2022 年 5 月 23 日，华为 MateBook 系列新品发布会如期召开，全球首款 i9 Evo 认证笔记本电脑华为 MateBook 16s i9 版本、华为首款大屏高性能轻巧本华为 MateBook D 16、华为 MateBook 14、华为 MateBook D 14、华为显示器新成员华为 MateView SE 以及全新华为无线鼠标同台发布。

作为华为智慧办公场景的有力承载，全新发布的华为 MateBook 系列新品不仅带来以 12 代英特尔®酷睿™标压处理器，开启轻薄笔记本电脑高性能时代，同时首发应用在笔记本上的华为 Metaline 天线，大幅提升笔记本电脑的无线通讯能力，而以华为优势 AI 技术赋能 PC 会议场景带来的全新智慧会议，则标志着华为智慧办公覆盖场景进一步深化。

华为智慧办公再添新特性，智慧会议解决混合办公之痛

“自由创造，无界沟通” 一直以来是华为智慧办公的发展愿景，此前，华为智慧办公已经拥有超级终端和移动应用引擎两大特性。其中在设备协同上华为笔记本的超级终端特性，能够让华为笔记本与手机、平板、显示器甚至智慧屏，轻轻一拉便组成一台超级终端，发挥各自终端的特色同时，将多个终端能力整合，进一步释放创造力；通过操作系统层面优化推出的移动应用引擎，则让电脑端华为应用市场拥有移动应用专区，打通了 HarmonyOS 和 Windows 两个生态，发挥更高生产力的同时，让电脑也能够体验到移动生态带来的乐趣。如今，伴随着华为 MateBook 系列新品发布会的召开，华为智慧办公再添新特性，智慧会议。

会议是办公的重要单元，而提升会议沟通的体验，也是提高办公效率至关重要的一环。而随着办公模式的变迁，混合办公时代的到来，远程会议沟通的场景日益增加而且还对办公设备以及会议沟通体验提出了更高的要求。

相比以往办公地点和办公设备相对单一，人们在固定的工位或者会议室用电脑和会议白板就能在进行自由进行会议沟通，混合办公时代，办公设备更加智能化，办公形态和场景也更加多样化。但是，混合办公也面临着很多挑战。居家办公远程会议期间，摄像头会拍到家中玩耍的孩子，分散与会者注意力; 在咖啡厅/高铁、飞机等公共场合办公期间，嘈杂喧嚣的噪音又会带来困扰，影响沟通效率。而华为智慧办公带来的全新智慧会议特性，正是为了解决种种混合办公过程中所面临的挑战而生的。

为了解决混合办公视、听交互差，沟通效率受影响严重的难题，华为智慧会议带来了 AI 慧眼和 AI 音效两大能力，同时升级电脑操作界面，让人们可以更加便捷地体验这两大新功能。

AI 慧眼提供了影随人动、虚拟背景、自然对视三大功能。在视频沟通过程中，往往会遇到移动场景，以往电脑摄像头不会自动捕捉人物位置，无法呈现一个好的会议效果，而 AI 慧眼的影随人动功能则采用了 AI 人像跟踪技术，让你在视频会议期间始终处在屏幕 C 位，尤其此功能还支持多人模式，便捷易用。远程办公时，又常常遇到背景凌乱的尴尬，人们不希望把无关信息呈现在视频中。基于这一痛点，AI 慧眼提供了虚拟背景功能，通过 AI 人像分割技术，既可以让用户 DIY 替换会议背景，还能让人物和背景融合得恰到好处，无论在哪里，都能时刻保持专业和礼貌。眼神交流是人际交往中非常重要的一环，好的眼神交流可以很好地提升表达的效果，在视频会议中，人们往往因为要看屏幕内容，忽视了眼神交流。而华为智慧会议 AI 慧眼的自然对视功能，则应用视线矫正技术，利用 AI 模型的算法平滑视线，让沟通更有温度和情感，如同面对面交流一般。

AI 音效则具备静谧空间通话、纯净人声、高清保真三大能力。当使用者佩戴耳机通话时，开启静谧空间模式，电脑能够智能地识别出使用者的声音并提取出声纹，使用骨声纹算法，增强耳机佩戴者的声音，并将周围的干扰声滤除掉, 让信息的传递更加清晰；纯净人声模式下，音视频会议时，通过华为自研 AI 降噪技术，能够降低自身环境噪音，提取纯净人声，多人语音也能清晰传递；高保真模式下，则能够收集周围的声音，让其他音视频会议的与会者，也能了解到使用者所处的真实音频环境。

