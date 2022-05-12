据外媒报道，软银 CEO 孙正义在今日的财报电话会议上表示，今年期间，软银很可能会消减掉一半以上的用于投资初创公司的资金。

作为背景，根据本次财报会议发布的数据，在截至 3 月 31 日的上一财年中，软银愿景基金（愿景基金 1 号和愿景基金 2 号）的亏损金额已经达到了 3.5 万亿日元（约合 275 亿美元）。据悉，这一数字是自 17 年成立以来该基金最大的亏损。

据了解，在今年前三个月期间（亦即软银的财年 Q4 阶段），软银目前只投资了 25 亿美元的资金，远远低于此前几个季度中的上百亿美元规模（从 20 年财年 Q4 至 21 年财年 Q3 依次分别 113 亿、209 亿、128 亿和 104 亿美元/每季度）。

孙正义指出，接下来，软银将会采取 “防守措施”，并将会更有选择性地进行投资交易，这包括对新投资举动制定更加严格的标准、在新投资方面采取更加更加保守的做法。此外，他也指出，软银也将会专注于提高其投资组合公司的回报效率。

据悉，在软银的投资组合中，于去年上市的韩国电商 Coupang 和新加坡共享出行巨头 Grab 均为其带来了不同程度的亏损。其中，就 Coupang 而言，仅今年期间，该公司的股价就下跌了 60%。

值得一提的是，去年 11 月时，有媒体指出，软银在当年已对南亚市场进行了超 30 亿美元的投资（软银在去年 6 月份时表示这一数字将为超 40 亿美元）。而软银在当时透露，如果能够找到合适的公司，该机构将在 2022 年对当地投资 50 亿至 100 亿美元。