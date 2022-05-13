近日，Nreal 联合英国领先的 5G 运营商 EE 宣布：将于 5 月 20 日正式在英国市场发售 “Nreal Air”，届时，英国的消费者可以通过 EE 的官网和线下门店购买这款全球领先的 AR 眼镜产品。英国也由此成为 Nreal 实现商业化落地的海外第六个国家。

EE 是英国电信集团（BT）旗下公司，运营着英国规模最大、速度最快的 5G 移动网络，为英国电信在英国所有的消费者客户提供产品和服务。

EE 此前对英国上千名消费者的一项调研显示：超过半数（55%）的受访者曾经抗拒使用 AR 眼镜，理由是市场上的产品 “又重又难看”，戴久了还 “不舒服”；此外，还有三分之一（35%）的受访者最期待在出游时使用 AR 眼镜，因为可以 “随时随地通过虚拟大屏玩游戏，看电影”。

Nreal Air 这款 AR 眼镜凭借最新的增强现实技术、可扩展至 201 英寸的高清虚拟巨幕，以及 “轻薄、便携、时尚” 的特点，不仅解决了上述痛点，还将为英国的消费者带来随时随地通过虚拟大屏观看流媒体视频、玩云游戏的新鲜体验。

EE 设备和合作伙伴总监阿利斯泰尔·威尔逊表示：“我们与世界上最具创新性的科技公司合作，为我们的客户创造全新的体验。Nreal 处于 AR 科技的前沿，我们很高兴成为 Nreal 的英国独家合作伙伴。当 Nreal Air AR 眼镜这款产品与 5G 的力量相结合时，为人们随时随地体验流媒体和新型 AR 内容开拓了新的可能性。”

早在 2019 年 11 月 28 日，EE 和 Nreal 两家公司就率先尝试了首次 5G+AR 合作——全球首场基于 5G 网络的演唱会跨城 AR 直播。当天，在伯明翰新街车站的通勤高峰时段，英国乐队 Bastille 主唱 Dan Smith 率领乐队四人表演了他们的标志性曲目「Pompeii」。与此同时，在英国的利物浦和爱丁堡繁华市中心的粉丝们则戴上 Nreal Light AR 眼镜，连接智能手机，在不同的城市同时观看了这场演唱会的 AR 直播。当倒塌的城墙、雪人和数字火车等 AR 内容出现在演唱会的 “现场”，参与的路人亲身体验了 Nreal Light 所带来的 AR 虚实融合的效果，留下了深刻印象。

Nreal 联合创始人金鹏表示：“我们很高兴与 EE 合作进入英国市场，并期待未来共同建立 AR 生态。Nreal 正积极地推动将 AR 体验带入更多消费者的日常生活，这像一场技术变革的开头，而 AR 终将超越当前的移动互联网体验，我们相信未来一切都将是空间化的，无论是全息视频、还是 3D 游戏。随着我们通过每次更新和升级不断丰富 AR 生态系统，用户将享受到更多融入日常生活的、令人惊叹的数字创新和体验。”