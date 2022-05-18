5 月 18 日，中国卫星导航定位协会发布《2022 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称 “白皮书”）。白皮书显示，2021 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4690 亿元，同比增长超 16％，我国基本形成北斗产业体系。

值得注意的是，2021 年高精度位置服务相关收入达到 151.9 亿元，同比增长超 33%。高精度市场近年来持续爆发，年均复合增长率接近 24.5％。2021 年国内厘米级应用北斗高精度芯片、模块和板卡的总出货量持续增长，达到 120 万片。

高精度是中国北斗的特色服务。受到大气误差、卫星钟差等影响，普通卫星定位精度的误差大概在 10 米左右。我国建设的北斗地基增强系统，通过连续观测计算各类误差修正信息，为各类智能设备提供了动态厘米级、静态毫米级的高精度定位服务。

记者从国家北斗地基增强系统建设与运营方千寻位置了解到，近年来，高精度服务用户增长迅猛，截至 2022 年 3 月，千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过 1000 亿次，累计服务全球超 11 亿人，总服务次数超过 2 万亿次，服务覆盖全球超过 230 个国家和地区。

高精度走向大众应用

白皮书指出，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车等。

2021 年，高精度开始大范围面向手机、共享单车等大众应用领域展开试点，服务更广泛的人群。白皮书披露，北斗地基增强功能已进入智能手机，可实现亚米级高精度定位，正在中国多个城市开展车道级导航试点应用。共享单车的定位精度达到亚米级，实现车辆定点定向停放，对于城市管理效能提升具有重要意义。

在这项创新技术被应用之前，是千寻位置历经 19 个月，在业内联合华为、高德地图，率先打通了从北斗高精度定位技术、到手机终端、到移动应用的全链路，同时优化定位服务算法、完善播发能力，支持亿级用户大规模高并发接入需求。

2021 年，这项创新功能得到市场验证 “遍地开花”，目前，多款国产手机联合千寻位置推出高精度定位服务，实现亚米级的定位精度，向用户提供行驶车道的精准识别功能，已在深圳、广州、苏州、杭州、重庆、天津、成都、东莞等城市提供服务。

据悉，支持千寻位置高精度车道级导航能力手机的出货量已超过 2000 万，覆盖华为、荣耀、小米、vivo 等国产手机品牌的十余款最新机型。

白皮书还披露，国内市场各类高精度应用终端总销量接近 170 万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过 80％；高精度天线出货量接近 170 万只。伴随芯片等基础产品技术的持续突破，国内建立并实施了北斗基础产品认证检测制度。

北斗融入新基建建设

2021 年，随着 “新基建” 战略的推动，加速了北斗融入自然资源、通信、交通、电力、水利等行业的基础设施建设的步伐。

白皮书披露，在应急管理方面，地震监测预警北斗地基增强框架站超 180 座，大陆构造环境网络超 260 座，对地震等灾害监测起到了重要作用。 在林业领域，黑龙江、甘肃、广东等 11 个省林业示范项目共采购北斗终端超 9.4 万台/套。 在水利领域，北斗系统在超过 2587 处水库应用短报文通信服务水文监测；超过 650 处变形滑坡体设置了北斗监测站点。

作为数字时代的新型基础设施，千寻位置高精度时空智能服务为铁路、公路、港口、机场、电力等基建领域，提供更具针对性的解决方案，助力新基建数字化转型升级。

在铁路行业，千寻位置为铁路勘察设计提供便捷高效的精密工程测量服务，并精准监管作业人员提供安全预警，实时监测铁路基础设施及周边环境状态，以无人机巡检取代人员巡道，从而提升铁路建管养信息化水平，助力铁路运输生产的安全、可靠与高效。

在公路的数字化建设方面，千寻位置助力实现交通全要素时空信息采集、多源数据融合，提供数字孪生决策功能，优化智能交通管控能力，提升通行效率。千寻位置已经与四川、浙江、河北、广东等多地高速公路展开合作。

针对水利水电在发电、输电、巡检等各场景安全保障问题，千寻位置实时监测水库大坝的细微形变，助力水电站更好地防微杜渐，保障电力生产安全，目前已应用到天荒坪抽水蓄能电站、龙滩水电站、山西晋中云竹水库、秀岭水库、里林水库、黄龙水库等项目中。

业内人士表示，当前，北斗系统在行业及大众消费领域已实现较大规模应用，在某些重点领域已呈现标配化应用态势。以千寻位置为代表的北斗高精度时空智能服务，作为数字时代的重要基础设施，有望进一步带动我国卫星导航与位置服务产业应用。