，为提升县域及农村客户的贷款可得率，全国超过 1000 个涉农县区已与网商银行就数字普惠金融达成合作，占全国县域总数近一半。

银税互动方面，网商银行已与全国 29 个省级税务局签约，通过 “银税互动” 累计服务 200 万小微客户，其中超 9 成年销售额在 500 万以下，业务结构呈现出 “小额度、广覆盖” 的特征。

银担互动方面，为提升政策性担保对实体经济的促进作用，网商银行去年陆续与 18 个省市的融资担保公司开展合作，发放担保贷款近 500 亿，担保小微企业超 50 万户。

银企合作方面，包括海尔、蒙牛、立白等超 500 品牌接入网商银行「大雁系统」，共同将供应链上的小微经营者的经营性贷款可得率提至 80%。

谈及未来，网商银行董事长金晓龙在年报致辞中表示，未来网商银行将强化 ESG 治理引领，沿着普惠银行、交易银行、开放银行发展方向持续耕耘，从注重业务成长的发展模式向注重企业与社会各方共同发展的新模式转变，进一步向品牌企业、金融同业、各界伙伴开放科技能力及互联网运营模式，共同为小微群体提供更全面的综合金融服务。