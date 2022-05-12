近日，为提高上海临港方舱医院整体运营效率、保障后勤人员的健康无疫，商汤科技携手临港集团，在短短 7 天时间内成功上线了基于商汤园区数字底座的 “数字方舱” 系统。目前，商汤 “数字方舱” 系统已成功高效地解决了方舱医院规模化管理难题，保障了 1800 名后勤人员的健康与安全，数字化防疫管控成效显著。

商汤科技还在临港园区快速部署了数字哨兵便捷通行系统，快速实现防疫信息查验和人员便捷出入，有效助力疫情防控。

与时间赛跑，火速打造 “数字方舱”

上海临港方舱医院于 4 月 5 日开舱接收感染者隔离治疗，可容纳 1.36 万张床位，目前累计出院的康复者已超 4 万人，而这一切除了医护人员的努力救治，也离不开现场 1800 名后勤工作人员的默默支持。但近两千名后勤人员的进驻，给方舱医院的人员核酸筛查、信息统计核对、人员排房、考勤与防疫管控等规模化管理工作，带来了巨大压力。

针对方舱医院的迫切需求，商汤科技紧急成立项目专班，与临港集团方舱管理团队第一时间召开攻坚启动会。经过昼夜不分的奋战，终于在 48 小时内确定了最佳解决方案—基于商汤园区数字底座的 “数字方舱” 应运而生。商汤园区数字底座依托 SenseFoundry Enterprise 商汤方舟企业开放平台，以 AI 技术赋能园区智能化管理和运营。仅用 7 天时间就成功上线的 “数字方舱” 系统，实现了区域管理、房间管理、床位管理、人员管理、核酸检测管理等功能，把方舱勤务管理系统电子化、数字化，打通不同层级之间沟通机制的 “堵点”，成功解决了方舱规模化管理难题。

1. AI 智能汇总，高效工作一步到位。大批后勤人员的进驻涉及大量数据录入和排房管理，繁重复杂。基于商汤数字底座的 AI 数据汇聚能力，可将人员数据进行集中管理，把后勤人员信息、住宿、核酸的数据全部打通，统一呈现在后台管理平台上，人员信息智能化导入一步到位，给制作表格的工作人员减少工作量。同时，基于数据汇聚上线了排房系统，可实时掌握当前房屋居住状况，迅速分配房屋，实现后勤人员便捷入住。

2. 后勤人员疫情防控。基于商汤数字底座的 AI 数据分析能力，“数字方舱” 打通了华山医院系统，实时同步核酸信息。通过 “人员管理模块”，每天后勤人员的核酸情况可提前 4 小时获取应检未检信息，确保核酸 100% 覆盖，减少漏错检的可能，从而进一步保障所有后勤人员的健康与安全。

同时，采用 GPS+RFID 的定位技术，可实现快速找阳、确定密接。并且针对人员错寝、聚集、违规出现等异常情况进行自动发现，主动告警，快速对人员进行定位和精准管控，防止疫情散播。

3. 后勤人员打卡考勤。传统的打卡方式给大面积穿戴防护服的后勤人员带来诸多不便，舱内舱外人员排班复杂，每天需大量的纸质签到且依靠护士确认，层层签批，低效费力。基于定位的打卡功能，提高考勤效率，为管理侧减负。

守护人员安全，切实助力疫情防控

此外，商汤科技还协同临港集团，经过连续七天的奋战，于临港园区快速落地基于商汤数字底座技术赋能的商汤数字哨兵，该便捷通行系统集 “佩戴口罩识别+人体测温+验健康码+疫苗接种信息+核酸查询+电子证照” 六合一功能为一体。园区工作人员可在无接触、不摘口罩的情况下，实现精准测温、快速通行；外来访客可以通过扫描证件和识别健康码两种方式进行查验，设备将同步显示并语音播报实时健康状态以及核酸报告情况。凭借灵活的查验方式，商汤数字哨兵可以实现安全有效的快速查验和便捷的人员出入，提高了测温查验工作效率和查验准确率，助力保障园区安全及做好常态化疫情防控。

商汤数字哨兵便捷通行系统

基于商汤 AI 技术的数字底座，商汤科技不仅快速实现了方舱医院的规模化管理，也为疫情下园区企业、写字楼企业实现正常办公提供安全保障，未来，商汤还将进一步助力打造智慧园区，实现园区运作的高效化、智能化。