3 月，美国通货膨胀率飙升 8.5%，创下至 40 年来的新高。当餐饮、能源、交通等行业因通胀倍受拖累的同时，拥有强议价能力的生物医药行业却轻而易举通过成本转嫁，轻松获益并实现逆势增长。

近日，美国医药公司龙头辉瑞发布了 2022 年一季报。在新冠疫苗与新冠口服特效药的销售业绩加持下，辉瑞一季度营收与净利润均超出市场预期。其中，营业收入为 257 亿美元，同比大增 77%；净利润为 78.64 亿美元，同比增长 61%。

凭借新冠疫情中的出色表现，辉瑞的市值已超越葛兰史素克、赛诺菲、默沙东、Moderna 等一众国际医药巨头达到 2725 亿美元，稳坐疫苗天王的第一把交椅。

新冠特效药销售暂不敌默沙东

去年底，辉瑞的口服小分子新冠病毒治疗药物 Paxlovid 在美国获批上市。随后便在以色列、英国、加拿大、中国等地批准使用。今年 4 月 21 日，世卫组织批准了 Paxlovid 在高风险新冠肺炎患者中的使用，为辉瑞的这一款新冠特效药博得了更多关注度。 目前，Paxlovid 已在包括欧盟在内的 60 多个国家获得授权。

辉瑞的财报显示，Paxlovid 一季度销售额为 15 亿美元，低于分析师预计的 24 亿美元，其中绝大部分销售额来自美国。据透露，与竞品默沙东的 Molnupiravir 相比，Paxlovid 在美国零售药房、长期看护设施和邮购市场的占有率达到 90%，而默沙东的特效药目前只打入了英国市场，还在等待欧盟的批准。但从实绩来看，与 Paxlovid 几乎同期上市的 molnupiravir 一季度收入却是 Paxlovid 的 2 倍多，为 32 亿美元。

尽管如此，辉瑞预期新冠特效药Paxlovid全年的销售额将达到 220 亿美元，而默沙东对 molnupiravir 全年销售额预期仅为 50 亿~55 亿美元，相比之下保守得多。

据悉，Paxlovid 在上市初期曾面临着供应紧张的问题，截至今年 3 月底刚刚完成 600 万个疗程的生产。但 4 月底的处方量已激增至 2 月底的 10 倍多，迄今为止，辉瑞已经生产了 800 万疗程的 Paxlovid，并发运了所有药物。美国白宫 2000 万个疗程 Paxlovid 订单中，头 1000 万将在 6 月底完成交付，剩下的部分将在 9 月发货。

辉瑞生物制药集团总裁 Angela Hwang 表示，辉瑞手头没有任何库存，因为生产的每一片都已发货。

不过，Paxlovid 在美国市场的供应瓶颈正在被逐步解决。由于 Paxlovid 需要在感染后尽快服用，美国政府已经在全国 2200 余个药房、社区卫生中心和长期看护设施设立阳性患者快速给药机制。这也被白宫视为经济重启政策的重要一环。目前全美有 3.3 万个地点可以供应这款药物，较2月时翻了四倍。Paxlovid 也正在实现上半年生产 3000 万疗程的轨道上，全年的生产目标是 1.2 亿个疗程。

虽然这款药物在避免高危人群发展成重症方面效果卓越，但据辉瑞自己最近公布的一项暴露后预防的 II/III 期临床（EPIC-PEP）研究结果显示，其口服新冠药 Paxlovid 用于成人暴露后预防效果不佳。辉瑞方面表示，Paxlovid 用于通过家庭接触暴露于病毒的成人中，在降低有症状的感染上，未达到主要研究终点。

新冠 mRNA 疫苗领先于 Moderna

在新冠疫苗的研发中，mRNA 疫苗是首批进入临床试验的先锋之一，也以极高的保护率成为所有技术路线中热度最高的 C 位选择，辉瑞的 mRNA 疫苗走在行业前列。

2020 年 12 月 2 日，辉瑞和 BioNTech 的新冠 mRNA 疫苗在英国获得紧急使用授权，成为全球第一个拿到紧急使用授权的新冠疫苗；2021 年 8 月 23 日，辉瑞与 BioNTech 联合研发的 mRNA 疫苗 Comirnaty 获得 FDA 全面批准，这也是第一款正式获批在美国使用的新冠疫苗。

