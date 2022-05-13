近日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 正式发布了 《ATT 生效一周年：移动 App 关键趋势报告》。报告指出，iOS 端应用安装广告支出在过去 6 个月中激增 65%；80% 的应用在过去一年选择接受并采纳 ATT；在应用向用户显示弹窗后，用户点击 “允许” 按钮的概率差不多是二分之一，这也说明越来越多的用户了解到弹窗带来的好处似乎远远超过其弊端。

报告还指出，ATT 的实施在很大程度上加速行业形成新的数据隐私标准。推动增长和保护隐私并不是一场非此即彼的零和博弈，而是一体两面的关系，未来的关键举措是要通过数据驱动的协作和注重隐私的洞察，实现多方共赢。

该版报告主要洞察如下：

iOS 端的 NOI 同比增长 7%，但同期 Android 端的增长速度是 iOS 端的 4 倍。

由于 SKAdNetwork 的采用、数据衡量上的创新以及营销人员对追踪 iOS 端广告活动能力的信心增强，iOS 端的 NOI 追踪能力有了显著提高。尽管最初呈现下降趋势，但 iOS 端的 NOI 已恢复并同比增长 7%（2022 年第一季度比 2021 年第一季度），但 Android 端展示出更加强健的增长，实现同比增长 28%。

iOS 端的预算呈现较大起伏，同步下降 9%。

iOS 端的预算在 2021 年第三季度经历暴跌之后，在过去六个月内受媒体成本飙升的影响，增长 65%。尽管如此，预算仍同比下降 9%。

iOS 端的 CPI 在 2021 年第一季度和第三季度之间飙升 58% 之后，在 2021 年第四季度到 2022 年第一季度仅下降 3%。

2021 年最初的飙升是由于 iOS 端的媒体价格的大幅上涨，尽管监测到的 NOI 减少，但媒体成本的上涨依旧推动了预算上升。虽然 CPI 在 2021 年第三季度和 2021 年第四季度分别上涨 15% 和 20%，但在 2022 年第一季度最终趋于稳定，这表明媒体数据源已经改进其转化建模能力，在 SKAdNetwork 令安装后的可追踪数据变得更加有限的情况下，可以更好地预测数据影响。

在第一次启用应用程序时推送 ATT 提示与两小时后推送它之间，IDFA 率平均下降 30%。

应用程序内何时推送 ATT 提示对用户选择 “允许” 的比率有着重大影响。AppsFlyer 数据显示，当用户首次启动应用程序时，ATT 相关提示的允许率最高。这可能是因为在应用程序首次被启动时，ATT 相关提示会与其他类型的应用程序内通知同时推送。

由于发达国家市场的用户对数据隐私更加敏感，发展中国家的 ATT 相关条款同意率相比发达国家高出 30%。

除法国外，发达国家市场对数据隐私及安全的敏感度和相关意识明显更高。法国的游戏和非游戏应用程序的允许追踪率比其他西欧国家高 35%。