根据 Sensor Tower 发布的报告，2021 年，全球有一半的畅销游戏已经加入基于通行证的变现机制，包括腾讯的《PUBG Mobile》和《王者荣耀》，以及米哈游的《原神》。在收入最高的游戏中，采用通行证作为一种变现方式的大多是中度游戏。尽管如此，有些休闲游戏也开始加入通行证，包括 King 的《糖果传奇》，以及 Playrix 的《Homescapes》和《Gardenscapes》。

以下为详细内容：

通行证推动全球顶级游戏的收入增长

最早由 Epic Games 的《堡垒之夜》采用和推广，通行证已成为世界顶级移动射击游戏创收的关键要素，并且进一步传播至其他游戏类型。2021 年，全球有一半的畅销游戏已经加入基于通行证的变现机制，包括腾讯的《PUBG Mobile》和《王者荣耀》，以及米哈游的《原神》。

在收入最高的游戏中，采用通行证作为一种变现方式的大多是中度游戏。尽管如此，有些休闲游戏也开始加入通行证，包括 King 的《糖果传奇》，以及 Playrix 的《Homescapes》和《Gardenscapes》。

NFT 游戏尝试探索更多受众

通过分析各游戏类型中特定变现方法的占比，Sensor Tower 的数据表明，去广告是最受欢迎的变现机制。导致这个现象的原因是，数量众多的休闲游戏往往比其他任何类型都更依赖广告。

相对于其他变现方法，NFT 和加密货币在 App Store 和 Google Play 这两大商店的市场占比较小。但是，采用这个新方法的游戏覆盖从中度到休闲的很多类型，表明该方法处于寻找适宜受众的早期实验阶段。

移动游戏开始加入 NFT / 加密机制

NFT 和加密机制在移动端的占比正在成长，一系列新老移动游戏都开始尝试这种方法。使用区块链技术且下载量最高的 10 个游戏中，有 5 款是 2021 年发布的，其中表现最好的是来自 WolfFun 的《Thetan Arena》，迄今为止已被下载超过 800 万次。Animoca Brands 出品的《Crazy Defense Heroes》等其他游戏亦开始追加 NFT。

基于 NFT 和加密货币的游戏较少采用其它变现方法，除了个别游戏如《MIR4》（Wemade 出品）和《Crazy Defense Heroes》，它们会给玩家更多的选择。