财报数据显示，辉瑞一季度新冠疫苗营收 132.3 亿美元，高于市场预期的 106 亿美元。据悉，辉瑞的新冠疫苗 80% 以上的销售来自美国以外的市场。

同样在今年一季度，Moderna 的 mRNA 新冠疫苗 Spikevax 营收 59.3 亿美元，不到辉瑞疫苗营收的一半。其实，Moderna 和辉瑞的 mRNA 疫苗在今年初的年报中就已分出了胜负：2021 年全年，莫德纳新冠疫苗 Spikevax 的销售额为 176.75 亿美元，售出疫苗 8.07 亿剂；辉瑞和 BioNTech 的疫苗 Comirnaty 去年全年生产 30 亿剂（交付 26 亿剂），销售额达 403.4 亿美元。

早在新冠大流行之前，mRNA 疫苗就以其独特的优势吸引了大量制药公司参与研发。而在所有 mRNA 新冠病毒疫苗研发公司中，Moderna 应该是起步最早，速度最快的。

早在 2020 年 1 月，Moderna 就宣布与流行病防范创新联盟（CEPI）达成了开发针对新型冠状病毒（2019-nCoV）mRNA 疫苗的合作。当年 3 月，Moderna 生产的 mRNA-1273 新冠病毒候选疫苗跳过了Ⅱ期临床的动物试验阶段迎来了首例人体试验。与此同时，BioNTech 刚刚启动了新冠 mRNA 疫苗的动物实验，并和辉瑞达成新冠疫苗研发合作。

但后来，Moderna 因坚持从零制造设备拖延了量产进度，且代工厂人手不足致使出货遇阻；而辉瑞则依靠采购第三方设备、对产业链的极致把控乃至政策倾斜后的优先评级获得了更多的优势。

如今，辉瑞已然超越 Moderna 主导了全球新冠疫苗市场，甚至在不少美国人的认知中，辉瑞与 BioNTech 的新冠疫苗已成为新冠疫苗这一全品类的代名词。不过，随着全球疫情消退，投资者也开始担心，由于供应过剩，疫苗市场需求正在逐渐减少。

英国第三方分析机构 Airfinity 曾表示，奥密克戎的威胁有限，将阻碍今年新冠疫苗销售额的增长。在此背景下，Airfinity 将 2022 年全球新冠疫苗销售额预期从 1180 亿美元下调至 850 亿美元。

华尔街预计辉瑞 2022 年全年的新冠疫苗销售额将达到 340 亿美元，约为全球销售额的 40%，而辉瑞自己对此预期为 320 亿美元。

小结

总的来说，辉瑞这一季的营收增长和其他国际头部药企一样由新冠相关产品强力驱动。但就在最近，被多个国家引进用于抗疫并被我国纳入医保的辉瑞新冠特效药却疑似出现翻车：据外媒报道，专家在刚停用新冠口服药 Paxlovid 不久后的患者体内又检测到了新冠病毒。

对此，辉瑞董事长兼 CEO Albert Bourla 博士表示，医生应当在症状出现反复后对患者追加用药。联想到前文中 Paxlovid 销售不及预期且落后于市场覆盖率更低的 molnupiravir 的情况，这一建议显然意在为 Paxlovid 拉动销售。但加疗程的说法招致了 FDA 的驳斥，FDA 明确指出：没有证据表明延长治疗时间、重复治疗疗程对患者有好处。

随着各国追加订购和该药物的适用年龄下降，新冠口服药物的实际需求预计将继续增加。但对辉瑞的 Paxlovid 而言，销售收入与市场份额的提升还需继续增强其药物的防护与治疗效果并进行更有效的全球市场推广。

疫苗方面，尽管专家们对于是否需要针对新变种的新冠病毒来定期注射加强针的观点仍存在分歧，但国内外奥密克戎疫苗研发仍如火如荼。辉瑞的老对手 Moderna 也在优先开发一种新的疫苗来针对快速传播的 Omicron 变种病毒，预计将于今年秋季发布。虽然辉瑞的 mRNA 疫苗 Comirnaty 作为增强针能显著提高针对 Omicron 变种的中和抗体水平，但若要在不断变化的疫情下始终保持新冠疫苗业务收入的优势与增长，辉瑞还需付出更多。