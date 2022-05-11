2022 年即将过半，黑天鹅仍旧满天飞，一二级市场跌宕起伏。新冠催化下的医疗科技赛道，从火热到冷静，逐渐走入挤泡沫的阶段。在这之中，哪些热点将回归平静，又有哪些趋势能够穿越周期？

5 月 11 日，在创新工场举办的医疗创新趋势分享会上，创新工场董事长兼 CEO 李开复博士表示，在科技交叉越来越频繁的当下，AI 和自动化已经成为了底层的 “数字基建”，跟各领域的技术交叉带来了越来越多的创新突破。而传统的医疗大健康赛道也在两大平台技术的推动下迎来创新拐点，迎来 “医疗＋X” 的落地爆发时代。“在新冠疫情的助推下，以往的 ‘慢热’ 的生命科学进入 ‘加速模式’，在 AI 和自动化两大技术的重塑下，往数字化、智能化方向转型升级。随着资本市场进入 ‘挤泡沫’ 阶段，中国优秀的人才储备、大市场大数据的机会、政府对新技术的积极推动，都有望让中国在 ‘医疗＋X’ 时代弯道超车，引领下个二十年的生命科学创新革命。”

创新工场合伙人武凯分享了创新工场在医疗赛道的趋势洞察和投资布局。武凯表示，虽然当前外部环境复杂，整体资本市场整体趋于冷静，但医疗赛道依然还是有不少亮点。清科调研显示，2022 年 Q1 医疗健康赛道不仅继续位列一季度投资的前三热门行业，同时在 IPO 退出公司数量中更位列第一。

“今年黑天鹅满天飞，在市场整体回调的情况下，医疗健康赛道作为其中为数不多的亮点，具有穿越周期的投资价值。医疗大健康已经不局限于生物医药、医疗器械、医疗服务等传统垂类的微创新迭代阶段，更多的技术前端突破将由早期的科技创新企业来完成，继而与各种交叉学科碰撞结合后落地。作为长周期的投资赛道，优质的医疗健康企业需要十年甚至更久的积累才脱颖而出，这需要真正懂交叉技术、懂跨界产业的复合性投资人进行耐心陪跑，完成技术创新的同时创造出更大的经济价值，进而造福更多的人类。”

同时，创新工场还宣布成立了第一届生命科学专家顾问委员会，康诺亚生物董事长兼首席执行官陈博博士、创胜集团董事长赵奕宁博士、Labcorp 徕博科集团高级副总裁，亚太区负责人毕红钢博士受聘成为创新工场第一届生命科学专家顾问委员会常任委员。这几位行业资深的专家顾问，将协助创新工场医疗投资进一步扩大视野和触角。

创新工场第一届生命科学专家顾问委员会受聘仪式

新冠助推，医疗创新加速迎拐点

医疗健康领域由于投入大、产业链多、研发周期长且 “事关人命”，一向以 “慢热” 著称。

过去的几十年，尤其是 2010 年之后，医疗技术的创新速度有了大幅提升。以疫苗研发为例，2003 年非典疫苗从发现病毒到进入临床试验历时 20 个月，而 2020 年新冠疫苗的进入临床试验（中国的康希诺和美国的 Moderna）只经历了 65 天。

生命科学的颠覆性创新也迎来了爆发增长：从 2012 年肿瘤免疫细胞疗法（CAR-T）首次成功治疗了身患白血病的小女孩 Emily Whitehead 和 CRISPR 基因编辑技术被首次发现，到 2016 年，世界首例成功的人类脑机接口实验，再到 2021 年 AlphaFold2 预测了人类表达的几乎所有蛋白质结构。

