根据 IDC 发布的《2021 年网络市场跟踪报告》，2021 年全球网络市场规模为 542.4 亿美元，与去年相比增长 10.1%，其中交换机、路由器和 WLAN 市场均有稳固增长，增速分别为 9.7%、6.5% 和 20.4%。中国网络市场规模为 102.4 亿美元（约合 660 亿元人民币），与去年相比增长 12.1%，其中交换机、路由器和 WLAN 市场分别增长 17.5%、-2.6% 和 47.2%。

2021 年全球经济持续受到新冠疫情冲击，病毒开始与人类进入共存阶段，随着疫苗的研发进展与广泛接种，同时各国都在采取积极政策恢复经济和各项投资，疫情中搁置的 ICT 建设得到快速落地。新冠病毒改变了人们的工作和生活习惯，同时更突显了基础网络的重要性，联接作为数字基础设施中的重要组成部分，越来越多企业组织会优先考虑网络部署，整体网络市场迎来新一轮建设高潮。中国面对疫情持续进行 “动态清零” 防控，为经济发展和人们正常生产生活赢得主动。疫情势必会影响到一些投资预算，但也更坚定了企业数字化优先发展的决心。

从细分产品来看

中国交换机市场 2021 年同比增长 17.5%，其中数据中心交换机同比增长 7.4%，随着互联网网间流量急剧增长、企业业务上云以及数据中心云化建设成为趋势，互联网公司、金融行业、运营商和智能制造企业在加大数据中心网络投资，以支持新的技术进步和解决日益复杂的网络问题。在 “东数西算” 全面启动、算力网络融合大趋势下，IDC 预计快速增长的流量会对网络建设提出更高要求，特别是高速率如 200/400G 产品会加速部署以应对当下网络的变化与升级。园区网交换机同比增长 27.1%，投资建设创历年来新高，在云计算、物联网和 AI 等新技术加持下，园区网络数字化也进入快车道，除了对传统网络要求互联互通的基本需求外，企业组织对于网络智能管理、园区网络自动化运维等诉求成为园区建设的新思路。同时在供应链短缺影响的氛围下，市场供不应求，缺货心态也在加剧分销商囤货行为。

路由器市场同比下滑 2.6%，其中运营商路由器市场同比下滑 5.0%，区别于全球趋势，中国运营商由于建设节奏调整，5G 建设投资萎缩影响到整体市场表现。中国建成全球最大 5G 网络，后续将保持在适度超前原则下，重心投入到偏远地区覆盖、打造精品 5G 网络服务及数字经济投资。企业网路由器市场同比增长 7.6%，随着新兴技术和新业务涌现，对通信能力也有更高要求，尤其是核心出口节点对中高端路由器部署保持热度。在多分支节点组网中，除了传统路由器升级改造外，企业基于降本增效等考虑开始应用 SD-WAN 方案。

WLAN 市场同比增长 47.2%，疫情期间受到影响的项目在 2021 年得到充分落地，如教育、服务、制造、医疗等行业回暖带动整体市场。Wi-Fi 6 出货占比进一步提高，替换 Wi-Fi 5 趋势显著。各主流厂商对 Wi-Fi 6 持续重点投入，改进无线运维体验，针对不同行业用户打造差异化产品和解决方案，如面向教育宿舍 AP、工业环境 AP、医疗物联网 AP 等。同时，数字化建设带来的无线覆盖、企业分支门店网络信息化升级、终端无线化接入等都在驱动 WLAN 市场再创辉煌。

IDC 中国网络市场高级分析师王子剑表示：“过去疫情发生的两年多时间里，各企业组织面临着前所未有的挑战，如何在艰难的生存环境中逆流而上，如何在激烈竞争的氛围中保持领先是大家普遍要面对的问题。通过数字化提高自身综合实力从最开始的尝试到现在已经成为企业的必选项——优先要做的事情。万物智联的时代进一步放大了网络的作用，先进的网络技术可以为千行百业在数字化浪潮中保驾护航。十四五开局之年中国网络市场发展取得了一定成绩，在建设数字中国纲领指导下，众多利好政策和举措的颁布都将更积极地影响网络市场。”