科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.07.19-2021.07.25）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在于上周宣布完成一轮 12.5 亿美元的融资后，印度外卖巨头 Swiggy 的估值也达到了 55 亿美元。而在这次融资的背后，软银也成为了其中相当值得关注的一个存在。

报道指出，本次对 Swiggy 投资的 4.5 亿美元是软银在印度食品科技领域的首次投资。加上今年内对 Flipkart、Whatfix、Zeta、Meesho、ofBusiness 等印度初创企业的投资（仅在今年前 5 个月内软银就对印度企业投出了超 20 亿美元的资金）。作为结果，这也使得它正在不断实现 “在 2021 年内对印度投资至少 40 亿美元” 的传言。

值得一提的是，早在 2019 年，软银就表示希望在未来两年内对印度投出 20 到 40 亿美元的资金。如今看来，这一 “愿景” 显然得到了加速——如软银愿景基金首席执行官 Rajeev Misra 表示，随着疫情对印度居民用户行为的改变以及当地相关领域中跨国企业的退出，其投资的项目已经有了明显变化。他相信，“软银将会成为印度数字经济领域中的头号投资者，并且将会一直如此。”

有媒体称，在软银现阶段的这个 40 亿美元 “印度小目标” 中，SaaS、B2B 电商/电商、医疗健康、教育科技这些疫情相关领域的企业将会成为其重点关注对象。但对目前已经在印度投资了超 140 亿美元的软银来说，随着时间进程的不断加速，它对印度的期待也将会远远超出这些范畴。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度社交电商初创公司 Otipy 获 1020 万美元融资，SIG 领投：据外媒报道，印度生鲜团购平台 Otipy 已在 A 轮融资中筹集 1020 万美元，此轮融资由 SIG 领投，Innoven Capital、Inflection Point Venturees 等公司参投。除此之外，Otipy 曾于 2020 年 8 月进行过种子轮的融资，当时的融资规模是 100 万美元，由 Inflection Point Ventures 领投。

Otipy 于 2020 年成立，其总部在印度古尔冈。该平台通过直接从农民那里购买生鲜并承诺 12 小时内送达，以确保商品的新鲜程度。与此同时，Otipy 还通过运用专业的需求预测程序，基本实现零库存。

Otipy 本轮融资的主要目的是扩展市场，推动增长，并增加现有商品种类。此外，该平台表示未来每月将从全国 10 万多个农民手中进购 2500 吨生鲜。

新加坡 AI 食品科技初创公司 Easy Eat 获 500 万美元投资：据悉，新加坡 AI 食品科技初创公司 Easy Eat 周五宣布已完成 500 万美元融资。本轮融资由 OYO 创始人和 CEO-Ritesh Agarwal 等人参投。

Easy Eat 成立于 2019 年，其总部位于新加坡，率先在马来西亚开始运营。该公司主要通过其 AI 解决方案帮助餐厅完成数字化转型。基于 Easy Eat 提供的二维码技术，用餐人员将会获得更加个性化的就餐体验，而商家也可以量化了解消费者的行为，在提高自身效率的同时为对方提供更加针对性的服务。Easy Eat 曾在 2020 年 9 月份和 2021 年 3 月进行过融资，但当时并未透露具体融资金额。

该公司创始人 Mohd Wassem 表示，此次融资的目的主要在于扩大团队，引进高级别人才和增加产品供给。与此同时，Easy Eat 正准备向新加坡、越南和印度尼西亚等国家扩展市场。

YouTube 收购印度短视频带货平台 Simim：据外媒报道，谷歌旗下子公司 YouTube 周二表示已收购印度短视频社交电商初创公司 Simsim。双方均未透露具体信息，但相关人士表示 Simsim 估值已经超过 7000 万美元。

Simsim 在 2019 年成立于印度古尔冈。该公司主要通过利用短视频和网红带货，帮助印度小企业跨境电商业务的发展。此前，Simsim 曾在 B 轮融资中成功筹集 800 万美元，由顺为资本及 Accel Partners 参与领投。

Swiggy 完成 12.5 亿美元融资，软银、Prosus 领投：据外媒报道，印度外卖巨头 Swiggy 已成功完成规模为 12.5 亿美元的 J 轮融资，这轮投资由软银愿景基金 2 号和现有投资者 Prosus 领投，Accel Partners，威灵顿，Think Investments 和 Falcon Edge Captial 等参投。

通过这轮融资，Swiggy 估值将达到 55 亿美元。值得一提的是，这是软银在印度食品科技领域的首次投资。

专访飞书深诺 CEO 沈晨岗：希望通过中国的数字能力赋能更多全球企业：作为海外数字营销领域的领军企业，自成立以来，飞书深诺已经帮助游戏、APP、电商、品牌等领域的上万家中国企业走进全球市场。近日，飞书深诺宣布全面升级了其跨境营销一站式解决方案飞书逸途 SinoClick，以为成长型企业带来从建站到广告再到运营的全链路服务体验。

飞书深诺表示，通过对 SinoBuild、SinoAds、SinoOps 三大技术解决方案的集结，现在的 SinoClick 不仅能够更高效的打通跨平台广告投放、降低投放门槛、节省核心环节的时间成本，同时也可以更全面的整合营销生态的优质服务，让营销成效加倍增长。然而，作为飞书深诺愿景的一种体现，SinoClick 的意义并不止于为客户创造价值。对飞书深诺来说，它显然还有着更多的承载。

Byju’s 完成对美国在线阅读平台 Epic 的收购，并计划在当地投资 10 亿美元：据外媒报道，印度在线教育巨头 Byju’s 已经完成对美国在线阅读平台 Epic 的收购，本次收购金额为 5 亿美元，其中支付形式是现金和股份。除此之外，Byju’s 还计划今年在美国市场追加 10 亿美元的投资。

Epic 是一个已成立 7 年的在线阅读平台。主要为 12 岁及以下的儿童提供电子书籍，这些书籍来自数百个著名出版商。从创立以来，Epic 共进行过 4 轮融资，总融资金额大约为 6000 万美元。

Byju’s 在新闻发布会中表示，此次收购的目的主要在于利用 Epic 200 万的师资规模和 5000 万的用户基础，扩大 Byju’s 在美国的市场份额。而在此之前，该公司曾宣布将通过一对一在线学习平台 “Byju’s Future School” 向英国、美国、澳大利亚和巴西等国际市场进发。

印度物流公司 BlackBuck 获 6700 万美元融资，成为独角兽企业：据外媒报道，印度物流公司 BlackBuck 已经在 E 轮成功筹集 6700 万美元，助其估值达到 10.2 亿美元，从而获得独角兽身份。本轮融资由 Tribe Capital、IFC Emerging Asia Fund 和 VEF 领投，威灵顿和 IFC 等现有投资者参投。

BlackBuck 于 2015 年成立，其业务主要是为长途客运提供 B2B 物流服务，给大中小企业提供市内货物运输服务，其中，可运输货物包括矿物质和快消货物等其他种类。该公司在印度拥有 70 万个卡车司机和 120 万量卡车，每月平台交易量超过 1500 万。