BEYOND Expo 2022 再次超越

为聚焦科技创新发展最前沿理念,展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。推动科技创新、资本与产业的深度融合,加速传统产业转型,促进人和社会的可持续发展。第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(即 BEYOND Expo 2022)以 “再次超越” 为主题强势来袭,将于 9 月 21-24 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行,此次大会将全面升级,打造三大子品牌:BEYOND Healthcare、BEYOND Sustainability、BEYOND Consumer Tech,将专注于生命科学、可持续发展、消费科技三大领域,从独立专业展区到垂直行业论坛,促进领域内各个垂直行业的专业交流,共同推进产业的全面升级和发展,推进改革助力全球创新生态发展。

BEYOND Expo 2022 现场将设立近八万平的展区,预计将吸引超过 4000 家创新公司以及 20000+科技创新追求者汇聚于此,更有超过来自中国、 东南亚、欧美、中东等 120 个国家和地区的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业 600 家展商参与。BEYOND 组委会还将倾力打造超百场论坛活动和对接会,促进行业内部的相互交流合作,推动数字化转型。同时,BEYOND Expo 2022 还将推出 BEYOND 线上博览会(BEYOND Metaexpo),作为 BEYOND Expo 2022 在线上的无限延展,BEYOND Metaexpo 将打破现实和虚拟的界限,为参与 BEYOND 的企业提供一个全新的虚拟展示空间,感受科技创新领域新变革。

此外,BEYOND Expo 2022 还将围绕三大子品牌生命科学、 可持续发展、消费科技特别设置了 BEYOND 科技大奖(BEYOND Awards),包括 BEYOND Awards 创新大奖及 BEYOND Awards 影响力大奖,通过对各个行业领域中拥有杰出表现、市场发展潜力和社会影响力的个人或科技公司的产品及服务的发现和鼓励,向全球各界展示科技创新及科技影响力的无限可能。

BEYOND Awards 创新大奖作为 BEYOND Expo 的重要组成部分,将针对 BEYOND Expo 三大子品牌分别设置生命科学创新大奖、可持续发展创新大奖、消费科技创新大奖,旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品,为品牌发声,促进前沿创新技术颠覆现状,并为可持续的未来提供源源不断的动力

创新大奖将从企业技术创新、商业价值、营销能力等多纬度评选大奖归属,企业在所属的创新领域获得认可的基础上,评选将更广泛地讨论科技创新带来的商业影响力。

01 评选说明

提名方式:

评选公开向全球招募,企业通过线上提名方式参与评选

(1)BEYOND 官方网站提名

(2)合作伙伴推荐提名:

* 合作伙伴将陆续公布,敬请期待!

合作咨询请联系:media@beyondexpo.com。

评选流程及方式:

• 提名:6 月 30 日申请截止:请于 23:59 (GMT+8) 之前提交申请

申请方式:扫描如下二维码或直接点击链接(https://beyondexpo.com/zh-hant/awards/)进入官网,填表及附上附件后,一键提交即可。

• 初选:7 月 1 日-7 月 20 日,评审团线上审核,初步筛选,确认进入复选名单;

• 复选:7 月 20 日-8 月 31 日,评审团二次评选,评选形式为线上+线下路演、一对一问答等,确认进入最终决选名单;

• 最终决选:8 月 31 日-9 月 15 日,评审团全体决议;

• 参展:9 月 21 日-24 日,BEYOND Expo2022 现场参展;

• 颁奖典礼:9 月 24 日 BEYOND Awards 颁奖典礼,公布每个奖项十佳企业。

02 提名条件

行业领域:

对所有有利于行业和社会发展的创新技术、产品和解决方案开放。围绕 BEYOND Expo 三大子品牌所关注的 “生命科学”“消费科技”“可持续发展” 领域。

发展阶段:

申请者须为合法注册的公司,国别不限;参选的产品或者技术必须是在 2019 年 – 2022 年期间上市。

项目要求:

提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权,包括但不限于专利、版权和商业秘密。

03 评选标准

市场影响力:

以影响力为驱动,以市场为导向,在科技创新过程中始终创造积极的社会影响,具有强烈的社会责任感与使命感。有较高的技术可行性和清晰的进入市场途径,已形成可持续的商业模式并产生收入,具备市场拓展基础和战略思考。

颠覆性创新:

具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品,有助于人类可持续发展,增进人类福祉。以科技创新为支点,助推各个垂直行业的自我革新及产业升级。

团队及管理:

具有浓厚的的企业文化,正确的公司发展导向及价值观,兼顾国际性和创新性,充分了解的目标客户和所属行业,能够通过创新解决相关问题。在未来市场中抢占优势,具有一定规模,用发展的眼光看待问题,明确长期创造价值的增长点。

04 获奖福利

进入最终决选的企业可获得:

• BEYOND Expo 60% 标展补贴

可获得由 BEYOND Expo 大会组委会提供的 60% 标展展位补贴(每家企业限补贴一个展位)。

• BEYOND Expo 投融资对接快速通道

可享受 BEYOND Expo 投融资对接快速通道。

• 共享大会全部媒体资源

可共享大会全部媒体资源。

每个奖项十佳企业可获得:

• BEYOND Expo 100% 标展补贴

可获得由大会组委会提供的 100% 标展展位补贴(每家企业限补贴一个展位)。

• 差旅补贴

可推荐一名联合创始人级别的企业成员获得由大会组委会提供的澳门差旅补贴(经济舱)。

• BEYOND Expo10 张参会票

可获得 BEYOND Expo10 张参会票。

• BEYOND Expo 直通权及全程媒体直播曝光

可获得 BEYOND Expo 各类社交活动直通权及全程媒体和直播曝光机会,向现场观众及线上全球观众展示产品。

• 嘉宾晚宴及商务会面

受邀嘉宾晚宴及商务会面等邀请制活动。

• BEYOND Expo 投融资对接快速通道

可享受 BEYOND Expo 投融资对接快速通道。

• 共享大会全部媒体资源

可共享全部大会媒体资源。

*最终解释权归 BEYOND 组委会所有

此外,BEYOND AWARDS 还包括 BEYOND Awards 影响力大奖,致力于为引领未来、助推变革的企业提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外 “科技 x 影响力” 生态的平台,通过褒奖对与自然,环境,社会,经济,科技等方面作出极大贡献和改革,以科技创新解决碳排放,全民健康,生态保护,社会脱贫等议题的企业,打造企业及品牌影响力,提升企业的社会责任感,赋能科技创新产业,助推数字化转型。