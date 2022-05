网易公布了截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财务业绩。报告显示,该公司净收入为人民币 236 亿元,同比增加 14.8%。归属于公司股东的净利润为人民币 44 亿元。非公认会计准则下归属于公司股东的净利润为人民币 51 亿元。

第一季度,网易在线游戏服务净收入为人民币 173 亿元,同比增加 15.3%;有道净收入为人民币 12 亿元,同比减少 10.4%;云音乐净收入为人民币 21 亿元,同比增加 38.6%;创新及其他业务净收入为人民币 30 亿元,同比增加 11.5%。

“在线游戏服务较为稳健,推动了网易一季度的健康增长,总体净收入达人民币 236 亿元,同比增长 14.8%,” 网易首席执行官兼董事丁磊说,“网易的旗舰游戏和众多游戏新品不断激发玩家群体的热情。4 月份,我们在日本市场发行了《天谕》手游、《The Lord of the Rings: Rise to War》和《Dead by Daylight Mobile – NetEase》,吸引了更多海外玩家。我们已确定将在 6 月发布《暗黑破坏神®: 不朽 TM》,我们也热切期待在今年晚些时候为玩家带来更多精彩的游戏。”

“我们的其他业务,包括有道、网易云音乐和网易严选也在稳步发展。我们希望在 2022 年继续为股东及各方创造更多的价值,并为我们日益增长的全球用户带来更多的创新内容。” 丁磊总结道。