“小 xx 在日本”IP 归属地为辽宁、“在英国的 xx”IP 归属地为浙江…… 对外公开的 IP 属地像一面照妖镜，揭示了网络伪装下的一部分真面目，也让微博、抖音等平台上的一些网红大 V 们人心惶惶，使其在网络空间中费心营造的虚假人设岌岌可危。

在此背景下，原本游走于灰色地带的 IP 代理业务骤然红火。百度搜索 “IP 属地怎么改” 就会看到各种 “一键切换全国 IP” 的广告，大多宣称 “海量 IP”、“稳定不掉线”、“全国线路任选” 等。在完成软件下载与实名认证后，即可在代理平台提供的几十条线路中任选线路进行连接与更换 IP。套餐收费标准显示，将 IP 归属地转换为国内其他地区的代理服务费用为 2~6 元每天，部分支持修改为境外 IP 属地的软件收费标准则更高。

何为 IP 代理？

IP 代理其实就是代理服务器，主要功能是代理网络客户获取网络信息，相当于网络信息的中转站。

用户使用浏览器等连接站点取得网络信息时须发送访问请求信号，由对方将信息传送返回。使用代理服务器后，本机将不再直接向 Web 服务器发起请求，而是向代理服务器发出请求，由代理服务器将请求发送给 Web 服务器并将 Web 服务器返回的响应转发给本机。此时，用户仍然可以正常访问网页，但在此过程中 Web 服务器识别出的 IP 就不再是本机的 IP，用户就成功实现了 IP 伪装。

因此，使用代理 IP 可以隐藏用户真实的 IP 地址，降低其受到网络入侵与攻击的可能。除此之外，代理 IP 还可以用来提升网速、降低网络延迟，以及破解部分网站同一 IP 下的注册与登陆限制，这一服务应用之普遍已经和使用 VPN 翻墙一样稀松平常。

代理 IP 的类别也多种多样：按照有效期，可分为短效代理和长效代理；按照代理 IP 的恒变，可分为动态代理 IP 和静态代理 IP，前者以秒为变动周期，后者可在 1 天~1 年间保持恒定；按照专属度还可分为一人独享 IP、合租 IP 及共享 IP 等类型。

按照代理 IP 的协议，还可分为 HTTP 代理、FTP 代理、RTSP 代理、SOCKS 代理、POP3 代理，Telnet 代理等，每种代理对应各自的端口，发挥着不同的功能。如：HTTP 代理主要是代理浏览器访问网页、FTP 代理可代理客户端的 FTP 软件访问 FTP 服务器、RTSP 代理客户端 Realplayer 访问 Real 流媒体服务器代理、SOCKS 代理是简单的传输数据包，可支持各种认证机制和服务器域名分析。

出于安全性考虑，IP 代理业务主要通过白名单、账号密码验证以及二者相结合的形式进行授权。

用户与代理商风险之辩

五一假期前，今日头条、抖音、小红书、快手、知乎、微信等平台陆续开放个人主页及评论展示账号 IP 属地功能。

上述各大平台的公告都齐刷刷地指向同一个原因——近段时间网暴、恶意蹭流量等网络乱象频发，部分网民身份的真实性又难以判断，网络舆论因此失序。而平台显示用户 IP 归属地能在一定程度上遏制假冒当事人、恶意言论等行为，帮助用户提升鉴别力，从而优化网络舆论环境。

除了文章开头提到的在 “国外” 的博主因采用国外拍摄、国内发布的方式运营导致” 露馅 “以外，一些国内的 “吃喝玩乐” 博主也出现了 IP 属地与 ID 描述不符的翻车情况。因此，除了一些普通用户出于保护隐私等目的购买 IP 代理服务以外，多数购买 IP 代理服务的仍是团队运营的自媒体账号，背后原因也主要出于其运营和商业利益的考虑。

通常，IP 属地的显示主要是根据运营商提供的 IP 信息进行解析，平台展示的帐号 IP 属地一般是用户最近一次发文或评论时的网络位置。利用这一特性，代理 IP 即可轻易改变用户对外显示的的 IP 属地。

动点科技记者通过一款名为 “闪臣代理” 的软件接入天津的动态 IP 后发布了一条微博评论，属地即显示 “来自天津”，断开节点连接后再发布一条微博内容，主页 IP 地址则重新显示为居住地所在的上海。

连接代理 IP 节点前后的新浪微博主页

不过，与普通用户使用 IP 代理的预期相违背的是，使用 IP 代理其实有很大的账号、密码、隐私泄露风险。因为在实际业务开展中，有不少代理 IP 平台打着免费的旗号吸引客户，或是减少授权流程让客户拿到 IP 就直接使用，这种操作看似便捷，实质也留下了安全隐患。如果出现前文中多人共享 IP 的情况，安全性就更加大打折扣。

上海申伦律师事务所律师夏海龙告诉动点科技记者，由于 IP 代理服务常被不法分子用于网络诈骗、传播非法信息等违法犯罪活动，因此属于典型的灰产，经营者有触犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪等多个罪名的极大风险。

小结

一言以蔽之，上线 IP 属地功能在某种程度上其实是 “清朗行动” 的延伸。上有政策下有对策，IP 代理业务此时走红也说明，若要根治网络谣言还需严格落实网络账户实名制，对个人的社交平台账号严格登记身份信息。否则，仅仅显示 IP 属地也不过是隔靴搔痒，最终真正打击到的也只是一些跨地区运营的营销号。