值得一提的是，智慧会议特性是硬件级技术，支持多款主流会议软件去开启这一创新体验。只要拥有一台华为电脑，便可以打造随身会议空间，让混合办公会议沟通更高效更顺畅。

华为 MateBook 16s ：是专业大屏高性能轻薄本 更有全球首款 i9 Evo 认证笔记本

打破空间的束缚，见证时代的跃迁。大屏幕虽然拥有更广的视觉体验，但是受到工艺限制，以往的大屏笔记本难以屏幕、性能、设计三者兼得。然而现在，为专业性能打造的全新华为 MateBook 16s 则将重构专业性能轻薄本体验，为用户一次性带来专业大屏、澎湃性能和精致外观兼具的突破性体验，同时通过多项优势技术让用户充分感受华为智慧办公全新智慧会议特性的魅力。

华为 MateBook 16s 配备了 2.5K 大视野触控屏，拥有 90% 高屏占比，更适合办公的 3:2 高效屏幕比例，也能够带来更多浏览空间，轻松纵观全局。不仅如此，华为 MateBook 16s 的屏幕还拥有平均ΔE<1 的高色准，获得莱茵色准和快速稳定性认证，支持 10.7 亿色，100%sRGB 广色域，并且还通过德国莱茵低蓝光、无频闪双重认证，观看更舒适。

为了进一步提升屏幕显示效果，满足专业人士创作需求，给设计师打造一块理想屏，华为 MateBook 16s 还创新性应用了 3D LUT 校色技术进行硬件级全局色彩管理，华为也成为电脑行业首个采用了 3D LUT 校色技术进行硬件级全局色彩管理的品牌。相比于传统 CCM 校准方案，3D LUT 校色具有精度高的优势，而且还能实现全局一致的色彩呈现。比如专业设计软件如 PS 中精心设计、修改的网站海报素材，应用在浏览器播放的网页中也能够呈现与 PS 中一致的色彩；摄像爱好者精修后的图片、视频，再上传到社交平台也能如出一辙地复现。通过华为 MateBook 16s 自带的 3D LUT 硬件校准，可以轻松帮助数字影像创造者实现 “所见即所得” 的成片效果，让专业更专业。

作为全新专业大屏高性能笔记本，华为 MateBook 16s 旨在打造专业高效的生产力，因此性能的突破更是一大亮点，在高效能与散热方面精益求精。华为 MateBook 16s 标配了第 12 代英特尔酷睿标压处理器，i9 版本更是全球首款 12 代酷睿 i9 Evo 认证的笔记本！

华为 MateBook 16s 最高搭载 i9-12900H 标压处理器，i9 版本拥有 14 核心 20 线程，最高睿频可达 5GHz，高能模式下支持 60W TDP 满血释放。搭配英特尔锐炬®Xe 显卡，标配 16GB LPDDR5 内存 4800MHz，以及 512GB/1TB NVMe PCIe SSD，一举成为截止目前华为 MateBook 笔记本中最强性能者，不管是平面设计、Photoshop 修图、视频渲染还是重度编程开发都能轻松应对。标配雷电 4 接口，更可外接显卡坞，满足消费者大型游戏及 3D 渲染需求。

为了能让澎湃性能持续输出，华为 MateBook 16s 的散热系统也从处理器导热膜材料、进风口设计、鲨鱼鳍风扇、牛角型双热管到纤薄铜合金散热鳍片，重塑了散热过程的每一个关键环节。高效稳定的相变导热膜、创新的进风通道设计、两个 75mm+的电竞级大尺寸风扇、双 D8 高性能混合毛细热管，突破高性能笔记本散热的噪音难题，性能稳定释放的同时带来安静体验，让你专注创作，尽情挥洒创意。

外观方面华为 MateBook 16s 延续 MateBook 家族简约设计理念，细节上无一丝设计冗余，以简约凝练的线条延伸出无限美感。沉稳内敛的深空灰，优雅灵动的皓月银，纯净的外观设计搭配经典双色，随心可选。机身最厚处仅约 17.8mm，重量约 1.99kg ，无论在办公室或工作差旅，都是如影随形的精致伴侣。高强度 5252 铝合金外壳，表面应用 150 号精密喷砂工艺，带来浑然一体的金属质感与温润光泽，传递给指尖温润舒适的触感，倍感舒适握持。让大屏高性能笔记本电脑也拥有了高颜值。

为了让用户充分体验华为智慧办公以及全新智慧会议的魅力，华为 MateBook 16s 在拥有超级终端、移动应用引擎两大华为智慧办公特性同时，还搭载了一颗 1080P 全高清摄像头，拥有 88°广角，同时为虚拟背景、影随人动、自然对视三大智慧会议 AI 慧眼体验带来了有力的硬件支撑。多麦克风的配备，也让智慧会议 AI 音效体验获得加成。

