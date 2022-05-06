5 月 6 日 10:08，新一代折叠旗舰华为 Mate Xs 2 正式开售。华为 Mate Xs 2 聚焦折叠屏手机的使用场景与用户痛点，以超轻薄、超平整、超可靠的产品特性为消费者带来惊艳折叠大屏体验，一经发布就受到广大消费者的喜爱和追捧。

华为 Mate Xs 2 仅重 255g，是目前业界最轻的折叠大屏手机；独创双旋鹰翼铰链，屏幕平整度相比 Mate Xs 提升 70%；首创复合强化结构屏幕，抗跌落能力相比 Mate Xs 提升 2.5 倍，着力解决折叠屏手机厚重、折痕、怕摔三大痛点。9999 元的起售价，大大地降低了折叠屏手机的消费门槛，折叠屏正在加速进入主力机时代。

体验方面，华为 Mate Xs 2 搭载华为首创自适应 UI 引擎，通过自学习获取原有布局信息，针对大屏显示重新优化布局，布局更精细，更适合大屏用户阅读习惯。截至目前，华为 Mate Xs 2 在 Top 300 应用已实现了 100% 大屏适配，Top 2000 应用已实现了 90% 大屏适配，涵盖阅读、视频、网购、游戏、社交、办公、出行、理财等多个场景，足以覆盖消费者使用折叠屏手机的方方面面。无论是看视频、聊微信、逛淘宝、看文档，华为 Mate Xs 2 都能提供给消费者超越普通直板手机的使用体验。

作为折叠屏手机赛道的开创者与先行者，华为不仅打开大众对智能手机形态的想象，更将想象照进现实，让折叠屏成为飞入寻常百姓家的主力手机。9999 元的起售价，大大地降低了折叠屏手机的消费门槛，让更多的消费者尝试、接受并享受折叠屏手机带来的智慧便捷体验，折叠屏手机向大众化和主流化的方向再进一步，加速进入主力机时代。

华为 Mate Xs 2 拥有雅黑、锦白、霜紫三个配色，8GB+256GB 售价 9999 元；8GB+512GB 售价 11499 元；12GB+512GB 典藏版售价 12999 元。2022 年 4 月 28 日 21:00 在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商开启预售，5 月 6 日 10:08 正式开售。