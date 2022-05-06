5 月 6 日 ，华润创业（以下简称 “华创”）与冯氏投资于昨天宣布正式签署合资协议成立一个 3 亿美元投资平台，该平台将聚焦优质品牌、产品、服务和技术的业务投资。双方将各出资 1.5 亿美元。

投资平台将专注于投资有潜力引进或扩张中国市场（特别是在大湾区）的消费和生活方式相关的优质品牌、产品、服务及/或创新技术，并与大湾区的预测消费增长趋势有协同性（尤其是在生活方式、时尚和医疗保健领域）的非中国境内注册公司, 以顺应国内现代消费者健康和时尚的生活方式，同时被投企业可借助华润在中国内地的销售网络和冯氏的环球供应链扩张业务。

华润集团助理总经理、华润创业董事长及首席执行官陈鹰表示，“通过与冯氏正式成立投资平台，未来双方可以发挥各自的优势，携手把优质的品牌、产品、服务及创新技术引入到粤港澳大湾区，不断满足消费者日益增长的美好生活需要。”

冯氏投资主席冯国经博士表示，“中国消费将持续蓬勃增長，并为有意在中国经营消费品和生活方式相关品牌的公司创造大量机会。 随着越来越多的中国消费者对优质新品牌、产品、服务和技术的需求日益增长，我们很高兴与华创联手投资具有巨大增长潜力的新消费领域，诸如食品、生活方式、时尚和医疗保健等。”