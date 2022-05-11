企业无代码 SAAS 保险平台 CoverGo 今天宣布，公司已获得 1500 万美元 A 轮融资，该融资由总部位于加利福尼亚的 SemperVirens VC 领投，美国风投公司 SixThirty、Tribeca Early Stage Partners 和 Fresco Capital 参投。战略投资者包括泛非保险集团英国耆卫保险公司（Old Mutual）、亚洲保险集团亚洲金融集团（控股）有限公司、总部位于美国的 XN Worldwide Insurance（隶属 Henner Group）以及中东和非洲保险基金 Noria Capital。现有的保险科技投资者也参与了这轮获得超额认购的融资。

越来越多的财产、健康和人寿保险公司，以及新兴的保险科技公司通过使用 CoverGo 平台，几天内便构建和推出了所有类型的保险产品，他们还使用该平台来开发全渠道分销解决方案、简化保单管理和实现理赔流程自动化。因此，自 2021 年 1 月以来，CoverGo 的年度经常性收入增长了 10 倍以上。

CoverGo 已与很多大型保险公司达成合作，包括安盛（AXA）、三井住友保险集团（MSIG）（MS&AD 保险集团）、第一生命保险株式会社（Dai-ichi Life）和中银集团保险。该公司在亚洲、美国、加拿大、拉丁美洲、中东及全球其他市场的交付合作伙伴包括德勤（Deloitte）、埃森哲（Accenture）、IBM 和星普思（Synpulse）。新的投资将有助于 CoverGo 加快国际业务扩张，发展其咨询公司合作伙伴网络，并扩大美国和亚太地区的销售和工程团队，以满足市场对 CoverGo 平台日益增长的需求。

Caribou Honig 称：“只有少数几项技术正在显著改变保险业，而无代码技术显然就是其中之一。随着保险公司越来越倾向于实现创新，CoverGo 具有独特的优势，能够加快他们的数字化转型和提高整个保险价值链的效率。CoverGo 的新一代平台为保险公司提供了无与伦比的上市速度、成本节余和安全性，助力他们在现在和未来取得成功。我们很高兴为 CoverGo 提供支持，帮助他们在美国市场实现增长和扩张。”

CoverGo 首席执行官兼创始人 Tomas Holub 说：“现在，保险公司比以往任何时候都更加意识到，定制 IT 开发不仅速度慢，而且成本高，而现成的软件包则无法满足不断变化的产品要求和客户需求。因此，全球市场对真正可配置的无代码平台的需求在不断增长，该平台让各公司能够在不断变化的世界中实现敏捷性和保持相关性。新的资金和独特的战略保险投资者组合，将有助于加快全球保险公司采用 CoverGo 平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。