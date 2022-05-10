疫情反复，零售业态短期经营承压。为发挥消费对于国民经济的牵引作用，克服疫情对经济社会的影响，帮助企业纾困，提振市场信心，2022 年 5 月 10 日下午，微盟通过云上发布会形式，宣布以 “数造零售好物” 为主题的第三届 616 微盟零售购物节正式启动。

立足为消费者寻找零售爆款好物，丰富消费体验，2022 年 616 微盟将携手超百家零售品牌开展丰富的好物促销活动，并将举办 “数造零售大赛”，共同促进消费回补释放消费潜力，驱动零售企业实效增长。根据赛制规则，微盟将投入重磅奖金和多重专业资源，并将在 7 月下旬进行 “数造零售侦探团” 总决赛。

微盟集团副总裁凌芸阐述了第三届 616 的关注焦点和活动目标。2022 年 616，微盟将借助多种活动聚焦企业数字零售转型的中坚力量 “数字零售操盘团队” 的孵化和培养，通过培训指导、实战演练、主题直播、专家点评、舞台展现等多种形式帮助企业实现团队数字化能力跃升，推动零售品牌快速有效开展数字零售的经营。

中国连锁经营协会副会长武瑞玲，亿邦动力总编贾昆，极致零售研究院院长王晓锋和进击波财经主理人沈帅波等嘉宾应邀出席云上发布会，并围绕 “数字零售团队进化的关键点” 主题线上连麦，展开相关话题讨论。

零售进化：提升 “数字力” 成零售企业 “必修课”

当前，数字经济势不可挡，数字化能力成为驱动众多产业升级的重要引擎。伴随数字零售在企业经营发展中的重要性不断提升，数字化业务能力和数据资产化能力成为零售企业发展和竞争的关键，而拥有优秀数字化作战能力的零售操盘团队，是企业数字化转型成功的前提和基础。

中国连锁经营协会副会长武瑞玲表示，尽管疫情对经济的发展起到了负面影响，但人们对美好生活的向往是不变的。从宏观层面看，一系列综合施策在不断释放消费潜力，兼顾短期支持和中长期促进兼顾的要求；从行业层面看，数字化转型已成为共识，企业愈加希望利用数字化工具和运营手段获得稳定增长，对相关人才的需求也更加迫切。希望通过 616 零售购物节这样的行业活动，在帮助企业实现团队数字化能力跃升的同时，丰富消费者在数字经济时代的消费体验，从而促进消费回补和企业经营业绩增长。

微盟集团副总裁凌芸以疫情下的上海商家为例，认为他们主动求变，更换营销策略，按需调整提供专项服务，并借助社群等社交工具展开自救和进化。“当零售经营环境发生变化，原有的零售力失效，数字化零售操盘团度的能力，将直接决定企业在不确定经营环境中的生存和长期发展”，凌芸表示。

当前，微盟智慧零售业务正沿着 1.0 业务数字化-2.0 数字化业务-3.0 数据资产化的方向不断演进，从构建实体渠道的数字零售力到企业私域用户运营力，企业需要从上至下的对业务进行顶层设计和体系化构建，这一进程需要通过零售企业中坚力量-操盘手来串联，凌芸认为，操盘手肩负着落地企业数字化转型战略、带领团队开启数字经营驱动新增长的重任，因此必须具备三大能力模型：既是项目管控者，也是营销爆破手，同时还是培训带教师。

为孵化匹配数字零售时代的操盘手，微盟将提供能力培训、实战演练、专家指导、多元激励、舞台展示等多重资源，通过系统的生产方法论和智慧零售人才培养模型，助力企业获得持续孵化数字零售操盘团队的能力。而该模型在此前举行的微盟首届超级导购大赛上也得到了正面效果检验，实现了参赛导购新增客户数同比增长 160%，业绩同比增长 81% 等佳绩。据凌芸介绍，此次 616 微盟零售购物节期间举行的数造零售大赛，将共计有 10 个团队进入决赛之夜，角逐最终团队大奖。

借 616 沉淀方法论：微盟助力零售行业数字化提速

2022 年，616 微盟零售购物节已经来到第三个年头。凭借成功吸引众多零售行业头部品牌参与，并能够借助大赛沉淀行业方法论，616 微盟零售购物节已经成为中国零售行业集消费者优惠购物、零售企业修炼数字化能力为一体的重要活动，对于驱动零售行业数字化提速意义显著。

发布会上，由亿邦动力总编贾昆主持，中国连锁经营协会副会长武瑞玲，极致零售研究院院长王晓锋和进击波财经主理人沈帅波等嘉宾现场连麦，就 “数字零售团队进化的关键点” 展开了线上讨论。

微盟集团副总裁凌芸对 616 零售购物节 “数造零售大赛” 的初衷和意义进行了进一步的阐释。凌芸表示，服务了百余家优秀零售企业之后，我们认知到数字化零售不是一个创新的业务模式，不是 “从 0 到 1”，而是要将落地点放在零售企业现行已经运作的业务当中，去进行数字化重构和提效。与往届相比，本次 616 最大变化是将舞台交还企业，为行业展示中国最优秀的一批企业数字化认知视角和实战方式。

中国连锁经营协会副会长武瑞玲认为，像微盟这样的头部企业在当下组织购物节，并吸引众多零售品牌参与，是行业信心和韧性的表现，零售是一个古老而又不断创新消费体验、给人们带来惊喜的行业，而数字化让零售行业拥有了更多可能和无限生机。

极致零售研究院院长王晓锋认为，数字化带来消费侧、供给侧、产业侧的结合，进一步推动了产业生态的变革与重构。如需求端的再造升级体现为无限逼近消费者需求，渠道端再造升级体现为产品更快抵达消费端，体验端的再造升级体现为在交易环节提升消费体验。他将零售企业数字化进程划分为主动型、被动型、受困型三种状态，认为企业培养优秀的数字零售操盘团队受限于三个因素：一是 CEO 本身是否具有数字化专业背景，二是数字化管理者（CDO）既要懂业务和运营，又要具备数据分析和项目执行能力，这样的复合型人才并不容易找到，三是企业的土壤是否有助于留住数字化人才。

进击波财经主理人沈帅波表示，零售企业的转型本质上是思维的转型，数字化看似更注重经营消费者端，但其实数字化的思维模式对于产品打造、门店经营、渠道重塑、产业链、营销都具有深刻的影响。把数字化应用到消费者经营中，同时利用消费者的数据反馈来向上重塑是未来的关键。当下零售竞争压力变大的局面下，谁更精细谁就能获得更多可能性，这是一件很苦很繁琐的事情，当然也会有更多类似微盟这样的平台和其大量的工具可以帮助到零售企业，而关键还是思维的重塑和执行的坚定。

今年已是微盟连续第三年举办 616 零售购物节，从最初的线上线下联动、公域私域融合到如今不断推进数字化运营纵深发展，微盟希望携手众多客户和行业伙伴，在数字化转型的每一个关键节点检验工具和方法论，夯实成果，共同推动数字零售时代加速发展和繁荣。