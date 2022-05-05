每天我们都要通过密码登录各种账号，使用各种互联网服务。虽然大家越来越重视保护自己的网络安全，但密码作为个人隐私的一道重要防线，却并未得到足够的重视。Google 2021 年 9 月在亚太区域委托进行的一项研究显示，在受访网民中，有高达 89% 的人的密码使用习惯是错误的。

今年的 5 月 5 日是世界密码日（World Password Day），借助这一机会，Google 分享了 10 条建议，希望能帮助大家养成良好的密码使用习惯，保护好自己使用的数十个，甚至是成百个账号：

1. 为每个账号设置不同的密码，不要重复使用密码，特别是那些较为重要的账户，否则，一旦有一个账户的密码被盗，其它的账户都会面临严重的风险，导致邮件或地址泄露，乃至经济损失；

2. 密码越长，就越难被破解，如果情况允许，最好是长于 12 个字符；

3. 在设置密码时，使用大写字母、小写字母、数字和符号的组合；

4. 在设置密码时，要有必要的 “创意”，不要使用个人信息，或者其他人容易知道或猜出来的信息，比如出生日期、宠物的名字和邮政编码等等；

5. 要将密码当作需要严格保守的秘密，不要随便和他人分享密码，即使是亲人或朋友；

6. 使用密码管理器设置、记忆和储存密码；

7. 保持默认密码的定期更新；

8. 使用密码检查工具检查密码强度，及其是否已经被盗用或在不同账号被重复使用等；

9. 为账号添加电话号码或电子邮件地址等信息，用于在密码被盗时恢复账号；

10. 为账号设置额外验证方式，如两步验证。

到目前为止，密码仍然是我们数字生活中不可或缺的一部分，所以如果想让自己的账号更加安全，不如就从今天开始，改善使用密码的习惯吧。