AutoX 发布中国首个大型 RoboTaxi 运营中心网络，首批包含 10 座大型运营中心，分别坐落于深圳、上海、广州、北京等一线城市，专为大规模 RoboTaxi 车队专业级运维调度而建，支持超 1000+台无人车在 1000 多平方公里大区域内高密度、高效率、高强度运转。

自 2020 年，AutoX 在多个城市开展 RoboTaxi 面向公众运营，其中包括中国首个覆盖全区全域 168 平方公里的全无人运营区。目前，AutoX 拥有全国乃至全球最大规模的 RoboTaxi 运营中心体系，形成了完善的规模化运营网络。

伴随此次发布，一段无人机飞行视频展示了 AutoX 坪山运营中心内部日常运营状况，揭开中国首个全无人 RoboTaxi 运营中心的神秘面纱。坪山全无人运营中心坐落于深圳市坪山区，支持运营范围高达 168 平方公里的整车完全无人驾驶 RoboTaxi 运营域，并辐射至周边自动驾驶运营区域。

AutoX 坪山全无人 RoboTaxi 运营中心室内总面积达 18198 平方米，共六层楼层结构。

视频中，无人机掠过运营中心下部四层，皆为 RoboTaxi 车辆运维区域，兼顾车辆运维、技术运维、数据回传等全功能，根据最大化 RoboTaxi 运营效率设计了大规模充电桩网络，并配备高速网络、升降机、传感器校准转盘等专业运维设备，支持从车辆维护、维修、清洁、保养、技术运维、校准、测试、验证、到软硬件升级等全方位标准化、自动化作业。坪山运营中心最上两层为运维人员办公区域，包括客服中心、运营服务、质量保障等部门。

随着无人机的运行轨迹，大规模 AutoX RoboTaxi 车队的日常运维、出车等活动渐次展现。车队基于 FCA 大捷龙车型，搭配 AutoX 第五代 Gen5 系统。

自 2021 年 1 月，AutoX 发布中国首个面向公众公开运营的全无人 RoboTaxi，前排、副驾驶、后排座位均无人，达到整车全无人级别，车辆中没有任何安全员或运营人员。

而此次视频中揭秘的 AutoX 坪山全无人运营中心的特殊之处，也正在其全无人驾驶运营的三大特点：

• 整车全无人：与车内主驾驶或副驾驶位仍有安全员的 RoboTaxi 不同，真正整车全无人 RoboTaxi 在运营过程中，会发生一些令人意想不到的运营场景，如乘客不熟悉触摸屏界面、视觉障碍等，均需远程客服人员在线服务。

• 168 平方公里无人驾驶域：AutoX 全无人 RoboTaxi 运营域面积达 168 平方公里，覆盖坪山全域，包含大小街道，渗透至 “毛细血管” 狭窄道路，如深圳特有的城中村等场景也可纳入完全无人驾驶区域范围，车队管理能力需支持大范围区域的精细运营和复杂变化。

• 任意点到点：服务 168 平方公里范围内，AutoX 无人车的 “任意点到点” 服务，无固定站点、无固定路线。

无人车大规模落地的「基础设施」

此次 AutoX 发布规模高达 10 座的无人车运营中心网络，是中国首个大型无人车运营中心网络。

“运转高效的大型无人车运营中心网络，是规模化、标准化落地 RoboTaxi 的必备基础设施体系，也是 AutoX 继发布中国首批超 1000 台规模自动驾驶车队之后，扎实落地的坚实一步。”AutoX 发言人表示。

图源：AutoX 官方图源：AutoX 官方

AutoX 全球运营中心网络包括 10 座运营中心，支持超过 1000 台无人驾驶车辆 RoboTaxi 的高效、高强度运转。每一个运营中心从选址、规划、到建设，全面专注于对 RoboTaxi 任意点到点、随叫随到的高频出行场景进行基础设施优化，根据最大化 RoboTaxi 运营效率设计了大规模充电桩网络，通过专为 L4 级全无人驾驶大规模运维而特殊设计的分布式高效数据回传，规划最大 ROI 的车辆运维、技术运维等全功能，是大规模 RoboTaxi 落地的必要条件。

在 AutoX 的 10 大运营中心中，深圳市独占 4 座，分别坐落于南山、福田、坪山，随着深圳特有的地形走势，呈东西向沿海分布。覆盖范围西至深圳宝安区，中部贯穿三大关内繁华闹市区，为南山、福田、罗湖等 CBD 地区提供高密度自动驾驶汽车，同时外接深圳关外，联结坪山区（AutoX 全无人 RoboTaxi 运营域）、龙岗区、龙华区。

除本次发布的全球运营中心外，AutoX 在全无人之路上一步一脚印，坚实前进：

2021 年 1 月，AutoX 发布中国首个全无人 RoboTaxi 面向公众运营，服务范围覆盖深圳坪山区全域 168 平方公里。同年 7 月，AutoX 正式对外公开第五代无人驾驶系统 AutoX Gen5，保证真正全无人驾驶能力。AutoX Gen5 搭配全球最高清的车规级传感器，自研核心计算平台 AutoX XCU 和自动驾驶域电子电气架构，算力达 2200 TOPS，实现了车规级别功能安全的全栈架构冗余。

2021 年 12 月， AutoX 还首次对外揭晓 AutoX RoboTaxi 超级工厂内部视频，展示中国首个真正全无人驾驶 RoboTaxi 生产线。依托中国首个全闭环的 RoboTaxi 产线，保证每一台无人车生产的质量和一致性。

2022 年 2 月，AutoX RoboTaxi 运营域超过 1000 平方公里，车队规模超过 1000 台。

从技术、到工厂、到运营中心，AutoX 正全方位为真正全无人 RoboTaxi 落地做好准备。