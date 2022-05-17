黑灰产是互联网上的顽疾，也是很多商家做数字化升级的拦路虎。涉及黑灰产的欺诈交易，会极大增加商家的经营成本：商家需要花费巨大精力进行交易的安全性判断，否则一旦被黑灰产盯上，会损失惨重。

为让更多商家降低成本、更安心的做生意，5 月 17 日，蚂蚁集团旗下安全科技品牌 ZOLOZ 预发布首款 “交互式风控” 产品，为打击欺诈交易提供了新解法。

传统的安全风控技术在应对欺诈交易时有所不足：传统风控通常是被动式，是基于已知的风险模型一次性判断交易是否存在风险。如果是未知风险，则很难做出准确判断，误判会让正常交易受阻，影响到商家正常做生意。

如何更好的识别风险，既不影响正常生意，又能拦住大部分欺诈交易风险？

“交互式风控” 的思路是将被动防御转为主动进攻。在用户交易过程中，如果风控系统识别到风险，不会直接拒绝，而是通过电话外呼等多种渠道与用户交互，并根据用户的反馈进一步分析，提高风险核验准确率。这些工作可以全部通过 AI 技术完成。

据了解，“交互式风控” 技术为蚂蚁首创，此前率先用于支付宝 “叫醒热线” 进行反诈。当用户被骗子诱导转账时，AI 机器人将电话提醒用户。并根据用户的回答，捕捉关键信息，采取恰当有效的反诈劝阻话术和措施。目前超 9 成叫醒电话由 AI 打出的，成功率超过了人工。

在叫醒热线的基础上，ZOLOZ 根据商业应用场景，进一步优化交互式风控技术，强化了多种模态、深度交互、智能对抗等功能，能有效降低欺诈交易。据介绍，产品预发布阶段将先针对部分支付宝小程序商家试点，并会在实战中持续优化产品，让商家做生意更安心。