根据 CINNO Research 发布的最新数据，2022 年第一季度，中国大陆市场智能手机 SoC 出货量约为 7439 万颗，较去年同期下滑 14.4%，较去年第四季度环比微增 0.7%。其中，出货量的环比增加来自于联发科与高通的出货增加。

从品牌市场份额来看，2022 年第一季度，联发科在中国智能手机 SoC 市场中份额约为 41.2%，同比增加约 7%，位于第一。高通占比约为 35.9%，同比增加约 4%，位于第二。

2022 年第一季度，中国大陆市场智能手机 SoC 品牌竞争格局仍未改变，仍然以联发科、高通领衔，苹果次之。值得留意的是，联发科季度出货份额优势进一步扩大，其第一季度出货份额突破四成，创下 2015 年以来单季度市占率历史新高。

苹果与海思的出货量份额环比同比双降，其中，苹果环比降幅最大，这是由于上一季属于苹果强劲出货周期，基数较大所致；海思同比降幅最大，原因受美国制裁后芯片无法生产，不过其仍然维持着每月稳定的销售，库存尚未见底；联发科出货量出现同比环比双升情况，高通则同比出现下降。

中国大陆市场智能手机 5G SoC 出货中，联发科市场表现仍较为亮眼，份额约为 40.5%，同时，高通份额约为 36.8%，在 5G 市场中联发科市场份额优势也加强。随着联发科天玑 8100 和天玑 9000 等芯片开始上量，越来越多定位中高端的手机产品面世，其市场份额未来有望进一步得到提升。

据 CINNO Research 数据，由于 3 月份新冠疫情反复，直接导致国内智能手机 SoC 销售环比持续下滑。3 月国内智能手机 SoC 市场出货量约为 2004 万颗，同比下降约 24.7%，环比下降约 14.6%，再次延续同比环比双降局面。

3 月在终端出货量双降的背景下，联发科 SoC 终端出货市场份额继续增至 41.4%，环比增加约 0.6 个百分点，坐稳第一名宝座；紫光展锐出货量环比降幅度最大，约为 22.6%，主要原因是依靠荣耀 Play5T 与荣耀畅玩 20 拉动出货的紫光展锐，在这两款机型销量逐步走低的情况下，其市场出货动力逐步走弱。

3 月中国智能机 SoC 市场终端整体出货量中，5G SoC 占比微降至 83.3%。在细分品牌终端出货中，高通 SoC 终端出货中 5G SoC 占比降至 84.1%，环比下降约 2%，联发科 SoC 终端出货中 5G 占比约为 82.9%，环比增加约 0.4%。

CINNO Research 认为，在目前国内疲弱的智能手机市场走势中，SoC 市场也一同往下发展。不过在联发科构建的天玑系列产品矩阵下，其积极进军中高端市场，逐渐在安卓市场里对高通造成了不小的冲击。随着终端厂商双旗舰战略的并行，联发科中高端市场也开始上量，加上采用良率更高的台积电代工，预估未来市占率会维持上升态势。