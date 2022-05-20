企业是数字经济发展的主体，数据作为关键生产要素，可以有效推动企业面向市场生产、经营，实现有效供给。建立和持续提升企业数据管理能力，将成为提升企业数字化、网络化、智能化发展水平的关键。当数据要素成为数字经济深化发展的核心引擎，如何培育数据要素市场、强化数据安全保障，成为未来大数据产业发展的重点。

数据处理者作为数据管理的主体，有义务有责任积极开展数据安全治理工作，保证数据的完整性、保密性和可用性。数据价值的流转是数据交易的核心，但当前，数据在流转过程中不止有 “可用不可见” 的需求，还要解决多方协作之间的数据权属和真实性等问题。那么，企业应如何在自己的角色定位上更好地推动数据价值的流通？

“创新的方法是推动数据价值流转的前提”，中国电子技术标准化研究院网络安全研究中心测评实验室副主任何延哲表示，创新包括应用模式与处理能力的算法两个层面。但如今应用层面的创新相对难以实现，而算法的创新可以帮助企业深度挖掘数据的价值，掌握数据背后深层次的规律并在应用过程中帮助企业提升决策的能力和智能化处理的水平，具有极高的价值。

何延哲指出，数据处理的创新要从量变走向质变，很大程度取决于基础能力的强弱。只有基础能力的突破才有可能带来应用模式的创新。

近日，“瓯江论数 数安中国”2022 数据安全发展大会在温召开。集数据安全技术创新研发、数据产品交易、数据产业孵化、法律服务等功能于一体的中国（温州）数安港，正式开园。该园区致力于推进数据要素集聚、优质企业集聚、创新力量集聚，探索安全合规的数据市场化新路径，加快培育数据智能与安全服务产业生态。

每日互动创始人、CEO 方毅作为数据智能领域的企业代表，受邀出席了大会并发表了《创新安全计算模式，赋能数智应用落地》主题演讲，从数据安全计算角度分享了对大数据产业发展的观点和最新实践。

方毅介绍，针对行业企业在多方数据融合、数据安全创新应用等方面的切实需求，每日互动联合数据流转生态链上的各方，推出大数据联合计算模式与平台，推动实现 “数据不流转而数据价值流转”。

图：每日互动创始人、CEO 方毅发表主题演讲

大数据联合计算模式采用多方中介计算等创新技术，让各参与方在安全、合规、可控的计算环境下共同执行加密运算，做到 “数据可用不可拥，安全可见又可验，计算安全又高效”，有力促进数据要素的安全流通，推动数据价值的高效流转，保障数字经济的有序发展。

目前，大数据联合计算模式已率先在智慧交通和品牌营销等领域落地应用、成果初现。

例如，在智慧交通领域，依托大数据联合计算模式，来自交通管理部门、地图服务商以及第三方数据智能服务商的多方动态数据，能够快速、安全地完成计算，计算结果经严格审核后输出，助力交警高效完成信号灯智能配时、绿波带智能调控等工作，实现路网交通流的智能调度管理。大数据联合计算模式将更好地服务市民出行，助力 “双碳” 目标的实现。

图：大数据驱动智慧交通联合计算应用场景重磅发布

作为专业的数据智能服务商，每日互动在数据价值的安全、合规、有序流转沉淀了深厚的能力，持续探索大数据联合计算平台（中立国）等数据安全及隐私保护领域的创新技术和创新模式，进一步最大化释放数据价值，为政府和企业数字化转型提供全方位数据安全解决方案。