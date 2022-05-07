5 月 7 日，定位为高阶智能驾驶纯电轿车的极狐阿尔法 S 全新 HI 版上市，北汽集团副总经理、北汽新能源董事长刘宇，华为技术有限公司常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东，共同见证这款 “智能驾驶第一车” 的隆重登场。

极狐阿尔法 S 全新 HI 版，是全球首款搭载 HI 华为全栈智能汽车解决方案的量产车、全球首款支持城市道路高阶智能驾驶的量产车、全球首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的高端纯电量产轿车。新车分为进阶版和高阶版两个版本，进阶版售价 39.79 万元，高阶版售价 42.99 万元。

为极致体验而生 开启高阶智能驾驶新纪元

北汽集团副总经理、北汽新能源董事长刘宇表示：“极狐阿尔法 S 全新 HI 版是一款具有标杆意义的产品，也是北汽新能源智能化转型的标志。”

华为技术有限公司常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东，对极狐阿尔法 S 全新 HI 版的上市表示祝贺并指出：“极狐阿尔法 S 全新 HI 版是 Huawei Inside 模式的首款量产车，必将开启电动汽车的智能化时代。”

为让消费者更好地体验这款标杆产品的魅力，极狐汽车为其量身打造了丰富的用户权益政策。上市发布会现场，北汽新能源总经理代康伟宣布 “种子用户” 权益和 “限时抢订” 权益，6 月 30 日前下订用户可享多重礼遇。

先行者的时代约定 奋斗者的合作结晶

自诞生之日起，极狐汽车就是中国新能源汽车市场高端智能的先行者。依托全冗余架构的电动硬件平台—BE21 平台，极狐汽车具备了承接更高级智能驾驶系统和智能座舱系统的条件。在此基础上，极狐汽车率先牵手华为，共建 “1873 戴维森创新实验室”，将 ICT 技术与智能网联深度融合，实现了从核心技术到营销终端全生命周期的深度合作。极狐阿尔法 S 全新 HI 版，正是北汽新能源三电技术、平台技术、整车制造能力，与华为 ICT 技术相结合的结晶。

华为技术有限公司常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示：“华为拥有积累 30 多年的 ICT 技术，以及深厚的品牌、营销、渠道能力，深度赋能合作伙伴，帮助伙伴造好车、卖好车，做大做强。”

在极狐阿尔法 S 全新 HI 版的研发过程中，双方工程师合作超过 1200 天，泛化测试里程超百万公里，在激光雷达的布置、5G 天线的集成等众多方面实现技术首创和领先，在性能、品控、成本以及智能汽车量产应用方面起到重要推动作用。

世界级好车 诠释智能汽车该有的模样

两个奋斗者伙伴，一部世界级好车。极狐阿尔法 S 全新 HI 版，将智能驾驶带上新高度，新车拥有 34 个高感知硬件，组成一套 360 度全覆盖的超高融合感知系统，真实还原 3D 物理世界，对障碍物精准识别；MDC810 智能驾驶计算平台，支持 400 TOPS 超强算力，超强大脑轻松应对复杂路况的考验。

作为首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的高端纯电量产轿车，极狐阿尔法 S 全新 HI 版真正打开了 “移动生活” 的想象空间。它不仅仅是一个出行工具，更是一个智能终端，拥有专门为车载场景打造的语音控制、视觉感知、车载支付、无缝流转等核心能力，与应用深度集成，构建智慧出行空间，带来千人千面、万物互联、智能交互、持续生长的座舱新体验。

在性能上，得益于定制版动力电池系统与前驱异步电机+后驱同步电机组成的高效动力总成，极狐阿尔法 S 全新 HI 版四驱电机峰值功率超过 473kW，峰值扭矩超过 655Nm，整车百公里加速低于 3.5s。在带来极致加速体验的同时，极狐阿尔法 S 全新 HI 版拥有国内首个 800V 高压量产车平台，充电功率最高 187kW，10 分钟即可补充近 200km 的续航里程，电量从 30% 充到 80% 仅需 15 分钟。

高级别的智能驾驶场景需要更加严格的安全保障，极狐阿尔法 S 全新 HI 版采用航空级的全冗余设计，在感知、决策、转向、制动、架构、电源六大方面，都拥有一套备份系统，最大限度确保系统全天候全场景运行无忧。此外，上钢下铝车身和多种先进连接技术带来超高强度车身，确保安全随行。

同时，极狐阿尔法 S 全新 HI 版延续了极狐品牌 “先锋美学” 的设计理念，在原有车色基础上新增专属维克黑和海岩灰两种配色；内饰大量使用 Ultrasuede®高性能材质，触碰之处尽享舒适豪华。

让先行者先行，极狐阿尔法 S 全新 HI 版的上市，标志着极狐汽车率先将 HI 华为全栈智能汽车解决方案落地应用，并成为首个将其量产的高端智能纯电汽车品牌。未来，基于智能化发展的战略决策，极狐汽车将不断突破产品和产业的边界，引领智能汽车技术创新，助力中国汽车产业崛起。