这些颠覆性创新也让诸多医疗创新企业在这十年间成为行业巨头，创新技术俨然成为医疗产业的催化剂。例如凭借 mRNA 技术崛起的新兴制药公司 Moderna（成立 11 年即变成全球 Top20 大药企）、单细胞测序巨头 10x Genomics、癌症早筛企业 Exact Sciences，都在近十年间取得巨大的商业成功。这些公司无一不专注技术的积累，沉淀数年甚至十余年，才迎来起飞的时刻。作为穿越过经济周期，有十年医疗投资经历的投资人武凯认为，应该给予医疗技术创新足够的推动和支持，等待果实的成熟。

“数字医疗和 AI 融合将带来一场新的革命。随着 AI+Science 获得越来越多的应用，各学科领域不断交叉融合，技术驱动的医疗创新将迎来重大拐点，‘医疗＋X’ 将是下个十年的医疗创新主旋律。” 李开复说。

新冠催化医疗数字化、智能化，助推包括 AI、自动化、计算、通信、物联网、移动等 “数字基建” 交叉渗透各行各业的速度。

人工智能以数据为基础，而传统的医疗行业现在正全方位数字化，包含医疗流程信息化、可穿戴设备记录全程健康数据、以及新技术产生海量生物学数据等带来的大量数据将成为 AI 的 “养料”，产生有价值的算法，在疾病预警、诊断、治疗、监测、长期管理等方面辅助医生进行诊断和治疗，更有利于执行针对患者的 “千人千面” 的精准治疗方案。

在海量结构化、金标准标注的闭环数据的助推下，生命科学赛道将不断寻找符合行业规律且有商业价值的落地场景。“5 到 10 年内，AI 也将在各种医疗细分领域实现落地。比如有临床和商业场景的特定医疗影像、辅助药物研发、多组学与精准诊断、个体化治疗、手术机器人以及其他存在领域，中国医疗大健康赛道将正式迈入 ‘医疗＋X’ 时代。” 李开复说。

目前，要研发一种有效的药物或疫苗，需要投入 10 到 20 亿美元的资金和数年的研发时间。AI 将大幅提升药物的研发速度，降低研发成本，为患者提供更多价格在可承受范围内的特效药，帮助患者活得更健康、更长寿。比如创新工场投资的 Insilico Medicine 就是 AI 研发新药公司，用 AI 发现了肺纤维化、肾纤维化等 2 种罕见疾病的药物。科学家的生产力提高了，并能够以 3 到 4 倍的速度发现药物，而且可能便宜 10 倍。

未来，即便是高度依赖人类医生审慎判断和灵活操作的复杂手术，AI 也能在其中发挥作用。2020 年，美国的机器人辅助腔镜手术渗透率是 13.3%，到 2026 年预计会增长到 23%；而中国目前的渗透率虽然还不到 1%，但会以更迅猛的速度增长。除了腔镜，还有骨科、泛血管、经自然腔道、经皮穿刺等多个领域的手术机器人在研发和推广中。随着手术渗透率的提升，机器人系统会积累大量的数据，在 AI 的参与下，更智慧化地辅助医生完成手术。

未来十年 “医疗 + X” 交叉学科进入创新增长范式

武凯认为，在 “医疗＋X” 时代，包括 “医疗+信息技术”、“医疗+自动化技术”、“医疗+材料科学” 和 “医疗+可穿戴设备” 在内的 “医疗+X” 是穿越周期、影响未来十年的生命科学创新增长新范式。武凯介绍，聚焦 “医疗+X” 时代的医疗创新，创新工场已布局五大赛道。

赛道一：AI 智能化医疗技术

武凯指出，AI 有潜在应用价值的细分医疗领域，具备两个关键特征：海量结构化金标准标注的闭环数据，并且找到符合行业规律且有商业价值的落地场景。

随着医疗流程的信息化和海量数据的积累，在不少医疗细分领域，AI 开始利用高质量数据并找到切实可行的落地场景。由于国内医疗产业数据规模更大，可获取性更强，中国企业站在全球创新的一线，新的应用场景不断拓展，创新产品和解决方案不断涌现。在这一赛道，创新工场重点关注计算生物学（AI 驱动的新药研发，基因组分析，蛋白质组学，单细胞分析等）、数字化临床 CRO、医学影像相关（AI 超声，病理检测等）等细分赛道。

