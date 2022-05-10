印尼二手车交易平台 Moladin 近日宣布，获得了一笔 9500 万美元 B 轮融资。这笔融资由 DST Global 领投，East Ventures、Northstar Group、红杉印度等现有投资者参投。

据了解，本次融资仅发生在 Moladin 上一轮的不到四个月之后——今年一月份时，Moladin 曾获得一笔由红杉印度和 Northstar 联合领投的 4200 万美元的 A 轮融资。

Moladin 成立于 2017 年，成立伊始，该公司的主要业务为售卖摩托车产品，直至去年 6 月份才转型为二手车交易。目前，共有超 4 万名代理商及微商群体通过其平台展开业务，且 Moladin 已与印尼所有的头部金融公司展开了合作，覆盖当地 135 个地区。作为体现，Moladin 表示，其二手车的交易量在过去几个月内呈现出了 20 多倍的增幅，同时平台代理商的业务效率也提升了 250% 以上。

针对本次最新融资的用途，Moladin 称接下来会进一步扩大自身的经销代理网络，推动其线上二手车交易平台用户体验的提升。

近年来，二手车交易领域在东南亚有了显著发展——仅在去年期间就出现了 Carsome（马来西亚）和 Carro（新加坡）两家独角兽企业。而除此之外，印度独角兽二手车电商独角兽 Cars24 也曾于去年晚些时候表示要进入东南亚市场发展。