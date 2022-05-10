世界经济论坛将房地产数据和管理平台 Akila 评为 2022 年度 100 家 “技术先锋” 之一，该平台旨在利用数字孪生和人工智能（AI）技术帮助大规模资产组合和跨国资产组合实现数据驱动型决策。Akila 立足中国，利用达索系统的先进 3D 和模拟工具构建强大的 “驾驶舱”，帮助客户通过优化和可操作化数据加速实现净零排放。

世界经济论坛技术先锋 是一项高规格奖项，表彰世界各地通过先进的人工智能、物联网、机器人、区块链、生物工程等技术塑造未来并有潜力对商业和社会产生重大影响的早期及成长期公司。作为 2022 年度技术先锋之一，Akila 将被邀请参加世界经济论坛的全年活动和研讨会，为论坛倡议做出贡献，与全球行业领袖共同交流，将中国创新带向全世界。脱碳将是 Akila 特别关注的核心议题。

这一享有盛誉的奖项帮助 Akila 跻身全球技术领导者行列。技术先锋奖项的得主包括爱彼迎、谷歌、Kickstarter、Mozilla、帕兰提尔科技、推特和 Wikimedia 等全球领先公司。技术先锋的评选基于其社区标准，包括公司创新力、影响力、领导力，以及与世界经济论坛 平台 的相关性。

“我们很高兴欢迎 Akila 加入我们 2022 年度技术先锋社区，” 世界经济论坛技术先锋社区负责人 Saemoon Yoon 表示。“Akila 及其他先锋所处的行业前沿对于解决当今世界一些最为复杂的问题至关重要。我们期待他们对世界经济论坛做出贡献，致力于改善世界状况。”

“能够得到世界经济论坛的认可，我们感到非常荣幸，”Akila 联合总裁兼联合创始人 Francois Amman 说。“这是一个里程碑，它表明了我们已经走了多远、走得多快。虽然这段旅程才刚刚开始，但这个奖项认可了我们有关数字孪生技术的 ESG 优先愿景是正确的。我们希望通过这个平台与来自世界各地的创新者和决策者建立联系，直面人类面临的最大挑战之一：气候危机。”

2022年 5 月 10 日 – 世界经济论坛将房地产数据和管理平台 Akila 评为 2022 年度 100 家 “技术先锋” 之一，该平台旨在利用数字孪生和人工智能（AI）技术帮助大规模资产组合和跨国资产组合实现数据驱动型决策。Akila 立足中国，利用达索系统的先进 3D 和模拟工具构建强大的 “驾驶舱”，帮助客户通过优化和可操作化数据加速实现净零排放。

世界经济论坛技术先锋 是一项高规格奖项，表彰世界各地通过先进的人工智能、物联网、机器人、区块链、生物工程等技术塑造未来并有潜力对商业和社会产生重大影响的早期及成长期公司。作为 2022 年度技术先锋之一，Akila 将被邀请参加世界经济论坛的全年活动和研讨会，为论坛倡议做出贡献，与全球行业领袖共同交流，将中国创新带向全世界。脱碳将是 Akila 特别关注的核心议题。

这一享有盛誉的奖项帮助 Akila 跻身全球技术领导者行列。技术先锋奖项的得主包括爱彼迎、谷歌、Kickstarter、Mozilla、帕兰提尔科技、推特和 Wikimedia 等全球领先公司。技术先锋的评选基于其社区标准，包括公司创新力、影响力、领导力，以及与世界经济论坛 平台 的相关性。

“我们很高兴欢迎 Akila 加入我们 2022 年度技术先锋社区，” 世界经济论坛技术先锋社区负责人 Saemoon Yoon 表示。“Akila 及其他先锋所处的行业前沿对于解决当今世界一些最为复杂的问题至关重要。我们期待他们对世界经济论坛做出贡献，致力于改善世界状况。”

“能够得到世界经济论坛的认可，我们感到非常荣幸，”Akila 联合总裁兼联合创始人 Francois Amman 说。“这是一个里程碑，它表明了我们已经走了多远、走得多快。虽然这段旅程才刚刚开始，但这个奖项认可了我们有关数字孪生技术的 ESG 优先愿景是正确的。我们希望通过这个平台与来自世界各地的创新者和决策者建立联系，直面人类面临的最大挑战之一：气候危机。”