华为 MateBook D 16：大屏高性能轻巧本，首发华为 Metaline 天线

作为华为 MateBook D 系列全新产品，华为 MateBook D 16 不仅是华为首款大屏高性能轻巧本，更是华为首发采用华为 Metaline 天线技术的笔记本。

深耕通信领域多年，华为在天线领域已经有扎实的创新积累。基于 30 多年的通信积累，华为在基站天线上创新性地利用了 meta 技术设计出了高效率、多频段天线，使得单个天线可以集成多个频段同时具有较高的效率；保障用户持续稳定享受高速 Wi-Fi 网络，在相同网络环境下实现更快的上传下载速度，享受高速稳定的无线网络。同时华为 Metaline 天线可以捕捉微弱的 Wi-Fi 信号，在弱信号情况下，使文件下载速度提升 55%，游戏延迟降低 57%，视频会议延迟降低 67%，让用户时刻畅享流畅网络。（数据来源于华为实验室）

华为 MateBook D 16 同样配备了一块 16 英寸大屏，拥有 90% 的高屏占比，4.6 毫米窄边框，16:10 的黄金比例以及 100%sRGB 的广色域，则能给用户带来沉浸的视觉体验。德国莱茵硬件级低蓝光认证，搭配 DC 调光无频闪，则可缓解用户长时间盯看屏幕的不适。

性能方面华为 MateBook D 16 也有惊喜，同样搭载第 12 代英特尔®酷睿™标压处理器，最高搭载 i7-12700H 处理器，i7 版本拥有 14 核 20 线程，相比上代处理器，多核性能提升 97.3%，TDP 高达 40W，无论是数据分析、工程制图、代码编译、多任务处理，都可以轻松胜任。

好的键盘能带来更高的使用效率。华为 MateBook D 16 拥有独立的数字小键盘。相比键盘上方的复合数字键，独立数字小键盘可以让用户在输入大量数字时手部移动空间更小，效率更高。在数字小键盘的上方，华为 MateBook D 16 提供了四个用户使用频率非常高的物理快捷键，分别是计算器、智慧搜索、返回桌面和摄像头的物理开关，兼顾便携和生产力。

华为 MateBook D 16 不但有强大的性能，也同样带来了华为智慧办公以及全新智慧会议体验，搭载了 1080P 广角摄像头 AI 慧眼，四麦克风 AI 音效，让用户可以充分体验智慧会议的魅力。华为 MateBook D 16 作为一款大屏的全能产品，非常适合广大 IT、财务、家庭用户与学生使用。无论长时间重度办公，家庭娱乐观影，还是学生学习都可以轻松胜任。

华为 MateBook 14: 全面屏性能轻薄本

为了满足用户便携出行、高效办公、沉浸会议的多种需求，本次发布会还推出了全新华为 MateBook 14。

作为一款全面屏性能轻薄本，华为 MateBook 14 配备了一块 3:2 比例 2K 高清触控屏，拥有 100%sRGB 丰富色彩，无论办公，还是平面设计，都能为用户呈现栩栩如生的细节，屏幕通过德国莱茵低蓝光、无频闪双重认证，观看舒适更让效率加倍。性能方面华为 MateBook 14 采用全新第 12 代英特尔酷睿处理器，在高能模式下性能释放可达到 35W，性能升级。外观方面，华为 MateBook 14 外壳采用金属机身设计，表面采用阳极氧化工艺、150 号精密喷砂，非常细腻且手感温润，机身整体薄约 15.9 毫米，轻约 1.49 公斤，轻松便携。

在超级终端、移动应用引擎两大华为智慧办公特性基础上，华为 MateBook 14 采用四麦克风设计，同样能够让用户感受 AI 音效。

华为 MateBook D 14: 全面屏金属轻薄本

同样是 14 英寸笔记本电脑，全新华为 MateBook D 14 则是一款经典全能的主流价格档位产品，可以满足学习、生活、办公的多种需求。

华为 MateBook D 14 采用金属机身设计，重量仅有 1.38 千克，薄约 15.9 毫米，轻薄便携；配备了 14 英寸护眼全面屏，不但拥有 100%sRGB 的广色域，色彩丰富，还通过了德国莱茵 TÜV 低蓝光认证，配合 DC 调光无频闪，长时间观看屏幕眼睛也比较舒适；全新升级 12 代英特尔酷睿处理器带来强劲的性能，配备第二代 65W 口袋式充电器，搭配华为超级终端智慧功能，非常适合需要经常外出、在多种场所办公和学习的用户使用。

华为 MateView SE：P3 广色域，大屏更出彩，智慧办公新搭档

2021 年华为 MateView 显示器一经推出便凭借精美的外观设计、出色的显示素质与独有的智慧特性广受用户喜爱。如今，华为显示器再添新成员，全新华为 MateView SE 正式发布，延续华为 MateView 系列美学、智慧、创新 DNA。

