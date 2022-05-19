根据 Counterpoint Research 发布的中国手机型号销售数据追踪报告：位于 250-399 美元（按批发商价格统计，约合人民币 1700-2700 元）区间的中高端智能手机所占市场份额在 2022 年 Q1 同比增长了近 10%，占季度总销量的 25.5%，较两年前的 16.9% 显著增长。

头部智能手机品牌早已注意到了价格段间的市场变化，并通过在这个价格段增加手机型号的排兵布阵来满足消费者们不断增长的功能需求，这种策略尤其在 24 岁及以下的年轻消费者中受用。

高级分析师 Ivan Lam 表示：“中国的 Z 世代消费者在购买智能手机时表现得非常聪明老道，他们更追求物超所值。通过线上的评价和不同来源的信息，他们甚至会将中高端机型的功能与高端机型来进行比较，把所花的钱都用在刀刃上。同时他们在寻求搭配更可靠的 CPU 来满足自己在游戏性能方面的需求，良好的影像体验以及出色的外观设计等方面。”

市场份额的转变受以下几个因素推动：

5G 需求的持续增长： Counterpoint 的 Smartphone Market Pulse Service（中国智能手机销量月度报告）显示：5G 智能手机销量占 2021 年总销量的 75%，而 2020 年仅为 42%。

手机更新换代周期： 因为 5G 手机进入到了 250-399 美元（约合人民币 1700 元-2700 元）价位的细分市场中，许多消费者正在用新的 5G 手机去取代旧款的 4G 手机。

新冠疫情后的规章制度：由于新冠疫情的防控措施要求，使用智能手机的场景增加，如用于展示疫苗接种证明、打开核酸检测小程序，通信行程码和跟踪隔离期规则等方面。

来自领先手机品牌厂商的推动：为了尽量减少因 4G SoC 和其他手机零部件缺货而导致低端手机利润率下降的影响，头部的手机品牌厂商正在推动平均销售价格（ASP）上涨。

研究分析师 Archie Zhang 表示：“在过去，国内的手机厂商由市场营销所驱动，但现在更多开始关注先进的技术和功能方面。当然市场营销仍是重要的一环，但厂商也确实在寻求手机硬件上更深一层的差异化。”

根据 Counterpoint 的中国手机型号销售数据追踪报告显示：2022 年 Q1 在 250-399 美元（按批发商价格统计）价位的手机细分市场中， vivo 以 28.2% 的份额领先市场。在该中高端市场的 145 款机型中，vivo 的 S12 销售量位居榜首，占总销量的近 9%。紧随其后的是机型有 Redmi K40、HONOR 60、OPPO A93s 和 Huawei Nova 9。

手机中高端市场的竞争明显加剧，逐步从 2020 年 Q1 的 低于 250 美元（约合人民币 1700 元）的价格区间过渡到 2020 年 Q4 伊始的高于 250 美元的价格区间。

研究分析师 Mengmeng Zhang 表示：“vivo 目前所做的事情就是将智能手机向中高端市场推进的一个很好例子。从最近发布的 X80 系列、X Note，尤其是 X Fold 中可以看出，vivo 已成功完成将其 X 系列从中高端机型向高端旗舰机型上探。而 S 系列作为 vivo 在中高端市场的承接表现非常出色。当然，在低于 250 美元的机型中，我们预计 vivo 将继续推出其受欢迎的 Y 系列机型来占据这部分重要的细分市场。