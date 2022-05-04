当前，上海抗疫攻坚战到了最紧要的时刻。全市实施分区分类差异化防控，在积极支持和配合社区防控措施的同时，部分市民也遇到了生活物资上的困难。面对疫情防控新形势，如何保障居民的基础生活，守护好物流配送的 “最后一公里” 成为一道严峻的考题。

打通物流 “堵点” 守护城市的每一份安心

“目前公路运输最主要的难点是管控和隔离，受疫情影响，上海、江苏、浙江、山东等地区高速采取管控措施，部分收费站出入口暂时关闭，导致司机和货车无法上路。” 米袋集团负责人表示，物流车辆受到严格管控，进出上海困难，运费已然涨了数倍，使得进城物资供应大幅减少。

作为保供单位之一，米袋集团旗下子公司-丛达星烨与展荣传媒携手合作，打响了 “市场保供” 攻坚战。展荣传媒旗下” 鲤鱼商汇” 电商平台以食品安全和疫情防控为最高要求，集合产业链优势，采取一切必要手段加大采购力度，全力保障三林周边及全市部分地区的物资供给。丛达星烨负责组建运输车队，承担起运输物资的重任，让物资能够尽快到达市民手中。

此外，在货运车辆司乘人员 “白名单” 制度实行之前，司机进入上海后需要就地隔离。由于找不到住宿的地方，司机被封在车上的情况经常发生。“当时，米袋集团就有 100 多辆货车的司机滞留在上海，我们主动为他们安排住宿与饮食，为人员做好后勤保障。” 据相关负责人表示，虽然 “白名单” 落实后，这一情况有所好转，但隔离仍是最大的痛点。因为司机在返程之后，还需要在始发地进行再次隔离，大大增加了时间和经济成本。

为尽可能地保障物资供应与运输，米袋集团就近协调物资和车辆，并征集愿意前往上海的志愿者。除了为司机提供住宿和食物供给，米袋集团还给予他们提供一定的经济补偿。据统计，从 3 月底至今，米袋集团共向上海运输了 200 多车物资，从严格封控期的每天十几车，到如今的二十多车，从未间断过一天。

末端服务全触达 为抗疫输送 “粮草” 和 “弹药”

“大部分物流公司只能配送到仓库，但米袋集团拥有到 C 端的配送能力，可以从仓库再送最后一公里。” 米袋集团末端负责人表示，通过在上海组建小型物流队伍，米袋集团能够将物资配送至每个小区门口，让居民更快地拿到补给。同时，米袋集团的末端销售能力也让资金更快地回笼，减少了物流运输的压力。目前，以浦东为中心，由米袋集团运输的 20 万份保供物资已经送达至数千个家庭和小区。

在 “动态清零” 的政策之下，人员流动随之减少，未来对物流的需求程度也会逐渐降低，资源整合将是物流业的发展趋势。作为大型物流集团公司，米袋集团自身拥有充足的运力，旗下上海淮链供应链管理有限公司通过整合全社会零散车辆服务链，打造了遍布全国各地的运力体系，形成共生、共赢的物流生态圈。截至 2021 年底，淮链业务已覆盖全国 202 座城市，自有网点 526 个，自有车辆 5200 台，2021 年完成运输订单超 2100 万单。

“疫情之下，企业要摸索自己的生存之道，不仅要拥有强大的实力，商业模式可能也要随之改变。” 米袋集团负责人称，为更好地应对疫情下物流运输的特殊状况，米袋集团计划组建应急防疫车队，并投入更多的资金组建前置仓。除了物流运输之外，米袋集团还拓展了 3D 打印业务，积极参与建设隔离屋、方舱医院及移动实验室，为区域防疫配套做服务，贡献 “米袋” 之力。