5 月 8 日，欧莱雅正式宣布在中国市场设立首家投资公司——上海美次方投资有限公司，落户上海市奉贤区东方美谷核心区内的临港南桥科技城，致力于投资创新美妆科技，推动中国开放式创新高质量发展。此次投资将由欧莱雅集团享誉全球的战略创新风险投资基金公司 BOLD（Business Opportunities for L’Oréal Development）提供支持，这一突破性的举措进一步印证了中国市场在欧莱雅全球布局中的重要地位。

上海市经信委主任吴金城、上海市商务委主任顾军、上海市市场监管局局长陈学军、奉贤区委书记庄木弟、上海市地方金融监管局（市金融工作局）副局长葛平、奉贤区委副书记及区长袁泉、奉贤区委副书记骆大进等领导，东方美谷集团党委书记及董事长周如意 、临港集团副总裁翁恺宁、欧莱雅集团首席财务官白朴乐、欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞、欧莱雅北亚及中国首席财务官庞必得、欧莱雅北亚及中国首席企业事务与公众联动官兰珍珍等出席了线上签约仪式。签约仪式在 2022 上海市奉贤区 “云招商”“云签约” 大会上举行，上海市委副书记、市长龚正通过视频致辞的方式出席大会。在当前上海抗疫取得阶段性良好结果的背景下，作为复工复产期间首家世界 500 强跨国企业签署的在华投资项目，该投资表明了欧莱雅集团对中国市场的长远信心。

这一重要投资不仅是欧莱雅中国发展历程中的又一里程碑，对于欧莱雅集团也有举足轻重的意义。欧莱雅集团首席财务官白朴乐表示：“BOLD 是欧莱雅集团美妆科技转型的重要组成部分，致力于投资在营销、数字、研发、数据、供应链、包装等领域具有高增长潜力的科技创新公司，从财务层面支持初创企业的发展并为他们提供融入欧莱雅全球生态系统的途径。中国对于欧莱雅集团具有战略性重要地位，25 年的在华发展证明，中国不仅是集团关键的增长引擎，中国独特的科技创新发展和数字营销生态，也已经成为引领集团未来创新的灵感策源地之一。在入华 25 年之际，我们将开放式创新投资引入中国，展现了我们对中国市场的承诺，和进一步提升和赋能中国创新生态圈，加速中国开放式创新和成果转化的决心。”

独行者速，众行者远。自 1997 年进入中国以来，欧莱雅始终与中国同频共振，以美的力量激发人们对更加美好的生活的向往与追求。以科技与数字化发展为驱动力的 “融” 时代悄然而至，欧莱雅将继续致力于携手更多生态圈伙伴共同进化。此次与东方美谷的合作正是欧莱雅与生态圈伙伴携手推进开放式创新合作的案例典范。欧莱雅三年前在中国开创了 “BIG BANG 美妆科技创造营” 项目，并在第二届进博会上结缘东方美谷达成共同举办 “BIG BANG 美妆科技创造营” 的合作意向, 同时携手法国商务投资署把项目拓展至国际范围。到目前为止，该项目已取得丰硕成果，共吸引超过 1000 家国内初创公司及 50 余家法国初创公司的参与，并有 30 多个项目成功落地。同时，该项目也成为中法化妆品产业合作的标杆项目。第三届 BIG BANG 已于 3 月正式启动，我们将继续与东方美谷协力合作。在全新投资公司的助力下，欧莱雅有信心携手更多合作伙伴及优秀人才，发掘更多有潜力的创新公司，孵化具有前瞻性的创新成果并推动其商业落地，推动中国开放式创新生态圈的建设，引领美妆这一消费领域之灯塔产业的高质量发展。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示：“作为全球及中国第一大美妆集团，欧莱雅始终以 ‘创造美，让世界为之所动’ 为使命，致力于推动中国美妆生态圈乃至世界美妆产业的共同进化和变革。25 年来，我们一直扎根上海，并与中国同发展，共命运。此次投资协议的签署，也得益于上海复工复产相关政策的快速和有效落实，在疫情攻坚取得阶段性胜利的背景下，这一重磅投资也是欧莱雅对上海、对中国无比坚实的承诺，是我们与行业生态圈伙伴合作共创的诚心以及对中国市场的信心。与奉贤区东方美谷的携手合作，是对我们今年提出的 ‘共同进化’ 发展策略的最佳注解，我们将充分调动一切力量，以科技赋能，推动上海和中国的消费升级、经济发展的能级提升，持续为全球市场输送创新动能，同时为中国人追求更美好的生活做出贡献，让美 ‘生生不息’， 让我们 ‘美美与共’。”