数字化与智能化正不断提升康复服务的可及性，深入赋能康复医疗的每一个环节。作为康复治疗的重要手段，物理因子治疗具有无创、无痛和高效等特性。在数字技术的驱动下，理疗产品也逐渐朝着智能化、便捷化和精细化的方向发展。

5 月 8 日，傅利叶智能正式发布了自主研发的物理因子治疗系列产品，主要包括冲击波物理治疗系统、干扰电治疗仪、中低频治疗仪、空气波压力循环治疗系统四个系列，服务于肌骨疼痛以及早期康复问题。通过不断丰富智能康复港的产品矩阵，傅利叶智能打造了覆盖康复全周期、适应科室多种病症的智能产品，拓展康复服务的未来图景。

傅利叶智能康复港物理因子治疗区

为理疗康复注入 “智慧” 开启智能理疗新蓝海

从治疗属性上看，物理因子在康复治疗上有广泛应用，能够解决很多临床问题。此次傅利叶智能推出的物理因子治疗产品主要针对两大类群体：一是被肌骨疼痛困扰的人群，例如办公人群的颈肩腰腿疼问题、运动损伤后的康复问题等，可以用高效无创的方式有效解决问题和缓解疼痛，肩痛患者可以使用冲击波物理治疗系统和干扰电治疗仪进行针对性治疗。

二是需要早期康复的患者人群，可以预防并发症的产生。例如，外科术后卧床患者可以使用空气波压力循环治疗系统，预防深静脉血栓的发生，同时用中低频治疗仪进行神经肌肉刺激，预防肌肉萎缩。在卧床时期进行床边康复介入，能够有效帮助后期各项功能的恢复。

傅利叶智能 ElectroFortis™-LM 中低频治疗仪

“传统的理疗产品或是运动训练设备都没有很好的数据化接口，每台设备都是一个个独立的孤岛。治疗的次数、处方、效果都需要人为记录，不利于长期治疗的开展。” 傅利叶智能集团总裁顾捷表示，所有设备的数字化和智能化是未来康复行业信息化的基础。通过对系统和技术进行升级与迭代，将统一设备接口，大大提升理疗产品操作的便捷程度。

据介绍，该理疗系列产品沿用了傅利叶智能多年研发机器人过程中积累的底层微电流控制技术、芯片信号处理技术以及精密气泵控制技术。产品升级为触屏控制方式，提供多种操作模式可选，满足多种临床应用场景，并保持接口一致、统一数据管理，为理疗康复注入 “智慧”。

“数字化疗法” 直击临床康复痛点

在产品研发与设计的过程中，傅利叶团队反复与一线临床沟通，走访调研了众多医疗机构的医生和治疗师，收集了大量的临床需求，在细节上不断做优化和改进。“临床使用者既想要保证产品功能全面，同时又可以快捷使用，所以我们在软件中内置了不同的操作体验模式，有快速模式、专业模式、方案库模式，满足多样化的使用需求。” 产品相关负责人表示。

以干扰电治疗仪为例，傅利叶智能在操作上进行了革新，采用了全新一代 15 英寸超大液晶触摸屏，交互更智能，内置电极放置图谱，可提供参考，最多可以支持 4 个输出通道 16 个治疗电极。同时，设有 4 种平面+4 种立体治疗模式，满足深部和浅表的使用需求。此外，仪器还可以提供更多样化的电极类型，包含 2 种吸附电极+3 种贴片电极，有不同大小、形状，可适用于不同治疗部位。

傅利叶智能 ElectroFortis™-IF 干扰电治疗仪

此外，市面上大部分的空气波治疗仪，单次治疗仅可一人使用，或者多部位应用同一个治疗模式。而傅利叶智能研发的空气波压力循环治疗系统，内置双独立超静音气泵，支持单人多部位或双人同时使用，可以独立调节不同治疗参数，高效节约空间和时间，一台类比两台使用。同时，系统配备两个超灵敏压力传感器，实时动态监测，保证输出稳定性和安全性，气囊单腔可调节可关闭，并支持 11 种加压模式，满足不同的临床需求。

傅利叶智能 AirFortis™空气波压力循环治疗系统可双人同时使用

“之前我们更多聚焦神经康复全周期的患者，此次理疗系列产品的发布补充了目前智能康复港的产品矩阵，建立起运动治疗区、作业治疗区和物理因子治疗区统一的康复生态。” 顾捷表示，智能技术的应用对传统物理因子治疗方法和设备进行升级和迭代，扩大了康复治疗的应用范围，更有效地解决了一些临床问题，这也是傅利叶智能选择研发理疗新产品的初衷。

一站式方案 助力康复治疗做深做细

自 2015 年成立以来，傅利叶智能一直致力于攻克高性能机器人的核心技术，搭建为社会、行业增效赋能的智能机器人技术平台，自主研发出力反馈技术平台、多关节机器人运动控制卡、多维力传感器等核心技术和零部件，摆脱了软硬件的进口依赖。公司开发的康复机器人产品已出口到 40 余个国家和地区，入驻国内外超过 2000 家医院和机构。

谈及此次在理疗康复领域的布局，顾捷表示，在康复设备市场中，物理治疗类设备的市场规模约占 70% 以上，市场前景巨大。考虑到患者和康复科室的诉求，除了康复机器人之外，他们还需要有针对性的、全周期的智能化产品，例如运动治疗、作业治疗和物理因子治疗的结合。基于傅利叶智能机器人技术平台，可以将这些版块有机融合，形成数字化、智能化的一站式解决方案。

据悉，傅利叶智能已与加拿大创新型康复医疗器械公司 MyndTec 达成战略合作伙伴关系，将聚焦非侵入式功能电刺激产品的推广，共同推动康复技术研发和产业化。通过持续投入技术开发领域，傅利叶智能希望集成全球顶尖智能康复技术，更好地赋能临床康复应用。

“未来，我们也将探索更多的物理因子治疗方法，丰富物理因子治疗区产品系列。与此同时，加快布局 To C 应用，推出一些针对家用的康复智能化产品，通过智能技术让人人享有美好生活。” 顾捷表示。