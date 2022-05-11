据外媒援引越南新能源车企 VinFast 母公司 Vingroup 董事长 Pham Nhat Vuong 的一份发言表示，由于市场上不确定性因素的影响，VinFast 原定于今年四季度进行的在美国的 IPO 计划可能会推迟到明年。

Pham Nhat Vuong 在公司的股东年会上指出，“我们正在关注（VinFast）第四季度的 IPO 计划，但现在存在许多持续的市场不确定性因素···如有必要，我们可能会将其推迟到明年···IPO 不仅仅是为了筹款，这也是为了展示 VinFast 的全球化定位。”

上月早些时候，VinFast 称已向 SEC 提交了 IPO 申请，计划募资 20 亿美元。而在不久后，VinFast 宣布计划在北卡罗来那州建造一处最多需要 40 亿美元投资的工厂。当时，VinFast 透露有意向美国政府寻求这一资金。

据悉，作为 VinFast 在短短一个月时间内推迟其计划的背景，截至四月份，美股市场的标普指数下跌了 13.3%，跌幅为自 1939 年以来最大的一次发生在四个月内的跌幅。而截至本周二收盘，该数字扩大到了 16%。而在纳指方面，这一状况同样得到体现。据了解，今年以来，纳指已呈现出了近 25% 的跌幅。

值得一提的是，Vuong 也会上对股东强调称，无论市场多么不确定，VinFast 的 IPO 计划都将会继续进行。

有消息指出，早在一年前时 VinFast 就考虑了 IPO 计划，其估值则有望达到 600 亿美元。不过，有消息人士称，这一数字看起来并不符合市场的当前表现。