在沉寂了一个多月后，印度独角兽领域终于又迎来了一位新的选手。

据外媒报道，印度数字银行（Neobank）Open 已于近日完成了一笔 5000 万美元的 D 轮融资。融资后，Open 以 10 亿美元的投后估值成为了印度四月份以来的首家独角兽企业（以及今年以来的第 15 家）。此外，Open 也是目前印度数字银行领域的首家独角兽。

据了解，这笔融资由 India infoline（IIFL）领投，现有投资者淡马锡、老虎基金、3one4 Capital 等参投。针对这笔资金的用途，Open 表示，将用其加快旗下面向中小微企业的贷款产品的发展，并招募多达 500 名的新员工。

去年 10 月份时，Open 曾获得了一笔 1 亿美元的C 轮融资（淡马锡领投，谷歌、SBI Investment、老虎基金、3one4 Capital 等参投）。作为结果，Open 的估值也从上一笔 19 年时的 1.5 亿美元提升到了 5 亿美元。

Open 成立于 2017 年，主要通过旗下数字银行平台为中小微企业提供银行类业务及相关附属功能，从而让后者更加便捷的进行账单记录、薪水发放、财/税务管理等一系列流程操作。据介绍，Open 已通过旗下平台为超过 230 万家当地中小微企业提供了服务，年处理交易额达 300 亿美元。

就未来发展计划而言，Open 在一份新闻稿中表示，其目标是希望在未来一年内通过平台上的新产品服务向客户发放 10 亿美元规模的贷款。值得一提的是，在去年 C 轮融资时，Open 曾表示，计划在今年 8 月份时将当时 200 万家规模的中小微企业客户提升到 500 万家。如果以此来看，Open 接下来的任务将并不是一件简单的事情。

根据印度媒体发布的数据，Open 在其 21 年财年的营收仅为 5600 万卢比（约合 73 万美元）。相比之下，在截至去年 3 月份的财年内，Open 的亏损额较上年增加了 55%，达到 6.56 亿卢比（约合 856 万美元）。