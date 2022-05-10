如今，一切都变得如此迅速，疫情在当下被解读为最大的影响因素，但实际上，背后还有跟多的复杂因子导致了今天这样一个局面：我们现在所看到的信息流和感受的生活形态，都异常快速，甚于从前。

您可能想知道为什么会这样，以及我们的社会发生了什么变化，使得注意力变得如此多变和碎片化，以致于时间似乎比以往更快地从我们的眼前掠过。这种现象背后有哪些原因呢？

内容和信息的生产过程发生变化

首先，科技的发展使得人们生产内容和信息的工具发生变化。以往，内容往往比较传统，通过书写，描绘，拍摄等方式进行创作。如今，大部分内容进行了数字化的生产。即便是原本的书面内容，也由于智能手机的兴起，转成数字化的过程异常简单方便。当然，智能手机在这方面起到一个非常重要的推动作用。

图上：七龙珠从原本的黑白线条过渡到如今的数字动漫时代

在过去，内容通常通过报纸、杂志等传统的媒体方式进行传播。传统的媒体平台对于内容的编辑也没有如今这么快，需要一定的生产周期。我们以经典的漫画作品《七龙珠》为例，纵观《七龙珠》从过去到现在的内容创作过程，也能一窥时代带来的内容生产的变化。

这个作品在最初就是通过漫画连载的方式进行，前期的创作基本上基于传统的绘画。后期开始引入了数字动画，再后面就有了更多的动漫电影加入，内容的生产逐步转为数字化。现在，龙珠最新的作品开始以电影的方式进行生产，越来越趋向于数字化。

“人类艺术的发展史其实就是一部媒体与科技的演变史，历史上每一次技术的进步，都必然会相应地带来艺术形式上的巨大变革。” 以往，人们获得信息和内容基于一些物理的形态，比如壁画、雕塑、演唱会，音乐会等传统模式，如今则有了更多的数字内容，当然这也是时代的变迁。

算法和平台让信息传递更加快速

在更早的几十年里，创作乐曲的音乐家的职业生涯可能早早就开始，以致于有的人的职业生涯在全世界许多人都知道他们之前或许就结束了。由于当时的信息传播速度较慢，因此要流行起来需要更长的时间。例如，一位音乐家可能会发行一张专辑，但只有少数人会购买或听到它。然后，如果那些人喜欢它并告诉他们的朋友，也许会有更多的人开始听这张专辑。但这张专辑要在全球范围内流行起来还需要很长时间。

过去，一首新歌或一部电影要流行并广为人知，需要几个月甚至几年的时间。人们需要时间来发现它，然后通过口耳相传慢慢传播。然而，现在我们有了互联网和社交媒体，新闻和信息传播得更快。

现在情况有所不同。借助社交媒体，艺术家可以发布一张专辑并立即让数百万人收听。如果这些人喜欢它，他们可以在社交媒体上与他们的朋友分享，然后更多的人会开始听它。而基于算法的各种平台，APP 则在其中发挥推波助澜的作用。

就制作而言，艺术家还可以与世界各地的其他艺术家合作，这样，双方都可以潜在地扩大影响力，并建立超越国界的粉丝群。因此，流行的东西比以前快得多。过去，电影被翻译和配音成其他语言需要很长时间。这是因为这是一个耗时的过程，需要大量的人力。此外，制片厂不愿在翻译和配音上花钱，除非他们确信这部电影会大受欢迎。

如今，情况有所不同。在技​​术的帮助下，电影可以更快地翻译和配音。这是因为现在有可以支持该过程的软件程序，并且有了平台和社媒，更容易找到语言和文化专家来支持项目，即使项目中的某些人可能是虚拟办公室中远程团队的一部分。此外，制片厂更愿意投资翻译和配音，因为他们知道通过以多种语言发行电影可以赚很多钱。

在人们够访问互联网之前，你无法找到任何此类信息。访问可能是促成因素，但社交网络肯定会加速这种可见性。有了算法的加持，我们遇到在某些事情上信任或者兴趣一致的人，他们可能不是来自实际社交圈，而来自全球完全不同的地区，但已被证明符合品味和偏好。平台加速了内容的传播。

生活空间被信息全方位渗透

移动交通这个最难的高地被拿下。随着电动车的发展，车载智能技术的进步，车机系统已经更加智能化和数字化。原本在我们的生活空间里，通勤的过程中，还存在着一些没有屏幕的真空范围，传统燃油车数字化并不那么高，甚至都是物理按钮。但现在，这个情况也在改变，信息已经不断渗透，覆盖到了你移动的空间里。

以前，在公共交通工具上，智能手机还不普及，人们通过看报纸等平面杂志获得信息。现在，人手一部智能手机，而且地铁，公交上的很多广告，也变得数字化，你随时可以扫码获得更多信息。动车、飞机航班也陆续引入了 Wi-Fi 功能，接驳互联网变得更加容易。

现在，电动车的飞速发展，智能驾驶座舱变得更加常见。后排乘客也在接受数字化的侵入，后排乘客也能在乘坐的过程中不断接受和处理信息。

快速信息时代也带来一些负面的影响

互联网使人们更容易相互联系和共享信息。此外，社交媒体使人们能够与比以往任何时候都更广泛的受众分享内容。这些因素促成了事物比以往更快地流行的现象。技术进步加速并支持商业和创意生产流程。除此之外，互联网及其包含的一切都加速了传播速度、病毒式传播或虚拟口碑。

所有这些因素都促成了新歌、电影、游戏、书籍、新闻、技术和其他形式的信息、娱乐和教育等内容的迅速普及。某件事变得流行起来比以往任何时候都容易，而且发生得比以前快得多。

但这也带来一定的负面影响。抖音等短视频平台，内容聚合分享平台上的信息，为了博取眼球和流量，通常都变得更加短平快。而算法的加持，使得平台很容易操纵内容的导向。在以往，深度内容有着更好的展现。但随着节奏的加快，热点内容开始变得浅显，同时注意力也变得更加飘忽不定，一些热点往往几天之后就消失殆尽。

在一个快速信息的时代里，这就需要人们有一定的信息自我处理能力，能够系统地获取内容。如今的内容推送背后都有算法介入的影子，我们必须能够成体系地获得内容，从而构建知识体系。短平快的内容容易影响到信息获得者的情绪，但更多的时间，内容阅读者需要独立思考，多角度思辨获取信息。

但我们也应该相信，信息和内容的过载、过快、过短时代，总会迎来变化的那一天，只不过在当下，我们必须面临这种境遇，妥当面对和处理。