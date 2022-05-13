近日，Nreal 联合英国领先的 5G 运营商 EE 宣布：将于 5 月 20 日正式在英国市场发售 “Nreal Air”，届时，英国的消费者可以通过 EE 的官网和线下门店购买这款全球领先的 AR 眼镜产品。英国也由此成为 Nreal 实现商业化落地的海外第六个国家。
EE 是英国电信集团（BT）旗下公司，运营着英国规模最大、速度最快的 5G 移动网络，为英国电信在英国所有的消费者客户提供产品和服务。
EE 此前对英国上千名消费者的一项调研显示：超过半数（55%）的受访者曾经抗拒使用 AR 眼镜，理由是市场上的产品 “又重又难看”，戴久了还 “不舒服”；此外，还有三分之一（35%）的受访者最期待在出游时使用 AR 眼镜，因为可以 “随时随地通过虚拟大屏玩游戏，看电影”。
Nreal Air 这款 AR 眼镜凭借最新的增强现实技术、可扩展至 201 英寸的高清虚拟巨幕，以及 “轻薄、便携、时尚” 的特点，不仅解决了上述痛点，还将为英国的消费者带来随时随地通过虚拟大屏观看流媒体视频、玩云游戏的新鲜体验。
EE 设备和合作伙伴总监阿利斯泰尔·威尔逊表示：“我们与世界上最具创新性的科技公司合作，为我们的客户创造全新的体验。Nreal 处于 AR 科技的前沿，我们很高兴成为 Nreal 的英国独家合作伙伴。当 Nreal Air AR 眼镜这款产品与 5G 的力量相结合时，为人们随时随地体验流媒体和新型 AR 内容开拓了新的可能性。”
早在 2019 年 11 月 28 日，EE 和 Nreal 两家公司就率先尝试了首次 5G+AR 合作——全球首场基于 5G 网络的演唱会跨城 AR 直播。当天，在伯明翰新街车站的通勤高峰时段，英国乐队 Bastille 主唱 Dan Smith 率领乐队四人表演了他们的标志性曲目「Pompeii」。与此同时，在英国的利物浦和爱丁堡繁华市中心的粉丝们则戴上 Nreal Light AR 眼镜，连接智能手机，在不同的城市同时观看了这场演唱会的 AR 直播。当倒塌的城墙、雪人和数字火车等 AR 内容出现在演唱会的 “现场”，参与的路人亲身体验了 Nreal Light 所带来的 AR 虚实融合的效果，留下了深刻印象。
Nreal 联合创始人金鹏表示：“我们很高兴与 EE 合作进入英国市场，并期待未来共同建立 AR 生态。Nreal 正积极地推动将 AR 体验带入更多消费者的日常生活，这像一场技术变革的开头，而 AR 终将超越当前的移动互联网体验，我们相信未来一切都将是空间化的，无论是全息视频、还是 3D 游戏。随着我们通过每次更新和升级不断丰富 AR 生态系统，用户将享受到更多融入日常生活的、令人惊叹的数字创新和体验。”
今年 2 月，Nreal Air 作为全球首款获得德国 TV 莱茵集团颁发的硬件级「低蓝光」及「无频闪」双认证的 AR 眼镜产品正式在日本发售，这也是 Nreal Air 在全球的首次发售。