华为 MateView SE 采用窄边框设计，拥有 92% 屏占比，视野更为广阔。搭载 23.8 英寸 IPS 全面屏，拥有 90% 电影级 P3 色域（同时覆盖 100% sRGB 色域），能够显示出 1670 万生动色彩，呈现平滑自然的色彩过渡和更加丰富的色彩层次。每块屏幕经严苛调试，sRGB 色域下能够达到ΔE < 2 专业级色准，色彩细腻精准。

同时，华为 MateView SE 还拥有非常出色的护眼能力，不仅获得了德国莱茵 TüV 低蓝光和无频闪双重认证，还是首款通过 SGS 与中国标准化研究院联合颁发的 SGS 低视觉疲劳认证的显示器。支持独特的电子书模式，能够呈现出类纸张的显示效果，在阅读时减少对眼睛的干扰，打造更加专心的阅读环境，同时也能在长时间阅读的情况下缓解眼睛不适，带来更好的观看体验。

华为 MateView 的设计一直被用户津津乐道，而现在，同样简约、人性化的设计在华为 MateView SE 也得到了传承。简约的外观下，华为 MateView SE 配备了全新的旋转升降支架，支持俯仰、升降、垂直旋转的自由调节，能够满足更多场景的使用；旋转升降支架版本支持 VESA 壁挂功能，让 1㎡的书桌装下更多可能性，除了立在桌面，还可以选择悬挂于墙壁，节约更多桌面空间；屏幕下方配备五向摇杆按键，可视化的 OSD 菜单，还可以根据使用习惯对菜单进行自定义设置，带来便捷而人性化的操作体验；直插式接口设计，支持 HDMI 和 DP 两种主流接口，大大提升使用体验。

优异的显示素质，更好的护眼体验，人性化便捷的设计，华为 MateView SE 让办公更高效，让学习更沉浸，为职场人士及学生用户带来更优质的使用享受。

华为无线鼠标：全新人体工学鼠标

作为办公常用外设，华为鼠标本次也带来了新产品，，全新华为无线鼠标采用了人体工学设计，趴握的操控姿势，自然贴合掌心弧度，即使在重度办公长时间使用的情况下，也不会累手。支持 2.4G 无线连接模式，即插即用，非常稳定和方便。为满足多设备连接需求，华为无线鼠标将 DPI 调节相结合，在切换不同的主机设备时，鼠标会自动读取主机信息进行 DPI 适配调节，让使用者在设计、游戏、办公等不同场景下自由调用。

新一代的华为无线鼠标，不仅拥有出色的工艺和性能，还进一步提升了产品体验，让使用更舒适，操作更便捷，办公体验更加完整。

售价及购买信息

2022 年 5 月 23 日，以上六款新品均已开启预售或预约，您可以在华为商城及各大授权电商、华为体验店及授权零售商进行咨询选购。时值 618，各款新品还为广大用户准备了首发惊喜。

华为 MateBook D 16 大屏高性能轻巧本 i5/16GB/512GB 版售价 5699 元 ，i7/16GB/512GB 版售价 6699 元，2022 年 5 月 23 日 19:00 开启预售，2022 年 6 月 6 日 00:00 正式开售。华为 MateBook D 16 首销最高优惠 400 元，到手仅需 5299 元起。

华为 MateBook 14 全面屏性能轻薄本 i5/16GB/512GB 版售价 6099 元 ，i7/16GB/512GB 版售价 6999 元，2022 年 5 月 23 日 19:00 开启预售，2022 年 5 月 31 日 20:00 正式开售。华为 MateBook 14，12 代酷睿新品首发最高优惠 300 元，到手仅需 5799 元起。

华为 MateBook D 14 全面屏金属轻薄本 i5/16GB/512GB 版售价 5299 元 ，i7/16GB/512GB 版售价 5999 元，2022 年 5 月 23 日 19:00 点开启预售，2022 年 5 月 31 日 20:00 正式开售。华为 MateBook D 14， 12 代酷睿新品首发最高优惠 300 元，到手仅需 4999 元起。

华为 MateView SE 显示器旋转升降支架版售价 899 元，标准支架版售价 799 元，首发最高优惠 100 元，标准支架版仅需 699 元起，2022 年 5 月 23 日 19:00 开启预售，2022 年 5 月 31 日 20:00 正式开售。

全新华为无线鼠标的价格售价 179 元，首发优惠 30 元，到手仅需 149 元起，2022 年 5 月 23 日 19:00 开启预约，2022 年 6 月 17 日 20:00 正式开售。