现有的电动车市场,已经变成更加严苛的竞争,开始回归到产品力本身。所以,你的产品如果不够硬的话,那么市场早晚会忘却你。这就是极狐阿尔法 S HI 版来到市场的意义,它已经提升了自己的综合表现力,并且告诉用户,自己不止一个卖点。它头上有三个光环,全球率先搭载华为智能汽车全栈解决方案的量产车、全球率先支持城市道路高阶智能驾驶的量产车、全球率先搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的高端纯电量产轿车。

先来看下车型的配置。极狐阿尔法 S 全新 HI 版本拥有 800V 的高压快充平台,与保时捷 Taycan 采用了相同的平台,大大缩减了充电的时间,更符合中国的用车环境,10 分钟即可补充近 200km 的续航里程,电量从 30% 充到 80% 仅需 15 分钟。搭载容量为 74.5kWh 的三元锂电池组,NEDC 续航里程为 500km。此外,北汽新能源推出的 480kw 低温脉冲速加热超充装,还可以进一步补强冬季下的极速充电能力。

极狐阿尔法 S 全新 HI 版本搭载前后同步+异步电机,473kw 的功率与 655Nm 的扭矩,外加轻量化的车身设计,使得整车拥有 3.5 秒破百的动力水平,秒杀一众同价位的小钢炮。

目前,华为与车企的合作模式总体可以分为三类:传统零部件供应商模式、华为智选模式和 HI 模式。其中 HI 模式即 Huawei Inside 模式,是整合华为与车企的资源,双方共同定义、联合开发,整合开发制造由车企负责,并使用华为的全栈智能汽车解决方案。

在与华为的合作层面,HI 版车型的亮点主要集中在智能化。车型配备了搭载鸿蒙系统以及麒麟 990A 车规级芯片的车机,辅助驾驶也配备了极佳的硬件。这款车搭载了华为 ADS 高阶自动驾驶全栈解决方案,拥有 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及 13 颗摄像头。中央超算采用华为 MDC810 计算平台,算力 400+TOPS。

极狐阿尔法 S 全新 HI 版所搭载的智能驾驶系统除了能从容应对城市道路 / 夜间场景、高速 / 城市快速路场景外,对于市区常见的拥堵、加塞、红绿灯路口、人车混行避障等突发状况的处理能力也要远超同级产品,还有自动泊车功能。

在鸿蒙 OS 的赋能下,阿尔法 S 全新 HI 版这块 21.7 英寸 4K 触控宽屏能为用户带来更加丰富的智能交互体验。除此之外,华为鸿蒙 OS 智能座舱还支持手势控制、全场景语音、智能分屏、微笑自拍等功能。在整车 OTA 升级的加持下,阿尔法 S 全新 HI 版未来还会解锁更多新潮功能。

IMC 平台是极狐阿尔法 S 全新 HI 版优越的智能化体现。IMC 智能模块标准架构支持 5G 通讯模块,提升用户的使用体验,真正为用户而生。在智能化领域,IMC 平台为承接更高级的智能驾驶系统和智能座舱系统提供了保障,包括支持 5G 通讯、千兆全车以太网、高算力电子电气架构的底层技术,保证了以激光雷达为主的大量感知系统按时、准确的交互,海量应用的智能座舱系统能够顺畅、稳定运转。

为切实保证用户安全,此次极狐阿尔法 S 全新 HI 版采用了上钢下铝车身、1500MPa 热成型钢、60000Nm/°车身刚度、二次抽真空高压铸造铝合金、高溃缩性能铝合金型材、多种先进连接技术以及大幅领先行业的轻量化系数,共同为极狐阿尔法 S 全新 HI 版带来了超高强度的车身,为消费者出行提供了非常强力的安全保障,让高品质触手可得。此外,全新 HI 版还加入了航空级的全冗余设计,实现了对感知、决策和转向等六大方面的备份,进一步为用户出行提供保障。