赛道二：自动化设备

智能自动化服务在测序、质谱、合成生物学、农业育种等应用场景也有着广泛的应用潜力。实验室自动化技术解决了制药领域高通量筛选、疫情防控大规模核酸检测等对效率、准确性的要求。创新工场重点关注手术机器人、检验分析自动化、生物生产自动化、自动化生命科学实验室等细分赛道的创新技术。

创新工场重注投资的镁伽机器人，研发了镁伽高通量自动化核酸检测系统，助力一线抗疫。这也是在国内首次将机器人应用于大规模核酸检测；另外一家投资的手术机器人公司企业鑫君特，ORTHBOT®手术机器人于 2021 年 2 月正式获得国家药监局批准，是中国首个获批的导航+自动执行的骨科智能手术系统，已经开始迅速的商业化落地中。

赛道三：生命科学基础设施

创新工场不仅关注跨界融合技术的突破，同时也关注 “专精特新” 领域的发展。生命科学基础设施行业伴随下游生物医药行业高速成长，近年来本土企业加速发展，从去年开始一直是资本追捧的热点。新兴技术和疗法的应用发展，也拓宽了 CXO 公司的服务领域，打开了行业的天花板。创新工场重点关注生命科学工具（实验试剂，实验动物，实验设备等）、生命科学上游产业链（设备，耗材，原料以及服务等）、和中游产业链（新型 CRO 和 CDMO）等细分赛道。

创新工场在生命科学上游产业链去年 pre-A 轮独家投资了中博瑞康，多年来持续专注细胞与基因治疗领域的国产工具研究和开发，是能够提供细胞制备工具整体解决方案的头部国产品牌企业，今年量产以来发展极为迅速。

在中游 CRO 领域，创新工场在今年和几家头部机构一起领投的圣方医药，是一家科技型全功能临床 CRO，为制药企业提供技术驱动的高质效临床研究解决方案，助力新药快速上市。业务能力涵盖 BE、I-IV 期临床试验、真实世界研究以及最终的申报注册。

赛道四：预防医学和服务

在新冠疫情的影响下，突破性生物技术、全民健康意识提高、商业健康险的加速等因素，推动了预防医学和服务领域的快速发展。创新工场重点关注其中的早癌早筛技术、consumer device（可穿戴设备，CGM 等）、疫苗（mRNA 疫苗，传统疫苗技术）和新型服务等细分领域。

在这个领域，创新工场投资的两家企业镁信健康和致善生物，也是各自赛道里面的绝对领先企业。镁信健康是行业领军的创新型医疗健康服务平台，公司为超过 60 家中外头部药械企业提供药械产品全生命周期解决方案，同时合作超过 70 家保险公司，累计服务患者数超 100 万，服务总保单量超 1 亿张。致善生物是分子检测领域的头部企业之一，也是国家工信部第三批专精特新 “小巨人” 企业，已经拥有全球最齐全的结核诊断产品线，同时还具备肿瘤、遗传性疾病等不同领域的产品矩阵。

赛道五：新一代疗法科技

在新一代疗法科技中，细胞治疗、基因治疗、核酸药物这三大前沿技术是最受关注的新兴领域，融资额都在迅速攀升。并且，随着创新药国际合作增多，专利引进（license-in）和出海（license-out）让企业更具活力。其中，核酸药物、细胞和基因疗法、微生物组学和其他新兴疗法（肿瘤电场治疗等）是创新工场希望早期去持续介入的方向。

创新工场去年投资的瑞风生物，是国内利用基因编辑技术开发基因疗法的第一梯队企业。最近由瑞风生物作为药物研发机构参与的地贫基因治疗临床研究，帮助一位广西 18 岁重型地贫患者摆脱输血依赖，成为我国基因编辑技术首次用于治疗成人重型β地贫的成功案例。

