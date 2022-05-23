动点出海获悉，印尼数字支付解决方案独角兽 Xendit 近日宣布，获得了一笔 3 亿美元的 D 轮融资。据悉，该公司目前的融资总额已达到 5.38 亿美元，但暂未披露融资后的自身市场估值。

此前， Xendit 于 2021 年 9 月获得 1.5 亿美元的融资后，已跻身独角兽之列。

据透露，最近这次融资由 Coatue 和 Insight 联合领投，并由 Accel、老虎基金、Kleiner Perkins、EV Growth、Amasia、Intudo 和 Goat Capital 参投。

针对新资金，Xendit 表示将主要用于推动在泰国、马来西亚和越南等新兴市场的扩张进程。同时，Xendit 还计划在提供支付解决方案的基础上增加流动资金贷款等其他新业务。

Xendit 由 Moses 和 Tessa Wijaya 成立于 2015 年，总部位于印尼首都雅加达，是 YC 孵化的一家线上支付平台。Xendit 表示，其主要业务是为来自印尼、菲律宾等东南亚国家和地区的公司提供替代支付方案。此外，Xendit 平台曾对印尼私人银行 Sahabat Sampoerna 和菲律宾在线支付平台 Dragonpay 等开展战略投资。

目前，Xendit 平台已服务过 3000 多家企业或组织，其中包括：三星（印尼分部）、GrabPay、Ninja Van(菲律宾分部）、Qoala、联合国儿童基金会（印尼分部）、Cashalo 和 Shopback 等。

据介绍，在 Xendit 平台出现前，该地区的企业在进行收付款操作时需自行联系银行和其合作伙伴以达成一致执行协议。这种模式对大企业来说尚且可行，但许多中小企业没有足够的时间或资源去与银行建立合作。由此，Xendit 平台通过聚合多种支付渠道为市场提供了一系列简化支付流程的产品与服务，从而帮助用户省去了繁琐的手续，也让该地区更多的企业和个人能有机会参与数字经济。

数据显示，在过去一年中，Xendit 的年化交易量从 6500 万笔增加到了 2 亿笔，平台上发生的交易总额也从 65 亿美元上涨到了 150 亿美元。