五一小长假即将来临，惬意的近郊自驾游无疑成为许多人的心头好。随着新能源汽车的风靡，长途驾驶安全便捷、娱乐技能完备越级的纯电动汽车更是成为假期出游的潮流选择。

“省钱、省心还省事，当然选择的人越来越多了。” 计划沿着特斯拉 “充电路书” 去 “深圳秋名山” 银湖绿道感受绿意的秦先生如此总结，通俗简单的语言却直指新能源汽车成为 “风口” 的原因。

省钱 让开车不再 “肉疼”

据中国汽车工业协会数据预测，今年国内新能源汽车产销量将达 500 万辆，继续成为市场增长的主要力量。而对于不少从燃油车转投新能源汽车，尤其是纯电动汽车的车主来说，“充电” 相比曾经的 “加油” 所产生的巨大补能价格优势，让人大呼 “真香” 且 “上瘾”，尤其在当前汽油已然进入 “稳 8 进 9” 的高昂时代。

一位将某合资品牌 2.0T 中级燃油车置换为特斯拉 Model 3 的张先生算了这样一笔账：开燃油车时，百公里油耗大约 9-10L，一个月仅加油一项就需要约 1000 元，一年加油费用至少 1.2 万元以上；而 Model 3 百公里电耗 12 度左右，通过特斯拉超级充电站和家用充电桩充电，一年的电费总计 600 元。数十倍的强烈对比让张先生逢人就推荐，成为特斯拉坚定的志愿 “宣传员”。

省心 让中长途驾驶不再 “头疼”

对于很多驾驶者来说，中长途驾驶是一项很 “头疼” 的任务，多种突发车况不但要求时刻保持专注，也让人特别容易疲惫。因此一到假期，汽车论坛上就飘着各种吐槽路况、车况的帖子。

但是对于纯电动汽车来说，智能是其 “骨子里” 的必备技能，而特斯拉自动辅助驾驶系统 Autopilot 更是被业内视为 “智能汽车” 的标杆。“省力更省心” 是许多特斯拉车主的驾驶心得。深圳刘先生表示：“我现在上高速一定打开 Autopilot，因为之前一辆车没有打转向灯突然并道，特斯拉在我还没反应过来的时候就自动躲了过去，太感谢它了。” 而福州戚女士则表示，“有一次我跟朋友从福州开到汕头，6 个多小时我开着 Autopilot 一点都不累，但是朋友开油车就累到连饭都不想吃，只想躺着。“

还有很多车主喜欢让特斯拉充当 “氛围担当”。比如可以通过联接无线话筒开启 K 歌，与心爱的人在车里享受别样乐趣。而爱宠人士还对 “宠物模式” 赞不绝口，这让他们带着宠物出游却需要去超市购物时更加从容，爱宠在车内享受着舒适的恒温设定，大屏幕也会提醒好心的路人 “爱宠很安全”。另外，超大空间的特斯拉 Model Y 还有电动尾门和可放平的后排座椅，后备厢空间更可一键扩容，贴心省事。

省事 让 “去哪儿” 不用再焦虑

假期出游虽然愉悦，但是出游前的准备工作却较为繁琐，即便定了目的地，提前查攻略也非常耗神。

不过，特斯拉已经准备好既能满足 “诗与远方” 的梦想、又规划好补能休息点的 “充电路书” 了，并且根据不同区域制定了风格各异却同样涤荡心灵的路书线路，例如赴海风之约的 “广州-潮汕” 线路、听浪观海的 “海南环岛东线” 线路、拥海抱月的 “深圳” 线路和探古厝揽烟火的 “闽南海岸线” 线路等，让特斯拉车主能直接选定心仪又合适的路线，来一场说走就走的旅行。

例如在 “广州-潮汕” 线路中，车主可以观赏岭南风韵的揭阳楼，游览 “岭南第一瀑” 黄满寨瀑布群，感悟中国四大古桥之一的广济桥，赏玩俯览韩江的北阁佛灯，再饱览听海揽月的南澳岛，最后在汕头一饱口福。最让车主惊喜的是，这些线路中，沿途临近的特斯拉超级充电站之间最远也仅 100 公里左右，最长 1 个多小时就能到达，完全不用担心爱车半路缺电。

计划五一沿着 “海南环岛东线” 线路出游的徐先生开心的表示：“我直接让太太从特斯拉充电路书中挑，既省了好些事，又让太太非常满意，真是最轻松的一个假期了。” 据了解，现在不单单是特斯拉车主群体，甚至许多其他品牌纯电动汽车车主也直接以特斯拉充电路书作为出游的参考宝典，预计特斯拉路书线路将成为五一期间的热门旅游线路。

截至目前，特斯拉已在中国大陆开放超 1100 座超级充电站、超 8500 个超级充电桩，配合超 700 座目的地充电站、超 1800 个目的地充电桩，全面覆盖国内 370 多座城市，为用户提供了 “随心补能” 的高品质出行体验。仅广东省内，特斯拉已建设开放了 189 座超级充电站、1400 多个超级充电桩，同时配备 115 座目的地充电站、335 个目的地充电桩，部分车型充电 15 分钟就可补充 250 公里的续航电量，让车主能够无惧出行挑战，随心感受纯电之美。

智能电动汽车的发展，带动了出行方式的变化，每一位特斯拉车主背后的生活方式都给低碳出行创造更多的想象空间。今年的五一出行，纯电动汽车生活又将会带来怎样的突破局面和驾驶惊喜？我们一起来拭目以待。