后疫情时代的技术驱动 Deep Tech VC

创新工场进入医疗健康领域刚刚三年，与其他老牌的医疗基金相比，创新工场拥有哪些特色和优势？对此，武凯表示，创新工场拥有四大基石赋能医疗投资。

其一是创新工场擅长的强大的全球 AI 资源赋能。包括在业界独一无二的做 “AI 技术孵化” 的创新工场人工智能工程院，其与基金一道形成了独特的 “VC＋AI” 的打法，能与全球顶级的 AI 科研、学术界、产业界和投资界做深度媒合，迄今培育出了 10 家 AI 独角兽企业。

其二，国际医疗巨头的产业和渠道人脉。创新工场和 GE 医疗、丹纳赫集团、illumina 等众多行业巨头展开了深度合作和资源整合，比如 2021 年作为唯一的一家战略合作投资机构，进入了 GE 医疗的数字医疗生态圈；以及创新工场的医疗投资团队，都拥有深厚的产业背景和资源，科学家和企业家人脉众多；除此之外，刚刚成立的创新工场生命科学专家顾问委员会，邀请到三位行业极其资深的医疗老兵出任顾问，也将会为创新工场在生命科学领域的投资带来更多深刻洞见和横跨中美的人脉资源。

其三，独特的硬科技生态协同。作为深耕硬科技的 Deep Tech VC，创新工场能进行全周期全链条布局，前沿科技基金负责种子轮到 Pre-A 轮，从 AB 轮到成长期分别由 VC 和成长期基金负责，能陪伴长周期的优秀生命科学企业从 0 到 1 再到 100 的成长。同时，围绕着硬科技投资打造的生态圈，包括机器人与自动化、传感器、芯片/半导体、物联网、先进计算等新材料科技等，都会赋能所投资的医疗企业，帮助其交叉落地，寻找最有发展潜力的场景。

其四，创新工场拥有一支顶尖的交叉学科团队，15 位不同领域博士，以及内部的行业专家资源，既能说科学家一样的语言，也懂得产业落地，能通过 “研究、发掘、交叉、落地” 的四步骤，帮助生命科学赛道的创业者不断探索越来越多的医疗交叉学科，例如 AI+医疗、传感器技术应用于消费医疗器械、自动化和机器人技术应用于手术机器人等，同时也帮助其团队不断寻找最佳落地场景，走出技术商业化的 “死亡谷”。

武凯表示，虽然创新工场开始布局医疗仅三年多时间，但 Deep Tech VC 的基因为创新工场带来了独特的交叉学科视角，我们迅速地打造了一支专业能力强，有进取心的医疗投资团队，也很幸运的投到了行业里面最优秀的一批企业家，我们还会继续去吸引传统医疗领域中更多有可能 “+AI”，能够被硬科技深度赋能的增长机会。

创新工场医疗投资会继续坚定关注早期项目，会 “投资与孵化” 并行，重点下注连续创业者，重注颠覆性创新技术的同时也关注 “卡脖子” 行业。“以史为鉴，行业暂时的低谷从来也是最佳出手时机，创新工场将会加大与产业化资本、并购性基金合作投资，多元化我们的退出途径”，武凯说。

武凯表示，当下的市场回调期或许正是锚定下一批高成长企业的最佳时机，很多投资人最近在讨论 “躺平”，但是创新工场的团队反而比以前更忙，因为有更多的赛道行研值得去做，有更多的优秀企业家值得去见，现在的资金需要更积极的去寻找和创造机会。“我们最近见了很多企业家，其实大多数人还是充满斗志，企业家如此，我们投资人更要进取和坚持，这其实也是一种使命感。” 武凯总结说，创新工场会充分发挥自身的 Deep Tech VC 基因，利用交叉学科团队的资源优势，积极寻求和赋能技术驱动的医疗创新项目，“寻找下一个 10 年 100 倍回报的投资机会”。